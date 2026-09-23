Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Gar binasının orijinal projelerindeki yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde bulunduğunu, kazıkların yüzde 80'inin yok olduğunu açıkladı. Zeminde belirlenen sıvılaşma riskine karşı güçlendirme çalışmaları yapıldığını belirten Ersoy, ilk etabın 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Gar Sahası'nda yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında elde edilen yeni bulguları ve ilk etabın açılış hedefini kamuoyuyla paylaştı. "Haydarpaşa'yı geleceğe taşırken tarihî gar binasının temellerine ilişkin kritik bir bulguya ulaştık." ifadelerini kullanan Ersoy, yapının orijinal projeleri üzerinden yürütülen araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

"YALNIZCA 200 KAZIK YERİNDE ÇIKTI"

Ersoy, "Orijinal projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazığa yönelik jeoradar incelemelerinde, yalnızca 200 kazığın yerinde olduğu tespit edildi. Teknik incelemeler, ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koydu." açıklamasında bulundu. Zemin araştırmalarında gevşek ve suya doygun zeminde sıvılaşma riski belirlendiğini aktaran Ersoy, bu riskin gerçekleşmesi hâlinde yapıda oturma ve yana doğru hareket meydana gelebileceğinin tespit edildiğini kaydetti.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

ORİJİNAL PROJELERDEKİ YAKLAŞIK 1.000 AHŞAP KAZIK İNCELENDİ

Haydarpaşa Garı'na ilişkin tarihsel araştırmalarda yapının orijinal projelerine ulaşıldı. Projelerin incelenmesi sonucunda, ilk inşaat sırasında temel altına uzunlukları 8 ila 21 metre, çapları 50 ila 90 santimetre arasında değişen yaklaşık 1000 ahşap kazık yerleştirildiği görüldü. Kazıkların mevcut durumunu ve sayısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen jeoradar çalışmasında, 200 kazığın yerinde olduğu, 800 kazığın ise bulunmadığı tespit edildi. Teknik değerlendirmelerde bu durum, inşa tarihinden bugüne ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin yok olduğunu gösteren bir bulgu olarak kaydedildi.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

UZMANLARIN HAZIRLADIĞI PROJEYLE TEMEL VE ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

Mevcut zemin koşullarını belirlemek ve yapı çevresindeki zemin yüzeyinde gözlenen deformasyonları araştırmak amacıyla sondaj, arazi ve laboratuvar testleri, jeofizik ölçümler ile aletsel gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda ZF sınıfında olduğu belirlenen zeminin heterojen dolgu ve sıvılaşabilir kumdan oluştuğu, gevşek ve suya doygun özellik taşıdığı tespit edildi. Zeminin önemli geoteknik riskler barındırdığı, sıvılaşmanın gerçekleşmesi durumunda yapıda oturma ve yanal yayılma hareketlerinin meydana gelebileceği belirlendi.

Bu bulgular doğrultusunda uzman mühendisler tarafından hazırlanan zemin iyileştirme projesi, konusunda uzman akademik heyetlerce incelendi ve Danışma Kurulunca uygun bulundu. Proje kapsamında yanal yayılmanın önlenmesi amacıyla yapı çevresinde fore kazık imalatı gerçekleştirildi. Yapı içinde ve dışında ise kompaksiyon enjeksiyonu ve polimer enjeksiyonu gibi zemin güçlendirme uygulamaları yapıldı.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Tarihî yapıyı belirlenen risklere karşı korumak için bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Ersoy şunları kaydetti: "Tarihî yapıyı bu risklere karşı korumak amacıyla, uzman mühendislerin hazırladığı, akademik heyetlerin incelediği ve Danışma Kurulumuzun uygun bulduğu proje doğrultusunda yapı çevresinde fore kazık ve zemini sağlamlaştıran enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirdik. Her aşamada teknik cihazlarla yapının davranışını izleyerek kontrollü biçimde ilerledik."

Uygulamalar sırasında deneysel ve gözlemsel veriler periyodik olarak toplandı. Elde edilen sonuçlara göre projelerde gerekli revizyonlara gidildi. Teknik inceleme, değerlendirme ve revizyon süreçleri ile güçlendirme uygulamalarının gerektirdiği çalışmalar, iş programının yeniden ele alınmasına ve uygulama süresinin uzamasına neden oldu.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

TARİHÎ YAPI TEKNİK CİHAZLARLA SÜREKLİ İZLENDİ

Haydarpaşa Garı'nda zemin güçlendirme çalışmalarına başlanmadan önce, imalatlar sırasında yapının davranışını takip etmek amacıyla teknik izleme cihazları yerleştirildi. Güçlendirme uygulamaları, cihazlardan elde edilen veriler doğrultusunda yapının davranışı sürekli izlenerek kontrollü ve aşamalı biçimde yürütüldü. Bodrum katındaki sınırlı çalışma koşulları nedeniyle uygun ekipmanlarla hassas uygulamalar yapılması gerekti. Tarihî yapının mevcut taşıyıcı sistemine zarar verilmeden ve üstyapı imalatlarıyla eş güdüm içinde ilerlenmesi de ilave süre ihtiyacı doğurdu.

