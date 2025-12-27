Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme - Son Dakika
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

27.12.2025 16:20
Çekimleri Rize'de gerçekleştirilen ve bir süre önce final yapan 'Gözleri Karadeniz' adlı dizinin set çalışanları arasında otelde çıkan kavgada ağır yaralanan Ahmet Emin Yavuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Çekimleri Rize'de gerçekleştirilen ve bir süre önce final yapan 'Gözleri Karadeniz' adlı dizinin setinde çalışan 5 kişi arasında 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SET ÇALIŞANLARI ARASINDA OTELDE KAVGA

Otel odasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sette karavan şoförü olduğu belirtilen Ahmet Emin Yavuk, kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Yavuk, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kafa travması geçirdiği için entübe edilen Ahmet Emin Yavuk, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde önceki gün hayatını kaybetti. Ahmet Emin Yavuk, İstanbul'da Reşitpaşa Mihrişah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Yavuk'un ölümü sonrası, savcılık tarafından 4 şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. İfade işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KAFATASI KIRILANA KADAR DARP EDİLDİ"

Öte yandan oyuncu Kerem Arslanoğlu, sanal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, arkadaşı Ahmet Emin Yavuk'un darbedilerek öldürüldüğünü söyledi. Arslanoğlu, "Sette düştü, kafasını vurdu deniliyor ama kafatası kırılana kadar darp edildi. Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem. Arkadaşımı bir faili meçhule yedirecek kadar kolay değil bazı şeyler. Emin bir haftadır komadaydı, gece vefat etti" ifadelerini kullandı.

Kerem Arslanoğlu
Kaynak: DHA

