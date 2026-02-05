Epstein Dosyaları: Ünlü İsimlerin Bağlantıları Açığa Çıktı

ABD hükümetinin, seks suçlusu Jeffrey Epstein hakkında yürüttüğü soruşturmaya ait milyonlarca yeni dosyayı yayınlamasıyla, dünyanın en zengin ve güçlü insanlarından bazılarının Epstein ile bağlantılarının bulunduğu görüldü.

Epstein dosyaları olarak adlandırılan son belgeler 30 Ocak'ta 3 milyon sayfa, 180 bin resim, 2 bin video olarak yayınlandı. Bunlar Richard Branson, Bill Gates ve Elon Musk gibi tanınmış isimleri içeriyordu.

Belgelerde yer almak, o kişinin herhangi bir yanlış davranış sergilediği anlamına gelmiyor.

Daha önceki belgelerde yer alan pek çok kişi de herhangi bir suç işlemediğini söylemişti.

Belgelerin açıklanması, Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın belirlediği son tarihten haftalar sonra gerçekleşti.

Yasa, Epstein ile ilgili tüm belgelerin eksiksiz olarak yayınlanmasını gerektiriyordu.

Demokrat milletvekilleri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump yönetiminin hala yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve ek belgeleri sakladığını söylüyor.

İşte son bültende adı geçen bazı kişilerin listesi.

Elon Musk

Belgeler arasında Epstein ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasında, Epstein'ın düzenlediği anlaşılan seyahat planları üzerine e-posta yazışmaları da yer alıyor. Ancak Musk Epstein'ın özel adasını hiç ziyaret etmediğini söyledi.

Kasım 2012'de Musk bir e-postasında şöyle yazmıştı: "Adanızdaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?"

Aynı yılın Aralık ayına ait bir başka e-postadaysa "St Barts'ta ya da başka bir yerde parti ortamına girip rahatlamak istiyorum" diyor ve istediği şeyin "huzurlu bir ada deneyiminin tam tersi" olduğunu ekliyor.

Yanıt: Musk Ocak ayında bir X gönderisiyle yanıt verdi ve e-postaların "adını lekelemek" için kullanıldığını söyledi ve "Epstein ile ciddi suçlar işleyenlerin" yargılanması gerektiğini söyledi.

Bill Gates

18 Temmuz 2013 tarihli iki e-posta Epstein tarafından yazılmış gibi görünüyor ancak bunların gerçek olup olmadığı ya da Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e gönderilip gönderilmediği belli değil.

Bir e-posta Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan istifa mektubu olarak yazılmış ve Gates'in "Rus kızlarla seks yapmasının sonuçlarıyla başa çıkması için" ilaç temin etmek zorunda kalmasından şikayet ediyor.

"Sevgili Bill" diye başlayan diğer mektupta ise Gates'in bir arkadaşlığı bitirmesinden şikâyet ediliyor ve Gates'in o zamanki eşi Melinda da dâhil olmak üzere cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu örtbas etmeye çalıştığına dair iddialara yer veriliyor.

Eski eşi Melinda, NPR ile yaptığı bir röportajda, belgelerin yayınlanmasının evlilik mücadelelerine dair anıları canlandırdığını söyledi ve ekledi:

"Umarım o kadınlar için de adalet yerini bulur."

Yanıt: Gates'in bir sözcüsü BBC'ye şunları söyledi: "Kanıtlanmış, hoşnutsuz bir yalancıdan gelen bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen yanlıştır."

Donald Trump

FBI'ın geçen yıl ulusal Tehdit Operasyon Merkezi ihbar hattını arayanlar tarafından Trump'a yöneltilen suçlamaların derlendiği bir liste de dahil olmak üzere, yeni yayınlanan dosyalarda ABD Başkanı'ndan yüzlerce kez bahsediliyor.

Bunların birçoğunun FBI tarafından alınan doğrulanmamış ihbarlara dayandığı ve destekleyici kanıtlar bulunmadığı görülüyor.

Listede Trump, Epstein ve diğer yüksek profilli kişiler hakkında ortaya atılan çok sayıda cinsel istismar iddiası yer alıyor.

Yanıt: Trump, on yıllar önce ilişkisini kestiğini söylediği Epstein ile ilgili olarak herhangi bir yanlış yaptığını sürekli olarak reddetti ve Epstein'ın kurbanları tarafından herhangi bir suçla itham edilmedi.

Andrew Mountbatten-Windsor

Epstein dosyalarında, Andrew Mountbatten-Windsor'u yerde yatan bir kadının üzerinde elleri ve ayakları üzerinde diz çökmüş olarak gösteren fotoğraflar da yer aldı.

