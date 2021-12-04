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Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi - Son Dakika

Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi

04.12.2021 19:26

Erdoğan'ın Siirt'teki mitingi için görevlendirilen bir polis memurunun aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği polisin dikkati sayesinde son anda engellendi. Sabah saatlerinde görev yerlerine gidecek olan polis memurunun aracının altındaki patlayıcıyı fark etmesiyle katliamın eşiğinden dönüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

MİTİNGTE GÖREV ALACAK POLİSİN ARACINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

Beyaz TV'nin haberine göre sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

POLİSİN PATLAYICI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ

Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.

PATLAYICI DÜZENEK İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı önledi
Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi
Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi

Beyaz Tv, Miting, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi - Son Dakika
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