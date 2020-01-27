Elazığ'a yurdun dört bir köşesinden yardım yağıyor - Son Dakika
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Elazığ'a yurdun dört bir köşesinden yardım yağıyor

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelerin yaraları kamu kuruluşları, vakıflar, dernekler, özel şirketler ve vatandaşların yardımlarıyla sarılıyor.

Elazığ'a yurdun dört bir köşesinden yardım yağıyor, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelerin yaraları kamu kuruluşları, vakıflar, dernekler, özel şirketler ve vatandaşların yardımlarıyla sarılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremin ardından Türkiye tek yürek oldu, depremzedelerin yaralarını sarmak için birçok kamu kuruluşu, vakıf, dernek, özel şirket ve vatandaş bölgeye ayni yardım gönderdi.

Bölgeye gönderilen yardımlar, afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda AFAD tarafından koordine ediliyor.

" Samsun, Erzurum, Trabzon, Gaziantep ve Aydın büyükşehir belediyeleri, Afyon'un İscehisar Belediyesi, Çorum Belediyesi, Hatay'ın Reyhanlı Belediyesi, Bingöl'ün Karlıova Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Tokat'ın Niksar Belediyesi, Van'ın Tuşba Belediyesi, İstanbul'un Maltepe Belediyesi, Adana'nın Sarıçam Belediyesi, Tokat'ın Erbaa Belediyesi, Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, Kars Belediyesi, Adana AK Parti İl Başkanlığı, Trabzon İş Adamları Derneği, Van Genç Fenerbahçeliler Derneği, Konya Çocuklar El Ele Derneği, İstanbul Sadaka Gölge Derneği, Muş Hayırseverleri ve Eğitim Gönüllüleri ve Tokat Gençlik Vakfı", Elazığ'a yardım eden kurum ve kuruluşlar arasında yer aldı.

Malatya'ya ise Ordu Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın Battalgazi, Osmaniye'nin Kadirli, Ankara'nın Akyurt ilçe belediyeleri ile Aksaray Belediyesi, Deniz Feneri, Konya İnsani Yardım Vakfı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardım gönderdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile 81 ilin ticaret ve sanayi odaları da Elazığ ve Malatya'daki insanların yaralarını sarmak için yardım etti.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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