Birçok şehirde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Birçok şehirde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Son Güncelleme: 08.10.2023 09:05

Türkiye'de dün gece binlerce kişi İsrail'in bombaladığı Filistin'e destek olmak için bir araya geldi. Yurdun dört bir yanında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca destek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyonun ardından, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze'yi bombaladı. Gelişmeler dikkatle takip edilirken Türkiye'nin çeşitli illerinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

SLOGANLAR ATTILAR

İstanbul Fatih'te binlerce kişi Filistin'e destek olmak için bir araya geldi. Filistin'e destek sloganları atan grup, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Fatih Camii önünde toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek için Anadolu Gençler Derneği tarafından düzenlenen 'Fetih Yürüyüşü'ne katıldı. Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazının ardından sloganlar atılarak Saraçhane Parkı'na yürüyüş yapıldı. Birçok kurum ve kuruluş üyelerinin bir araya geldiği programda, temsilciler konuşma yaptı.

İSTANBUL-FATİH'TE BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN BULUŞTU

"SADECE ZALİM İSRAİL İLE KALMAYACAKTIR"

Anadolu Gençler Derneği Başkanı Salih Turhan, "Bugün Filistinli kardeşlerimiz bize fethin kapısının açılmış olduğunun müjdesini vermiş oldular. Hem şehitlerle Filistin toprakları bugün sulanmış oldu, Siyonist İsrail'in girilemez, aşılamaz denilen yapılarına 'Allah-u Ekber' nidalarıyla öyle bir girdiler ki kalelerini başlarına yıkmış oldular. Gazze'de yıllardır hapsedilen, ambargolara sokulan, kardeşlerimiz o imkansızlığın içinden kendi imkanlarıyla Filistin topraklarına girmiş oldular. Öyle bir zafer kokusu geliyor ki, sadece zalim İsrail ile kalmayacaktır" dedi.

İSTANBUL-FATİH'TE BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN BULUŞTU

BAYRAK AÇTILAR

Konya'da da sivil toplum kuruluşları (STK), Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. STK'ler öncülüğünde Kapu Camisi'nin önünde ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplananlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı. Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Mustafa Selek, grup adına yaptığı açıklamada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını ve dualarla destek vermeye devam edeceklerini belirterek Filistin'in kurtuluşunun en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi. Basın açıklamasının ardından eski il müftüsü Ahmet Poçanoğlu dua etti.

İSTANBUL-FATİH'TE BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN BULUŞTU

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Ankara'da da kalabalık İsrail Büyükelçilik konutu önünde toplandı. Tekbir getirildi,Filistin'e destek açıklamaları yapıldı. Filistin'e destek için toplananların bir diğer adresi ise İzmir'di. Kalabalık grup, Filistin'in kurtuluşu için okunan duanın ardından dağıldı.

İSTANBUL-FATİH'TE BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN BULUŞTU

SABAH NAMAZINDA DUA ETTİLER

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, Filistinlilere destek amacıyla sabah namazında bir araya gelerek dua etti. İl Müftüsü Mehmet Aşık, sabah namazının ardından Filistinliler ve tüm Müslümanlar için dua etti.

Kaynak: DHA

Saraçhane Parkı, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birçok şehirde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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