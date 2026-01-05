Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi - Son Dakika
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
05.01.2026 17:22  Güncelleme: 17:44
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra gölde cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Bandırma'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği polis memuru babasının yanına defnedildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden 27 Aralık'ta ayrıldıktan sonra kaybolan ve dün Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cenazesi, Bandırma'da toprağa verildi.

ELİF KUMAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılan ve dün göletteki aracının içinde ölü bulunan Kumal'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.Bursa Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Kumal'ın cenazesi, Bandırma'nın Doğa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Elif, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

2 YAŞINDAYKEN KAYBETTİĞİ BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Kumal'ın cenazesi, daha sonra mahalle camisine götürüldü. Cenaze, ikindi vakti "helallik" alınmasının ve kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği polis memuru babası Mustafa Kumal'ın mezarının yanına defnedildi.

Elif, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

ANNESİ CENAZE TÖRENİNİ ARAÇ İÇİNDEN TAKİP ETTİ

Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Kumal'ın yengesi Fatma ve ağabeyi İbrahim Kumal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük üzüntü yaşayan Kumal'ın annesi Aynur Kumal, cenaze törenini araç içinden takip etti.

"HERKES CEZASINI ÇEKSİN"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Ön otopsiden önce Elif'i kendisinin teşhis ettiğini anlatan Kumal, şöyle konuştu: "Onu morga koyarken ben öptüm kokladım, şimdi de toprağa koyacağım. Daha ne diyeyim. Buna sebep olanlar mutlu mu? Benim kardeşim kendi boğulsa bile suçlular cezalandırılsın. Süreci herkes takip etti. Herkes biliyor. İhmal olduğunu düşünüyorum. Biz küçük mutlu bir aileydik, bizim kimseye zararımız yoktu. Şimdi kardeşimizi buraya getirdik, toprağa koyacağız. Şikayetçi olmayı düşünüyoruz. Nerede ihmal varsa herkes cezasını çeksin istiyorum."

Elif, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

NE OLMUŞTU

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı. Çalışmalarda dün Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan araç içindeki Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kumal'ın ön otopsi raporunda, "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Balıkesir, Bandırma, Aralık, Güncel, Polis, Erdek

Son Dakika Güncel Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi - Son Dakika
