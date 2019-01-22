Son Dakika Haberleri: Dünya'nın Sorunları Davos'ta Tartışılıyor

Dünya'nın Sorunları Davos'ta Tartışılıyor

1 saat önce

Davos Zirvesi olarak bilinen ve İsviçre'deki Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu başladı.

Dünya'nın Sorunları Davos'ta Tartışılıyor, System.String[]
Davos Zirvesi olarak bilinen ve İsviçre'deki Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu başladı. Toplantılarda yine dünyanın içinde bulunduğu önemli konular ele alınıyor.

Formun ana konusunda küreselleşmenin oluşturduğu hayal kırıklığı ve dördüncü sana devrimi kapsamında yeni bir düzen inşa etmek gibi ana konular gündeme gelecek. Forum 25 Ocak'ta sona erecek.

Yüzden fazla ülkeden yaklaşık 3 binden fazla siyasetçi, iş adamı, sanat, bilim adamı, sivil toplum kuruluşu ve medya temsilcinin katıldığı Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarının ana teması dördüncü sanayi çağından "Küresellik 4.0" olarak belirlendi. Küresellik kapsamında çok taraflılık, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik dördüncü sanayi devrimi çağında küresel bir mimariyi şekillendirmek yeni modellerin inşa edildiği bir dünya ele alınıyor. İklim değişikliği, çevre sorunları, savaşlar, açlık, terör, enerji kontrolsüz göç ve mülteciler, popülizmin artan ırkçılık gibi ortak geleceği ilgilendiren dünyanın içinde bulunduğu konular ele alınacak.

İstikrarsızlıktan çıkışın yolu aranıyor

400'e yakın önemli konferansın yapılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nda 4. sanayi devriminin yaşandığı bir dönemde teknolojik çöküşü ve jeoekonomik ve jeopolitik güçlerin yeniden düzenlenmesiyle ortaya çıkan derin bir küresel istikrarsızlıktan çıkış yolları için "Çok kavramlı bir dünyada jeopolitik", "Ekonominin geleceği", "Endüstri sistemleri ve teknoloji politikaları", "Sistem düşüncesini teşvik etmek için risk dayanıklılığı", "İnsan sermayesi ve toplum" ve "Küresel kurumsal reformlar" formun en önemli altı toplantını oluşturuyor.

Dünya liderleri katılıyor

49'uncusu başlayan Dünya Ekonomik Forum toplantılarına Türkiye'yi bu yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve çok sayıda Türk iş adamı temsil ediyor. Zirveye İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ueli Maurer, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mohammad Ashraf Ghani, Çin Halk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Irak Cumhurbaşkanı Barham Salih, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kolombiya Başkanı Ivan Duque, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, İrlanda Cumhuriyeti'nden Taoiseach, Leo Varadkar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Libya Başbakanı Faiez Al Serrag, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Filistin Ulusal Otoritesi Başbakanı Rami Hamdallah, Peru Başkanı Martin Alberto Vizcarra Cornejo, Ruanda Başkanı Paul Kagame, Güney Afrika Başbakanı Cyril M. Ramaphosa, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Zimbabve Başkanı Emmerson Mnangagwa, Prens William ve Yeni Zelanda'nın Başbakanı ve dünyanın en genç kadın lideri Jacinda, Güney Afrika'daki vahşi yaşam fotoğrafçısı Skye Meaker ve İngiliz yayıncı ve Doğa tarihçisi 92 yaşındaki David Attenborough katılıyor.

Uluslararası örgütler Davos'ta

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Genel Sekreteri Patricia Espinosa Cantellano, Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Filippo Grandi, Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü Roberto Azevedo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurra, Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Christine Lagarde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japon Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Yasunobu Aihara, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, Greenpeace International İcra Direktörü Jennifer Morgan, Oxfam International Genel Müdürü Winnie Byanyima, 2018 Nobel Barış Ödülü Sahibi Panzi Vakfı Kurucusu Denis Mukwege, İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Marco Lambertini, WWF Uluslararası Genel Müdürü Delia Ferreira Rubio ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Maria Re zirvede hazır bulunuyor. - DAVOS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

CEO, İsviçre, Güncel
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