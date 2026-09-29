Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor - Son Dakika
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Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 3-11 Ekim tarihleri arasında dördüncü kez Gaziantep'te yapılacak. Dokuz gün sürecek festivalde konserler, sergiler, geleneksel sanat atölyeleri ve 50'den fazla Lezzet Noktası ziyaretçileri bekleyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festivalde, Zeugma mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılığa ve kentin mutfak kültürüne kadar Gaziantep'in kültürel değerleri tanıtılacak.

Gaziantep, 4'üncü kez <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a class='keyword-sd' href='/kultur/' title='Kültür'>Kültür</a> Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

BAKAN ERSOY: GAZİANTEP, EN ÖNEMLİ KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale ilişkin şunları söyledi:

"Gaziantep; binlerce yıllık tarihi, arkeolojik mirası, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel sanatları ve dünyaca tanınan gastronomisiyle ülkemizin en önemli kültür ve turizm şehirlerinden biri. GastroAntep Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz. Dokuz gün boyunca Gaziantep'in müzelerini, kültür ve sanat mekânlarını ve farklı noktalarını festivalin buluşma alanlarına dönüştüreceğiz. Kapsamlı içeriğimizle Gaziantep'in kültürel birikimini farklı kuşaklarla buluşturmayı; şehrimizin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

GASTRONOMİ PROGRAMINDA ÜNLÜ ŞEFLER

Festivalin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ev sahipliği yapacak. Programa konuk olarak şu isimler katılacak:

  • MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya
  • Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Ahmet Güzelyağdöken ve Şef Umut Karakuş
  • Şefler Tamer Özkan, Selen Mağzalcıoğlu, Şafak Erten, Harun Raşit Dönmez, Celal Gürkan Yılmaz, Ömür Akkor, Erşan Yılmaz ve Gökhan Ali Çamkerten
  • Yazar Hilal Kayış Sungur
  • Gıda ve yemek kültürü araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl

Konuklar, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları'nı ziyaret ederek Gaziantep'e özgü yemekleri yerinde tadacak.

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

Gaziantep, 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil edilmişti. Kentin mutfağında Antep fıstığı, baharatlar, et, bulgur, yoğurt ve mevsimlik sebzeler öne çıkıyor. Beyran, yuvalama, şiveydiz, alinazik ve dolmalar kentin köklü sofra kültürünü yansıtıyor, Antep baklavası ise en tanınan lezzetleri arasında yer alıyor.

Festivalde 50'den fazla Lezzet Noktası ziyaretçilere açık olacak. Rotada esnaf lokantalarından çağdaş restoranlara, fırınlardan tarihi kahvelere kadar farklı mekânlar bulunuyor. Beyran, ciğer, küşleme, kebap ve lahmacun sunan işletmelerin yanı sıra yöresel yemek lokantaları, baklavacılar, katmerciler, tahin ve helva ustaları da rotada yer alacak.

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

KONSERLERDE ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festival boyunca her akşam konserler düzenlenecek. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo, Gaziantepli müzikseverlerle buluşacak.

Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı da Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde bir konser verecek. Bando, askeri marşlardan klasik Batı müziğine, cazdan Türk müziğine uzanan bir repertuvar seslendirecek. Opera sanatçısı ve Anadolu Opera Derneği Başkanı Ceylan Mira Balcı'nın sanat yönetimindeki "Ozanların İzinde Âşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da" programında ise "7 Bölge, 7 Ozan, 7 Eser" temasıyla Anadolu ozanlarının eserleri opera diliyle yorumlanacak.

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

ZEUGMA'DA "MUKADDES EMANETLER" SERGİSİ

Zeugma Mozaik Müzesi'nde iki sergi açılacak:

Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri: Kâbe ve Haremeyn ile ilgili eserler, Osmanlı padişahlarının hazinelerinde korunan Kur'an-ı Kerimler, Kâbe örtüleri ve Sürre-i Hümayun'a ait parçalar sergilenecek. Sergide Feraşet Çantası, Kelime-i Tevhid levhası, kıblenüma, rubu tahtası, usturlap ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler de yer alacak.

