Fatih'te zehirlenme şüphesinde 'alüminyum fosfit' ihtimali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Fatih'te zehirlenme şüphesinde 'alüminyum fosfit' ihtimali

Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te zehirlenme şüphesinde \'alüminyum fosfit\' ihtimali
17.11.2025 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te zehirlenme şüphesinde \'alüminyum fosfit\' ihtimali
Haber Videosu

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin 2 çocuğu ve annesinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otelin giriş katındaki bir oda, tahtakurusuyla mücadele amacıyla 'alüminyum fosfit' içeren bir ilaçla ilaçlandı. İlaç, havalandırmadan ailenin odasına ulaşmış ve zehirlenmeye sebep olmuş olabilir. İlaçlama firması çalışanının ilgili sertifikasının bulunmadığı tespit edildi. Ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izleri aranıyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni bir gelişme yaşandı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.'nun savcılık sorgusu devam ederken diğer 7 şüphelinin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği öğrenildi. Halen gözaltında olan kişiler arasında otel sahibi, çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi, oğlu ve çalışanı ile ailenin poğaça aldığı fırın sahibinin olduğu belirtildi.

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bakın nasıl zehirlenmişler

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bakın nasıl zehirlenmişler

BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.

3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

AİLENİN OTELE GİRİŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan soruşturma sürerken aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.


Kaynak: DHA

Zehirlenme, Güvenlik, İstanbul, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fatih'te zehirlenme şüphesinde 'alüminyum fosfit' ihtimali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Suriye’de ortalık karıştı YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
Yaşlı kadının Kabe’deki rezilliğine ortak oldu Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Liverpool’un hedefi Wilfried Singo Tarihi bonservisi gözden çıkardılar Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
İsrail ateşkese rağmen saldırdı İsrail ateşkese rağmen saldırdı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar Nedeni de bir o kadar ilginç Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Beşiktaş GAİN’den tarihe geçen inanılmaz başlangıç Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç
Galatasaray’a da gol atan Agyei’ye sevgi seli Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye sevgi seli
Portekiz, 9-1’lik tarihi skorla Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledi Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi
İran’da nükleer çıkmazı Gerekçesini de açıkladı İran'da nükleer çıkmazı! Gerekçesini de açıkladı
Zap Suyu’na düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti
AK Partili milletvekilin ölümden döndüğü trafik kazası kamerada AK Partili milletvekilin ölümden döndüğü trafik kazası kamerada
Barcelona’nın golcü hedefi Victor Osimhen Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen
Ülkesine dönen Asensio bakın nerede görüntülendi Ülkesine dönen Asensio bakın nerede görüntülendi
Kızılcık Şerbeti ile ilgili “hijyen“ iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı Kızılcık Şerbeti ile ilgili "hijyen" iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı
Kjaer’den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı Yediği ceza öyle böyle değil Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken tavır İmamoğlu’nu ziyarette pas geçti Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti
Olay yaratan “Otel odası“ iddiası Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu

15:32
Osimhen’i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
15:31
Ankara’daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
15:28
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
15:23
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya’dan özür açıklaması
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya'dan özür açıklaması
14:43
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
14:30
Olay yaratan “Otel odası“ iddiası Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
14:17
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken tavır İmamoğlu’nu ziyarette pas geçti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti
14:13
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Hasan Can Kaya tepkisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi
13:38
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı
13:35
A Milli Takım’da 5 isim kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı
13:12
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
12:44
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star’da yarışacak
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak
12:35
İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
12:29
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
11:56
Sergen Yalçın anjiyo oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu
11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:00
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 15:56:51. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te zehirlenme şüphesinde 'alüminyum fosfit' ihtimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.