İlk etabın daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

ARKEOPARKTA YENİ BULUNTULAR İÇİN PROJELER YENİLENDİ

Haydarpaşa Arkeopark alanında mevcut kalıntıların konservasyonu sürerken altyapı, drenaj ve ziyaretçi dolaşım güzergâhlarına yönelik kazılarda yeni arkeolojik kalıntılar ortaya çıkarıldı. Altyapı ve drenaj hatları ile ziyaretçi güzergâhları, mevcut ve yeni bulunan kalıntıların konumları ve korunma durumları dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni buluntuların korunması için gereken ilave çalışmalar da uygulama takvimini etkiledi.

TAŞINMA SÜREÇLERİ BAZI ALANLARDA ÇALIŞMALARA BAŞLAMAYI GECİKTİRDİ

Haydarpaşa Gar Sahası'nda farklı kurumlara ait yapı, tesis, ekipman ve kullanım alanlarının taşınma süreçleri de uygulama sıralamasında etkili oldu. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle bazı bölümlerde planlanan imalatlara öngörülen zamanda başlanamadı. Boşaltılan alanların uygulamaya hazır hâle getirilmesi ve gerekli saha düzenlemelerinin yapılması da ek süre gerektirdi.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

"İLK ETABI 2027 YILI İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

1909'da resmî açılışı yapılan tarihî gar binası ve çevresindeki kültürel mirası kapsayan çalışmalarla Haydarpaşa Gar Sahası'nda tarihinin en kapsamlı restorasyonunu yürüttüklerini belirten Ersoy, alanın müze, kütüphane ve sanat mekânlarıyla İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacağını ifade etti. Ersoy, "Önceliğimiz, bu eşsiz mirası bütün değerleriyle koruyarak güvenle geleceğe taşımak. Çalışmalarımızın ilk etabını 2027 yılı içinde tamamlayarak vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

HAYDARPAŞA KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD arasında 15 Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında Haydarpaşa Gar Sahası'nda yürütülen çalışmalar; koruma ve güçlendirme uygulamalarının yanı sıra yeni kültür ve sanat alanlarının oluşturulmasını kapsıyor. Projede Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, sergi salonları ile sanat ve tasarım atölyeleri yer alıyor. Arkeopark, açık etkinlik alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Haydarpaşa'nın İstanbul'un kültür hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyHaydarpaşa GarıHaydarpaşaGüncelMirasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hidayet Elagöz Hidayet Elagöz:
    orasının bir daha asla tren garı olarak açılmayacağını 10 yıldır söyledik bahanelerin sonu yok arkeoloji deprem temel diyerek ...galataport gibi olacak parası olan orada restorantta yemek yiyip üst katlardaki otelde boğaz manzaralı odada kalacak bizlerde uzaktan seyredeceğiz ...zaman bu dediklerimin doğru olduğunu gösterecek ... 5 0 Yanıtla
  • kamil erol kamil erol:
    kendimi bildim bileli gar da tamir tadilat hiç bitmedi yaşım 56 2 0 Yanıtla
  • j4p8wmpv7r j4p8wmpv7r:
    sayın bakan. size zerre kadar güvenmiyorum 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu
Tekkeköy’de husumetli kardeşler arasında silahlı olay Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi Tekkeköy'de husumetli kardeşler arasında silahlı olay! Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu 20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
Gazipaşa’da ormanda bulunan kalıntılar 15 aylık kayıp dosyasını aralıyor Yanından kimliği çıktı Gazipaşa'da ormanda bulunan kalıntılar 15 aylık kayıp dosyasını aralıyor! Yanından kimliği çıktı
Tedesco’dan sürpriz karar Geri dönüyor Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor
Mbappe yollarını ayırdı Türkiye maçı öncesi flaş karar Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Kilo vermek için mide balonu taktırmıştı 22 yaşındaki öğrencinin ölümünde rapor çıktı Kilo vermek için mide balonu taktırmıştı! 22 yaşındaki öğrencinin ölümünde rapor çıktı
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Herkes “dede“ diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı Herkes "dede" diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı
İmamoğlu 100. duruşmaya girdi Hedefinde tek bir isim vardı İmamoğlu 100. duruşmaya girdi! Hedefinde tek bir isim vardı
Trossard’ın sahalara dönüş tarihi belli oldu Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
11:01
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret Pezeşkiyan ABD’de
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
10:39
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:19
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:42
Galatasaray’a Singo şoku Yine kötü haber geldi
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi
09:30
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
09:30
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
08:54
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti Dünya yıldızı geliyor
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor
08:39
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi
08:11
Hakan Fidan’dan Mekke Anlaşması çıkışı Jeffrey’ye dönüp tek soru sordu
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:34:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement