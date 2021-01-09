GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2021

09.01.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da parlamento seçimi yapılacak.

(Nur Sultan)

2- Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek.

(Bişkek)

3- Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 18. haftasına Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/13.30/Rize/Ankara/16.00/Hatay/19.00)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 9, 10 ve 13. haftalardan, Kırmızı Grup'ta da 11 ve 15. haftalardan ertelenen toplam 6 maç oynanacak.

3- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 10 ve 13. haftalardan ertelenen toplam 3 maç yapılacak.

4- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'nun ilk maçında iki Türk ekibi Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Muğla/15.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası Darüşşafaka Tekfen- Türk Telekom, Anadolu Efes- Galatasaray, Empera Halı Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Aliağa Petkimspor- Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15/İzmir/20.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor maçı yapılacak.

(Bursa/14.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Beşiktaş-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/15.30)

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Gazeteciler Günü, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2021 - Son Dakika


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