Görüntülerin ikisinde eski prens, kimliği belirlenemeyen ve tamamen giyinik olan kişinin karnına dokunurken görülüyor. Bir başka görüntüde ise doğrudan kameraya bakıyor.

Fotoğrafların bağlamı, ne zaman ve nerede çekildikleri de belirsiz.

Yanıt: BBC News yorum için Mountbatten-Windsor'a başvurdu. Kendisi yanlış bir şey yaptığını defalarca reddetti.

Richard Branson

Virgin şirketler grubunun sahibi Richard Branson'ın adı dosyalarda yüzlerce kez geçiyor.

2013 yılındaki bir görüşmede Epstein, Branson'a son zamanlarda gösterdiği misafirperverlik ve halkla ilişkiler tavsiyeleri için teşekkür ediyor ve Branson da onu görmenin "gerçekten güzel" olduğunu söyleyerek ekliyor:

"Ne zaman buralarda olursan seni görmek isterim. Haremini getirdiğin sürece!"

Virgin grubu ise "harem" ifadesinin Epstein'ın ekibindeki üç yetişkin üyeyi kastettiğini açıkladı.

Yanıt: Virgin grubu BBC'ye yaptığı açıklamada, Branson'ın Epstein ile temasının "12 yıldan daha uzun bir süre önce sadece birkaç kez olduğunu ve bir yardım amaçlı tenis etkinliği gibi grup veya iş ortamlarıyla sınırlı olduğunu" söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Epstein bir hayır kurumuna bağışta bulunmayı teklif ettiğinde, Branson'lar bağışı kabul etmeden önce ekiplerinden durum tespiti yapmalarını istemiş, bu da ciddi iddiaları ortaya çıkarmıştır.

"Yapılan incelemeler sonucunda Virgin Unite bağışı kabul etmedi, Richard ve Joan da Epstein ile bir daha görüşmemeye ve konuşmamaya karar verdi.

"Durumun ve bilginin tamamına sahip olsalardı, hiçbir şekilde temas kurmazlardı - Richard, Epstein'ın eylemlerinin iğrenç olduğuna inanıyor ve birçok kurbanı için adalet hakkını destekliyor."

Sarah Ferguson

Andrew Mountbatten-Windsor'un Fergie lakaplı eski eşi Sarah Ferguson'dan da, Epstein'ın ev hapsinde olduğu dönem de dahil olmak üzere, birçok e-postada bahsedildiği görülüyor.

Epstein'a ait olduğu düşünülen bir hesaptan gelen bir e-postada şöyle deniyor: "Sanırım Fergie artık pedofili olmadığımı söyleyebilir."

Nisan 2009 tarihli bir başka e-posta yazışmasında Epstein ile "hızlıca bir fincan çay" içmek için buluşma talebi yer alıyor ve bu talep şu satırları içeriyor: "Sevgili muhteşem ve özel arkadaşım Jeffrey. Sen bir efsanesin ve seninle gurur duyuyorum."

Yanıt: E-postalar herhangi bir yanlış davranışa işaret etmiyor. BBC yanıt vermesi için Ferguson ile temasa geçti.

Lord Mandelson

Dosyalarda yayınlanan banka dekontlarına göre Epstein Lord Mandelson ve sevgilisi ve ortağı Reinaldo Avila da Silva ile bağlantılı hesaplara 75 bin dolar (55 bin sterlin) ödeme yaptı.

Londra Metropolitan Polisi, piyasayı etkileyebilecek bilgileri Epstein'a aktardığı iddiaları üzerine Lord Mandelson hakkında cezai soruşturma başlattı.

2009 yılında, Epstein reşit olmayan birinden fuhuş yoluyla para kazanmaktan suçlu bulunduktan bir yıl sonra, da Silva "yardım" talep eden bir e-posta gönderdi.

Epstein şöyle cevap verdi: "Kredi tutarınızı hemen havale edeceğim".

Epstein'in Mandelson'a New York'taki dairelerinden birinde kalması için bir yer ayarladığı ve Epstein'in "ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyorum ve orada olmadığım için üzgünüm" yazdığı ayrı bir e-posta alışverişi görülüyor.

Yanıt: Lord Mandelson Lordlar Kamarası'ndan istifa etti. Mandelson Pazar günü yaptığı açıklamada "Epstein'ı tanımış olmaktan" ve Epstein'ın mahkumiyetinin ardından ilişkisini sürdürmekten duyduğu pişmanlığı yineledi.

