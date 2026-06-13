Dünyanın en fazla hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları açıklandı: Hayalinizdeki tatil kabus olmasın!

Yaklaşık 100 bin ziyaretçi yorumunu inceleyen araştırma, dünyanın en çok eleştirilen turistik noktalarını ortaya çıkardı. Kalabalık, yüksek maliyet ve beklentileri karşılamayan deneyimler listenin ortak özellikleri oldu.

Radical Storage tarafından hazırlanan kapsamlı araştırmada, 50 ülkedeki binlerce turistik destinasyon değerlendirildi. Sonuçlar, popülerliğin her zaman ziyaretçi memnuniyeti anlamına gelmediğini gösterdi.

İşte dünyanın en hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları:

1. ALTON TOWERS – İNGİLTERE

İngiltere'nin en büyük eğlence parklarından biri olan Alton Towers, hız trenleri ve aile eğlence alanlarıyla tanınıyor. Ancak ziyaretçiler uzun bekleme süreleri, yüksek yiyecek-içecek fiyatları ve bazı oyuncakların sık sık hizmet dışı kalması nedeniyle memnuniyetsizlik yaşıyor. Kalabalık dönemlerde deneyimin ciddi şekilde olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

2. GEORGİA AKVARYUMU – ATLANTA, ABD

Dünyanın en büyük akvaryumlarından biri olan Georgia Akvaryumu, balina köpekbalıkları ve deniz canlılarıyla dikkat çekiyor. Buna rağmen ziyaretçiler, yoğun kalabalık nedeniyle sergileri rahat göremediklerini, giriş ücretlerinin yüksek olduğunu ve deneyimin beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor.

3. SZECHENYİ TERMAL BANYOLARI – BUDAPEŞTE, MACARİSTAN

Budapeşte'nin simgelerinden biri olan tarihi termal kompleks, yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak ziyaretçiler aşırı kalabalık havuzlar, hijyen sorunları, soyunma alanlarındaki yoğunluk ve yüksek ücretler nedeniyle olumsuz yorumlarda bulunuyor. Özellikle yoğun sezonlarda rahatlama deneyiminin kaybolduğu belirtiliyor.

4. RİPLEY AKVARYUMU – TORONTO, KANADA

Toronto'nun popüler turistik merkezlerinden biri olan akvaryum, tünel geçişleri ve deniz canlılarıyla ilgi görüyor. Ancak bazı ziyaretçiler yüksek bilet fiyatlarının sunulan deneyime göre fazla olduğunu düşünüyor. Kalabalık ziyaret saatlerinde akvaryumun keyfini çıkarmanın zorlaştığı yönünde eleştiriler bulunuyor.

5. UNİVERSAL ISLANDS OF ADVENTURE – ORLANDO, ABD

Dünyaca ünlü tema parkı, Harry Potter ve süper kahraman temalarıyla ziyaretçileri cezbediyor. Buna rağmen uzun kuyruklar, pahalı hızlı geçiş sistemleri ve yüksek harcamalar ziyaretçilerin en büyük şikâyetleri arasında yer alıyor. Birçok kişi parkın maliyetinin beklentilerin üzerinde olduğunu belirtiyor.

6. SİAM PARK – TENERİFE, İSPANYA

Avrupa'nın en iyi su parklarından biri olarak gösterilen Siam Park, etkileyici kaydıraklarıyla tanınıyor. Ancak yoğun sezonlarda oluşan uzun kuyruklar, sınırlı dinlenme alanları ve ek ücretli hizmetler nedeniyle bazı ziyaretçiler bekledikleri deneyimi yaşayamadıklarını ifade ediyor.

7. SPACE NEEDLE GÖZLEM KULESİ – SEATTLE, ABD

Seattle'ın sembollerinden biri olan kule, şehir manzarasını panoramik olarak sunuyor. Ancak ziyaretçiler yüksek giriş ücretlerinin deneyime kıyasla fazla olduğunu düşünüyor. Özellikle kötü hava koşullarında manzaranın etkisini kaybetmesi ve yoğunluk nedeniyle oluşan bekleme süreleri eleştiri konusu oluyor.

8. GRACELAND – MEMPHİS, ABD

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'in evi olan Graceland, müzik tutkunlarının uğrak noktalarından biri. Ancak ziyaretçiler tur ücretlerinin yüksekliğinden ve bazı alanların beklendiği kadar etkileyici olmamasından şikâyet ediyor. Özellikle Elvis hayranı olmayan turistlerin deneyimi abartılmış bulduğu belirtiliyor.

9. FUSHİMİ INARİ-TAİSHA TAPINAĞI – KYOTO, JAPONYA

Binlerce kırmızı torii kapısıyla ünlü olan tapınak, Japonya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri. Ziyaretçiler özellikle yoğun turist akını nedeniyle fotoğraf çekmenin zorlaştığını ve bölgenin aşırı kalabalık olduğunu belirtiyor. Buna rağmen kültürel ve tarihi önemi nedeniyle ilgi görmeye devam ediyor.

10. HORSESHOE CASİNO, LOUİSİANA, ABD

Louisiana'nın Bossier City kentinde bulunan Horseshoe Casino, otel, restoran ve oyun alanlarıyla bölgenin en bilinen eğlence merkezlerinden biridir. Ziyaretçiler en çok yüksek fiyatlar, yoğun kalabalık, bazı bölümlerin eski görünümü, sigara dumanı ve hizmet kalitesinin beklentileri karşılamaması nedeniyle şikâyette bulunuyor.