Fatih\'te zehirlenme şüphesinde \'alüminyum fosfit\' ihtimali

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni bir gelişme yaşandı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.'nun savcılık sorgusu devam ederken diğer 7 şüphelinin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği öğrenildi. Halen gözaltında olan kişiler arasında otel sahibi, çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi, oğlu ve çalışanı ile ailenin poğaça aldığı fırın sahibinin olduğu belirtildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.

AİLENİN OTELE GİRİŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan soruşturma sürerken aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.



