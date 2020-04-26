Gürcistan'da 40 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Gürcistan'da polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.



Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da düzenlenen operasyonda 40 kilo eroin ele geçirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkezi Kriminal Polisi Daire Başkanı Mamuka Çelidze, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve ABD Merkezi Kriminal Departmanı ile yapılan ortak operasyon sonucunda karaborsa değeri 2 milyon doları aşan 40 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Daire Başkanı, eroinin Gürcistan'a Bulgaristan uyruklu 2 kişi tarafından yasa dışı yollarla getirildiğini tespit ettiklerini açıklarken, bu kişilerin daha sonra eroini Avrupa'ya götürmeyi planladıklarını tespit ettiklerini ifade etti. - TİFLİS