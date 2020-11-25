GÜNDEM ÖZETİ / 26 KASIM 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul edecek, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/11.30/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile bakanlığının iş birliğinde çevrim içi düzenlenecek "4. Kadın ve Adalet Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması sonrası Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TÜİK, 2019 yılı mali kuruluş istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın karar duruşması yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Sabah gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

2- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları yapılacak. Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 4. eleme turu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Ankara Demirspor, Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincanspor, Hes Kablo Kayserispor- Hekimoğlu Trabzon, İttifak Holding Konyaspor- Manisa Futbol Kulübü ve Göztepe- Kırklarelispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/13.00/İstanbul/15.00/Kayseri/17.00/Konya/19.00/İzmir/21.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'la yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürecek, teknik direktör Erol Bulut basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30)

6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk ayak üçüncü ve son maçında VakıfBank, Bulgaristan'ın VC Maritza takımıyla karşılaşacak.

(Filibe/21.30)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Ukrayna'nın Khimik takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- İzmit Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Adana/16.00)

9- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nin grup kuraları Avrupa Hentbol Federasyonu'nun Avusturya'daki ofisinde çekilecek, Türkiye'yi bu ligde temsil eden Kastamonu Belediyespor'un rakipleri belli olacak.

(Viyana/13.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.