BBC'ye verdiği demeçte "(Epstein'ın) suçlarında hiçbir zaman suçlu ya da suç ortağı olmadım. Herkes gibi ben de onun hakkındaki asıl gerçeği ölümünden sonra öğrendim" dedi.

Belgeleri sızdırdığı iddialarına yanıt vermedi, ancak BBC'nin anladığına göre suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını ve kişisel kazanç için hareket etmediğini savunuyor.

Epstein'ın uzmanlığına 2008 küresel mali krizi sırasında ulusal çıkarlar için başvurduğunu savunuyor.

Steve Bannon

Dosyalarda ayrıca, hüküm giymiş cinsel suçlu ile Trump'ın eski baş danışmanlarından Steve Bannon arasında gönderilmiş gibi görünen binlerce mesaj da yer alıyor.

Mesajların çoğu, Bannon'ın Trump'ın ilk Beyaz Saray'ındaki görevinden ayrılmasından sonra, Epstein'ın ölümünden önce onunla ilgili bir film hazırladığı 2018 ve 2019 yıllarında gönderilmiş.

Bir mesajlaşmada Bannon'ın Epstein ile geçmişteki suçlarına ilişkin anlatıyı nasıl değiştirecekleri konusunda strateji geliştirdiği ve "önce yalanları geri püskürtmeliyiz" ve "hayırsever olarak imajınızı yeniden inşa etmelisiniz" önerisinde bulunduğu görülüyor.

Yanıt: Herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmayan Bannon, BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Miroslav Lajcák

O sırada Slovakya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Miroslav Lajcák ile Epstein arasında Ekim 2018'de geçen bir mesajlaşmada ikilinin kızlar ve diplomasi hakkında mesajlaştıkları görülüyor.

Epstein kayıtlarda görülemeyen bir görüntü gönderdikten sonra Lajcák cevap veriyor:

"Neden beni bu oyunlara davet etmiyorsunuz? Ben 'MI' kızını alırdım."

"Kim istemez ki?" diye cevap veriyor Epstein:

"İkisini de alabilirsin, sahiplenici değilim. Ve kız kardeşleri."

Yanıt: Epstein ile ilgili son belgelerin yayınlanmasının ardından Lajcák, Slovakya'da ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden istifa etti. Kendisi herhangi bir yanlış davranışla suçlanmıyor.

Larry Summers

ABD Başkanı Bill Clinton'ın eski hazine bakanı ve Harvard Üniversitesi eski rektörü Larry Summers da yeni belgelerde yer alıyor ve Summers ile Epstein arasındaki toplantı ve yemeklere atıfta bulunuluyor.

2017 yılına ait e-postalarda Summers ve Epstein Trump hakkında şakalar yapıyor ve ilk döneminde onu eleştiriyorlar.

Epstein, Summers'a gönderdiği bir e-postada Trump için "Sizin dünyanız onun ne kadar aptal olduğunu anlamıyor" diyor.

Yanıt: Summers, Kasım ayında yayınlanan bir grup Epstein dosyası arasında adının geçmesinin ardından, "Epstein ile iletişim kurmaya devam etme yönündeki yanlış kararımın tüm sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi ve OpenAI danışma kurulundaki rolü de dahil olmak üzere birçok görevinden istifa etti.

Sergey Brin

Cuma günü açıklanan belgelere göre, Google'ın kurucu ortağı ve dünyanın en zengin adamlarından biri olan Sergey Brin, Epstein'ın özel adasını ziyaret etti ve Epstein'ın New York'taki evinde yemek yeme planları yaptı.

Ayrıca Brin'e Nisan 2003'te yazan Ghislaine Maxwell ile de yazışmıştır. Bu yazışmalarda "Jeffrey'deki akşam yemekleri her zaman mutlu ve rahattır" ve "Seni görmek için sabırsızlanıyorum" ifadeleri yer aldı.

Bir başka e-postada Maxwell, Brin'i New York'taki bir film gösterimine katılmaya davet etti.

Yanıt: BBC cevap hakkı için Google'a ulaştı fakat henüz bir yanıt alamadı. E-postalarda herhangi bir yanlışlık olduğuna dair bir ima bulunmuyor.

Ehud Barak

Epstein ile ilgili yeni yayınlanan belgelerde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın adı geçiyor ve Epstein'ın 2008 yılında Florida'da cinsel suçlardan hüküm giymesinin ardından ikilinin birçok kez yazıştıklarını gösteriyor.

Bir görüşmede Barak'ın 2017'de Epstein'ın New York'taki evinde kalması planlanıyor.

