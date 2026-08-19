Eyyüp Kadir İnan: Menderes Belediye Başkanı 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek istedi, yetkili kurullarımız seçici davrandı - Son Dakika
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Eyyüp Kadir İnan: Menderes Belediye Başkanı 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek istedi, yetkili kurullarımız seçici davrandı

Eyyüp Kadir İnan: Menderes Belediye Başkanı 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek istedi, yetkili kurullarımız seçici davrandı
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes’te partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen’in seçilmesiyle ilçede yeni bir dönemin başladığını belirten İnan, önceki belediye yönetimine ve eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan; AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Menderes’te bir dizi temas gerçekleştirdi.

BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen’i ziyaret eden İnan, ardından Menderes İlçe Başkanlığı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Menderes’te önemli bir dönemin başladığını söyleyen İnan, Asuman Şen’i tebrik ederek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve tebriklerini ilettiklerini belirtti. İnan, açıklamalarına vefat yıl dönümünde Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u anarak başladı. Dursun’un “Dicle’nin ve Fırat’ın kuzularını çakallara asla kaptırmayacağız” sözünü hatırlatan İnan, Türkiye’nin terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlı iradeye vurgu yaptı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıyı da kınayan İnan, seçilmiş siyasetçilere yönelen her türlü fiziki şiddetin karşısında olduklarını ifade ederek Meriç’e ve CHP Grubu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

"1,5 YIL AK PARTİYE GEÇMEK İÇİN ISRAR ETTİ"

Menderes’te yaşanan belediye başkanlığı sürecine ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaşan İnan, önceki belediye başkanının uzun süredir AK Parti’ye katılmak istediğini ancak bu talebin kabul edilmediğini söyledi.

Eyyüp Kadir İnan: Menderes Belediye Başkanı 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek istedi, yetkili kurullarımız seçici davrandı

İnan şöyle konuştu:

“Menderes Belediye Başkanı yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiş ve kesinlikle reddetmiştir. Menderes örneği, AK Parti’nin partimize katılım konusunda ne kadar seçici davrandığının en açık örneklerinden biridir.”

AK Parti’ye farklı partilerden gerçekleşen katılımlara ilişkin zaman zaman yapılan eleştirileri hatırlatan İnan, her başvurunun kabul edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"MENDERESLİLERE BİR ÖZÜR BORCUMUZ VAR"

CHP yönetimine de sert eleştiriler yönelten İnan, önceki belediye başkanı adayının belirlenmesindeki sorumluluğu hatırlatarak eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin Menderes halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

İnan, “Bu belediye başkan adayını Mendereslilerin önüne koyanların bugün Mendereslilere çok büyük bir özür borcu vardır. Sadece Menderes’e değil, bütün İzmir’e bir özür borçları vardır. Buraya gelip özür dilemeleri gerekirken yeniden aday çıkarmayı tercih ettiler. Mendereslilerden özür dilemediler” dedi.

Siyasette ahlak ve millete karşı sorumluluk anlayışının esas olması gerektiğini vurgulayan İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Siyasetin imanı ahlaktır” ilkesini hatırlatarak AK Parti’nin bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğini kaydetti.

Eyyüp Kadir İnan: Menderes Belediye Başkanı 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek istedi, yetkili kurullarımız seçici davrandı

KAZANAN MENDERES OLMUŞTUR

Belediye Meclisi’nde yapılan seçimin demokratik bir süreç içerisinde gerçekleştiğinin altını çizen İnan, seçime katılan bütün meclis üyelerine ve siyasi partilere teşekkür etti.

İnan, “Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Herkes şundan emin olsun; kazanan Menderes olmuştur. Kazanan Menderes’in bütün mahallelerinde yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız, esnafımız ve hemşehrilerimiz olmuştur” ifadelerini kullandı.

Menderes’te önümüzdeki üç yıllık süreçte hizmet ve eser siyasetinin güçlü şekilde hayata geçirileceğini belirten İnan, merkezi hükümet, milletvekilleri, teşkilat ve belediye arasında kurulacak koordinasyonla ilçenin ihtiyaçlarının süratle karşılanacağını söyledi.

Menemen ve Aliağa örneği: Aynı kararlılığı Menderes’te göstereceğiz

Cumhur İttifakı belediyelerinin İzmir’de ortaya koyduğu çalışmalara da değinen İnan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ilçelerinde önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

“Bugün İzmir’in bazı merkez ilçelerinde dahi bulunmayan hizmetler Menemen’de ve Aliağa’da ete kemiğe büründü, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Aynı kararlılığı şimdi Menderes’te de göstereceğiz” diyen İnan, AK Parti belediyeciliğinin farkını Menderes’in bütün mahallelerinde göstereceklerini ifade etti.

"35 YILIMIZDA İZMİR'İN KRONİK SORUNLARINI GERİDE BIRAKACAĞIZ"

İnan’ın açıklamalarında dikkat çeken başlıklardan biri de AK Parti’nin İzmir hedefi oldu. Partinin 25. kuruluş yıl dönümünün geride bırakıldığını hatırlatan İnan, önümüzdeki döneme ilişkin iddialı bir İzmir mesajı verdi:

“AK Parti’nin 25. yılını nasıl büyük bir gururla kutladıysak, 35. yılında da İzmir’in bütün sorunlarını çözmüş, kronik sıkıntılarını geride bırakmış ve İzmir’i gerçek anlamda bir dünya şehri haline getiren kadrolar olarak yolumuza devam edeceğiz.”

İnan, önümüzdeki yerel seçimlerde İzmir’de hizmet belediyeciliğini hakim kılmak istediklerini belirterek, “İnşallah üç yıl sonraki ilk yerel seçimde İzmirli hemşehrilerimizle büyük bir inançla buluşacağız. İzmir’in makus talihini değiştirecek, hizmet belediyeciliğini İzmir’in tamamına taşıyacağız” diye konuştu.

Menderes teşkilatına teşekkür

Menderes’te ortaya çıkan sonucun arkasında teşkilatın birlik ve beraberliğinin bulunduğunu ifade eden İnan, Menderes İlçe Başkanlığı’na özel teşekkür etti.

İnan, “Ortaya koydukları birlik, beraberlik, biz duygusu ve dayanışma bize bu tabloyu, Mendereslilere hizmet etme fırsatını getirdi. Menderes’teki bu dayanışmayı İzmir’in bütün ilçelerine taşıyacağız. Kardeşlikle, birlik ve beraberlikle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İnan, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir milletvekilleriyle ilçenin mahallelerinde hayata geçirilecek proje ve yatırımları değerlendireceklerini belirterek, “Önümüzdeki süreci çok güçlü şekilde planlayacağız ve Menderes’in bütün mahallelerine AK Parti belediyeciliğinin farkını hep birlikte hissettireceğiz” dedi.

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Son Dakika Gündem Eyyüp Kadir İnan: Menderes Belediye Başkanı 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek istedi, yetkili kurullarımız seçici davrandı - Son Dakika

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