Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü - Son Dakika

Rize'de yaşanan sel felaketinde Gülizar Karali isimli kadının hacı olmak için biriktirdiği para sel sularına kapılarak kayboldu.

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yarısı sele kapılan ve o anları güvenlik kameralarına yansıyan evde oturan 65 yaşındaki Gülizar Karali'nin en büyük hayali de sel sularına kapılarak kayboldu.

Yıllardır hac için para biriktiren Karali, parasını odasında yattığı karyolanın altına sakladı. Sel nedeniyle kopan evin bir kısmında Karali'nin hayalini kurduğu hac parası da parayı sakladığı karyola ile birlikte sel sularına kapıldı. Yaşadığı olayın ardından artık eve girmeyi istemediğini belirten Karali, "Evimi görünce göğsümde bir ağrı oluyor" dedi.

"Eve çıkmaya korkuyorum"

Eve girmeye korktuğunu ifade eden Karali "Eve çıkmaya korkuyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, evi görmek istemiyorum. 55 yıldır bu evdeydim. Her şeyim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o parayı koyduğum yer sele gitti. Parayı karyolanın altına koymuştum, o karyola selde yatağı ile birlikte gitti. O parayı çok zor biriktirmiştim. Kendime bir eksiklik etmedim idare ettim hacı olmak için biriktirmiştim. Kız kardeşim hacca gittiği zaman param yoktu gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti onunla beraber giderim dedim. Öyle 5 kuruş 10 kuruş paramı yığdım, o da öyle gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum karyola gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti" diye konuştu.

Rize Milletvekili Avcı'dan hac sözü

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı,sele maruz kalan evin olduğu bölgeyi ziyareti sırasında yaşlı kadına kendisini hacılığa gönderme sözü verdi. Milletvekili Avcı, "Senin hacılığını biz ayarlarız. Göndeririz seni. Eğer haca gideceksen, senin hacılığını ben halledeceğim. Şu anda kapalı, açıldığı zaman ben halledeceğim" dedi.

Ev ve önündeki 4 katlı bina tahliye edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı sel ve heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak heyelanda kopan ev ile önündeki 4 katlı evin tahliye edileceğini belirtti. Bakan Kurum, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini, kendilerine yeni bina yapılacağı konusunda da telkinde bulundu.