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

Yaşayan Miras: Gaziantep: Bakanlıkça Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserleri bir araya getirilecek. Sergide yemenicilik, bakırcılık, kutnu kumaşı, mozaik, Antep işi ve tespih yapımının yanı sıra hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, katı' ve cilt sanatı eserleri bulunacak.

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

Kentteki diğer sergiler:

"Hâne" (Şehitkamil Sanat Galerisi): Küratörlüğünü Yasemin Karaca'nın yaptığı sergi, aile ve nesiller arası bağı İslam sanatları üzerinden ele alacak. Sergide 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip ve 6 koleksiyon eseri ile mermer işleme celî sülüs ve dijital çalışmalar yer alacak. Seramik hat eserleri Hattat Mehmet Özçay'a ait.

"Geçmişten Geleceğe Filografi Sanatı" (Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi): Geleneksel filografi sanatının çağdaş yorumları sergilenecek.

"Okuyan İnsan Portreleri" (Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi): Fotoğraf sanatçısı Ahmet Mengüç'ün sergisi, kitap okuma kültürünü insan hikâyeleri üzerinden anlatacak.

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

TİYATRO, ATÖLYE VE SÖYLEŞİLER

Sahne sanatları programında "Şekerpare" oyunu Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde sahnelenecek. Çocuklar için "Elsa Çocuk Müzikali", "Arı Maya", "Karagöz'ün Türküsü" ve "Elsa Nerede – Dedektif Olaf Macera Peşinde" gösterileri yapılacak.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde festival boyunca ustalar eşliğinde atölyeler düzenlenecek. Atölyelerde ebru, ahşap oyuncak, Maraş işi, çarpana, kutnu dokuma, Antep işi, bakır işleme, çini, filografi ve sedef kakma çalışmaları yapılacak. "Yaşayan Miras Söyleşisi: Bir UNESCO Değeri Olarak Antep İşi" programında ise Antep işinin üretim teknikleri ve motiflerin anlamları anlatılacak.

Karkamış ve Dülük antik kentleri çevresinde de bilgilendirme programları düzenlenecek. Programlarda arkeologlar, bölge halkı ve kolluk kuvvetleriyle bir araya gelerek kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi konusunda bilgi verecek.

Gaziantep, 4'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor! GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başlıyor

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL PARK'TA ÇOCUK KÖYÜ

Gaziantep Festival Park'ta kurulacak Çocuk Köyü'nde şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölyeler, geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu yer alacak. Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde ise çocuklara yönelik Mozaik Atölyesi ile Drama ile Etkili İletişim atölyesi düzenlenecek.

Festivalin açılış gününde FotoMaraton da yapılacak. Çocukların da katılabileceği etkinlikte amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, kentin tarihi, kültürel ve mimari değerlerini fotoğraflayacak.

GASTRONOMİ PANEL VE WORKSHOP'LARLA ELE ALINACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, festival boyunca gastronomi temalı paneller, workshop'lar ve söyleşiler düzenleyecek. Panellerde şu konular ele alınacak:

Gastronominin turizm ve konaklama sektörüyle ilişkisi

Türk mutfağının uluslararası görünürlüğü

Coğrafi işaretler ve yerel üretim

Gaziantep'in yaşayan gastronomi mirası

Restoran deneyimi ve gastronomideki yeni yaklaşımlar

Workshop'larda Gaziantep'in yerel ürünleri farklı mutfak kültürleriyle bir araya getirilecek. Mostafa Seif, Türev Uludağ, Memet Özer, Miller Prada, Arthur Dubois, Hazer Amani, Semen Onur Öner ve Michael van der Kroft gibi isimler katılımcılarla buluşacak. Programda "Antep Fıstıklı Bonfile", "Antep Peyniri ve Ege Otları ile Pizza", "Kuzulu Antep Firik Pilavı Antep Karası Sosunda" ve "Sof Domatesli Topaçlı Kahve" gibi workshop'lar yer alıyor. Söyleşilerde ise gastronominin medya, popüler kültür, sağlık, girişimcilik ve dijital dünyayla ilişkisi konuşulacak.

Festival programına Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmi internet sitesi ve @turkiye_kulturyolu Instagram hesabından ulaşılabiliyor.

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