Yanıt: Barak, Epstein ile düzenli olarak etkileşim halinde olduğunu kabul etti ancak hiçbir zaman uygunsuz bir davranış ya da parti gözlemlemediğini ya da bunlara katılmadığını söyledi.

Howard Lutnick

Epstein dosyalarındaki e-postalara göre, milyarder işadamı ve ABD Ticaret Bakanlığı Sekreteri Howard Lutnick, ailesiyle birlikte Jeffrey Epstein'ın adası Little Saint James'e bir ziyaret planladı.

2012 tarihli bir e-postada Lutnick'in eşi Allison, ziyaretin arifesinde Epstein'ın asistanına şöyle yazmış: "Sizi ziyaret etmek için sabırsızlanıyoruz" ve "Öğle yemeğinde size katılmayı çok isteriz".

Lutnick, eşinin e-postasından birkaç gün önce redakte edilmiş bir alıcıya gönderdiği başka bir e-postada şöyle yazıyor: "Merhaba Jeff... Pazar akşamı yemek kulağa hoş geliyor mu?"

Yanıt: Ticaret Bakanlığı BBC'ye yaptığı açıklamada "Bakan Lutnick'in Epstein ile eşinin de bulunduğu sınırlı bir etkileşim içinde olduğunu ve hiçbir zaman yanlış yapmakla suçlanmadığını" söyledi.

Brett Ratner

First Lady Melania Trump hakkındaki yeni belgeselin yönetmeni de dosyalarda genç bir kadını kucaklayan bir fotoğrafla yer aldı.

Rush Hour ve X-Men: The Last Stand filmlerinin de yönetmeni olan Brett Ratner, Epstein ve kimlikleri gizlenmiş iki kadının yanında bir koltukta otururken görülebiliyor.

Yanıt: Dosyalarda yanlış bir şey yapıldığına dair herhangi bir işaret bulunmuyor. BBC yorum için Ratner'ın temsilcisiyle temasa geçti.

Casey Wasserman

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nın başkanı, Epstein'ın bugün cezaevinde bulunan partneri Ghislaine Maxwell'e flört e-postaları gönderdi.

Casey Wasserman'ın Maxwell'e 2003 yılında gönderdiği mesajlarda şöyle diyor:

"Her zaman seni düşünüyorum. Seni dar bir deri kıyafet içinde görmek için ne yapmam gerekiyor?"

Maxwell şu anda, Epstein tarafından cinsel istismara uğramaları için genç kızları bulmak, çalıştırmak ve ticaretini yapmaktan aldığı 20 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Yanıt: Wasserman yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ghislaine Maxwell ile yirmi yılı aşkın bir süre önce, işlediği korkunç suçların ortaya çıkmasından çok önce gerçekleşen yazışmalarımdan dolayı derin pişmanlık duyuyorum."

Peter Attia

Açıklanan son belgelere göre, yaşlanmanın etkileriyle mücadele etme üzerine çalışmalar yürüten ve CBS News'e katkıda bulunan Peter Attia, Epstein ile yüzlerce e-posta alışverişinde bulundu.

E-postalarda, Epstein ile olan arkadaşlığının kamuoyuyla paylaşabileceği bir şey olduğunu yazmış ve Epstein'ın kurbanlarından bazılarını tanımlayan 2018 tarihli Miami Herald haberiyle ilgili bir tartışmaya yer vermiş.

E-postalara göre Epstein ile kadın anatomisi ve seks eylemleri hakkında da şakalaşmış.

Yanıt: Attia 2 Şubat'ta X kanalına bir açıklama yaparak "herhangi bir suç faaliyetine karıştığını" reddetti ve "asla onun uçağında, adasında olmadım ve hiçbir seks partisinde bulunmadım" dedi.

Steve Tisch

Belgelerde New York Giants'ın sahiplerinden Steve Tisch, Epstein'ın evinde tanıştığı bir kadın hakkında sorular sorduğu yer alıyor.

Bir e-posta yazışmasında Tisch, kadının profesyonel mi yoksa "sivil" mi olduğunu sordu.

Diğer yazışmalarda Epstein, Tisch'e bir "hediyesi" olduğunu söylüyor ve Tisch'i tanıştıracağı kadını "Tahitili, çoğunlukla Fransızca konuşan, egzotik" olarak tanımlıyor.

Yanıt: CNN'e yaptığı açıklamada Tisch, Epstein ile "kısa bir işbirliği olduğunu" söyledi ve "hiçbir davetini kabul etmediğini ve adasına hiç gitmediğini" sözlerine ekledi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.