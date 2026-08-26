Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir? PETVET Kaydı, Pasaport ve Yurt Dışı Seyahat Rehberi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir? PETVET Kaydı, Pasaport ve Yurt Dışı Seyahat Rehberi

Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir? PETVET Kaydı, Pasaport ve Yurt Dışı Seyahat Rehberi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kedi ve köpeklerde mikroçip uygulaması, evcil hayvanların güvenli şekilde kimliklendirilmesini sağlayan ve yürürlükteki mevzuat kapsamında uygulanan bir işlemdir.

Mikroçip sayesinde evcil hayvanın benzersiz kimlik numarası resmi kayıt sistemiyle ilişkilendirilir; bu da kaybolan hayvanların sahibine ulaşılmasını kolaylaştırabilir ve resmi kayıt süreçlerinin doğru yürütülmesine katkı sağlar. Mikroçip uygulaması, yalnızca bir kayıt işlemi değil, koruyucu veteriner hekimliğin de bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

**İşlem ve kayıt süreciyle ilgili güncel bilgiler için bulunulan il veya ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurulması önerilir.**

Mikroçip Nedir ve Ne İşe Yarar?

Mikroçip, pirinç tanesi büyüklüğünde, benzersiz bir kimlik numarası taşıyan **pasif radyo frekanslı tanımlama (RFID) sistemidir.** Veteriner hekim tarafından uygun görülen deri altı bölgesine (kürek kemikleri arası, sternum, sağ arka bacak vb.) özel bir uygulama cihazı ile yerleştirilir. İşlem kısa sürer ve çoğu kedi ile köpek tarafından rutin bir enjeksiyona benzer şekilde tolere edilir.

Mikroçip;

- GPS değildir.

- Hayvanın konumunu takip etmez.

- Pil içermez.

- Okuyucu cihaz ile okunabilen benzersiz bir kimlik numarası taşır.

- Nadir durumlarda yer değiştirebilir, okunamayabilir veya yeniden mikroçip uygulanması gerekebilir.

Mikroçip uygulaması, evcil hayvanın resmi olarak kimliklendirilmesine yardımcı olur ve mikroçip numarasının PETVET (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) ile ilişkilendirilmesini sağlar. Bulunan bir hayvanın kayıtlı sahibine ulaşılmasını kolaylaştırabilir, sahiplik bilgilerinin doğrulanmasına katkı sağlar ve kimlik doğrulaması gerektiren resmi işlemlerde kullanılabilir.

Türkiye'de Mikroçip Uygulaması ve PETVET Kaydı

Türkiye'de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, **Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik** kapsamında yürütülmektedir.

Kimliklendirme işlemleri ve başvuru süreleri zaman içerisinde güncellenebileceğinden, güncel uygulamaların İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden öğrenilmesi önemlidir. Yeni sahiplenilen yavru hayvanlarda mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde planlanması önerilir.

Bu kimliklendirme, PETVET (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) üzerinden yürütülmektedir. PETVET, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletilen resmi kayıt sistemidir. Mikroçip numarası; hayvanın kimlik bilgileri, türü, ırkı ve sahip bilgileri ile resmi kayıt bilgilerini bir arada tutar. Mevzuat kapsamında gerçekleştirilen sahip değişikliği ve diğer resmi işlemler de bu sistem üzerinden yürütülür.

Mikroçip, Pasaport Aynı Şey midir?

Hayır. Bu belgeler farklı amaçlarla kullanılır ve birbirini tamamlar; ancak birbirlerinin yerine geçmez.

**Mikroçip:** İçerisinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla uygulanan pasif radyo frekanslı tanımlama (RFID) sistemidir.

**PETVET:** Ev Hayvanı Kayıt Sistemidir.

**Ev Hayvanı Pasaportu:** Ev hayvanı için düzenlenmiş, hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren resmi belgedir. Uygulanan aşılar, paraziter tedaviler ve gerekli veteriner sağlık kayıtları bu belgeye işlenebilir.

