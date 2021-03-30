Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

30.03.2021 10:33
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları yarın, 4. Grup'ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları yarın, 4. Grup'ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

1. Grup

Yarın:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor (Yeşiltepe)

14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928 (Kızılcabölük Semt)

14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor (Kemer İlçe)

14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor (Hopa İlçe)

14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)

14.00 Çankaya-Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Ağrı 1970-Tekirdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Tokatspor-Karaman Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Halide Edip Adıvarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)

14.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Nazilli İlçe)

14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yozgatspor 1959 (Beylerbeyi 75. Yıl)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Çarşambaspor-Şile Yıldızspor (Çarşamba İlçe)

14.00 Arhavispor-Altındağspor (Arhavi İlçe)

14.00 Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Cizrespor-Erbaaspor (Siirt Atatürk)

14.00 Yalovaspor-Isparta 32 (Yalova Atatürk)

14.00 Elazığ Karakoçan-Esenler Erokspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Karşıyaka-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)

14.00 Somaspor-İçel İdmanyurdu (Soma Atatürk)

4. Grup:

1 Nisan Perşembe:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Siirt İl Özel İdare (Başpınar)

14.00 Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor (Kelkit İlçe)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

15.00 Kozanspor-Adıyaman 1954 (İsmet Atlı)

15.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)

15.00 Modafen-Bayrampaşa (Alemdağ)

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Futbol, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi
Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu         
10:23
Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı         
10:13
Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti         
09:54
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü         
09:39
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor         
09:37
Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı         
09:25
Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir         
08:38
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:41:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei