GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek.

Anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bakü)

2- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

TBMM Genel Kurulunda ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi görüşülmeye başlanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da çığ altında kalan Mehmetcan Daşdemir'in ailesini ve Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Van/10.00/Hakkari/11.00/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek "Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat ve 15 Temmuz Programı"na katılacak.

(Ankara/14.30)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Chelsea- Bayern Münih, Napoli- Barcelona karşı karşıya gelecek.

(Londra/Napoli/23.00)

2- TFF 1. Lig'de 24. hafta Hatayspor- Osmanlıspor, Ekol Göz Menemenspor- Adana Demirspor, Fatih Karagümrük- Eskişehirspor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/14.00/İzmir/16.30/İstanbul/19.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Ankara Spor Salonu'nda Beşiktaş TRC İnşaat'ı konuk edecek.

(Ankara/14.00)

4- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, Çekya temsilcisi Cez Karlovarsko'yu konuk edecek.

(Ankara/18.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

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