Mikroçip Kaybolan Hayvanların Bulunmasını Sağlar mı?

Mikroçip bir GPS sistemi değildir ve hayvanın bulunduğu konumu göstermez. Ancak bulunan bir hayvan veteriner kliniğinde veya yetkili kurumda mikroçip okuyucusu ile tarandığında, mikroçip numarası üzerinden kayıtlı sahibine ulaşılması mümkün olabilir. Bu nedenle kayıt bilgilerinin güncel tutulması büyük önem taşır.

Yurt Dışına Çıkacak Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir?

Birçok ülke, uluslararası evcil hayvan girişlerinde ISO standartlarına uygun mikroçip bulunmasını şart koşmaktadır. Ancak mikroçip tek başına yurt dışına çıkış için yeterli değildir; ülkeye göre kuduz aşısı, kuduz antikor titrasyon testi, veteriner sağlık sertifikası, ev hayvanı pasaportu, parazit uygulamaları ve ek resmi belgeler istenebilir.

**Başvuru şartları ülkeden ülkeye değişebileceği için gidilecek ülkenin güncel giriş şartlarının ilgili resmi kurumlardan öğrenilmesi önerilir.**

Mikroçip Uygulaması: Süreç ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mikroçip uygulaması kısa süren bir işlemdir ve çoğu kedi ile köpek uygulama sonrasında normal günlük yaşamına devam eder. Uygulama sonrasında veteriner hekim tarafından mikroçip numarasının okuyucu ile kontrol edilmesi önerilir. Ayrıca;

- Mikroçip numarasının doğrulanması

- PETVET kayıt bilgilerinin kontrol edilmesi

- Telefon ve adres bilgilerinin güncel tutulması

- Sahip değişikliği durumunda resmi kayıtların güncellenmesi

- Yurt dışı seyahati planlanıyorsa gerekli belgelerin önceden hazırlanması

önerilmektedir.

Koruyucu Veteriner Hekimlikte Mikroçipin Yeri

Mikroçip uygulaması; düzenli veteriner muayenelerinin, aşı programlarının, iç ve dış parazit uygulamalarının ve koruyucu sağlık kontrollerinin yerine geçmez. Ancak bu uygulamalarla birlikte planlandığında, evcil hayvanların yaşam boyu sağlık takibine katkı sağlayabilir.

Mikroçip, PETVET kaydı ve ev hayvanı pasaportu birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan uygulamalardır. Hangi aşamada hangisine ihtiyaç duyulacağı; hayvanın yaşı, sahiplik durumu ve varsa seyahat planına göre değişir. Bu nedenle en doğru yaklaşım, güncel mevzuatı takip ederek gerekli işlemleri ilgili resmi kurumlar ve veteriner hekim ile birlikte planlamaktır.

*Bu içerik, İstanbul Kartal’da bulunan VET34 veteriner kliniği ( www.vet34.com ) veteriner hekimi Osman Umut Öz ve veteriner hekimi Kemal Deniz Tok görüşleri ve yürürlükteki mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

kedi, Son Dakika

Son Dakika Köpek Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir? PETVET Kaydı, Pasaport ve Yurt Dışı Seyahat Rehberi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Cem Küçük soruşturmasında “sahte Forbes haberi“ detayı Özyurt’tan 115 bin TL gelmiş Cem Küçük soruşturmasında "sahte Forbes haberi" detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar
İhbarla ortaya çıktı Evden Kurişler’le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi
81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır 81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı
Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti
Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar
Şampiyonluklardan mahkeme salonuna: Ünlü futbolcuya hapis yolu göründü Şampiyonluklardan mahkeme salonuna: Ünlü futbolcuya hapis yolu göründü
Nepal’de şiddetli sel felaketi Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
14:18
Nepal’de şiddetli sel felaketi Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
14:14
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
13:57
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 17:56:33. #7.13#
SON DAKİKA: Evcil Hayvanlarda Mikroçip Neden Önemlidir? PETVET Kaydı, Pasaport ve Yurt Dışı Seyahat Rehberi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement