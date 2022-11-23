Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı - Son Dakika
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Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı

23.11.2022 16:20

Düzce'de 5.9 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucu kent genelinde 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi, Bolu'da 1 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplamda 80 kişi yaralandı. Yaşanan şiddetli depremin ardından bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem daha meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedilirken; çok sayıda vatandaşımız korkuyla birlikte sokakta sabahladı, bazı binalarda da yıkımlar meydana geldi.

5.6'dan sonra Düzce beşik gibi! 138 artçı deprem yaşandı, biri fena salladı

ARTÇILARIN EN BÜYÜĞÜ 4.3 ŞİDDETİNDE

AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka merkezli 5.9'luk depremin ardından bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 138 artçı meydana geldiği belirtildi.

5.6'dan sonra Düzce beşik gibi! 138 artçı deprem yaşandı, biri fena salladı

80 YARALI

Yaralı sayısına ilişkin ise " Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide an itibariyle Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi, Bolu'da 1 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir" denildi.

5.6'dan sonra Düzce beşik gibi! 138 artçı deprem yaşandı, biri fena salladı

2 BİN 234 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "AFAD, jandarma, emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda 2 bin 234 personel ve 444 araç görevlendirilmiştir. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve 1200 ısıtıcı sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.

5.6'dan sonra Düzce beşik gibi! 138 artçı deprem yaşandı, biri fena salladı

"1 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

Afet Psikososyal Grubu tarafından 1057 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiği kaydedilen açıklamada, "Afet Zarar Tespit Grubu, 20 personel ile bölgede çalışmalara başlamıştır. Düzce ilinin bazı bölgelerinde kontrol amaçlı elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Afet Beslenme Grubu ve Türk Kızılay tarafından 12 bin 900 çorba, 13 bin 734 ikramlık malzeme, 16 bin 528 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtılmıştır. Ayrıca, bölgede 4 bin 210 battaniye dağıtımı yapılmıştır. Düzce iline, Başkanlığımızdan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

5.6'dan sonra Düzce beşik gibi! 138 artçı deprem yaşandı, biri fena salladı
Kaynak: DHA
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