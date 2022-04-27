Et ve Süt Kurumu'nda Üç Yönetim Kurulu Üyesi Görevinden Alındı - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu'nda Üç Yönetim Kurulu Üyesi Görevinden Alındı

27.04.2022 10:40

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde üç yönetim kurulu üyesi görevden alındı. Kurum Genel Müdürü Osman Uzun’un 28 Mart’ta görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı da bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde üç yönetim kurulu üyesi görevden alındı. Kurum Genel Müdürü Osman Uzun'un 28 Mart'ta görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde, genel müdür Osman Uzun'un görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Uzun'un görevden alındığı, 28 Mart 2022'de duyurulmuştu. Uzun'un yerine Mustafa Kayhan'ın getirildiği açıklanmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu'nun üç yönetim kurulu üyesi de görevinden alındı. Kurum Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir görevlerinden alındı. Görevinden alınan Sezai Aydın görevinden alındı yerine ise Mehmet Ali Köse atandı.

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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Et ve Süt Kurumu'nda Üç Yönetim Kurulu Üyesi Görevinden Alındı - Son Dakika


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