Hürriyet Emlak, "Eylül 2020 Emlak Endeksi"ni açıkladı - Son Dakika

Hürriyet Emlak, "Eylül 2020 Emlak Endeksi"ni açıkladı

11.10.2020 12:33
Hürriyet Emlak,

Hem emlak arayanlar hem de profesyonel ve bireysel ilan verenlerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunan Hürriyet Emlak'ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu "Eylül 2020 Emlak Endeksi" verileri açıklandı.

Hem emlak arayanlar hem de profesyonel ve bireysel ilan verenlerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunan Hürriyet Emlak'ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu "Eylül 2020 Emlak Endeksi" verileri açıklandı.

Emlak sektörünün bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 56,57 ile Gaziantep, yüzde 43,19 ile Antalya, yüzde 41,02 ile Eskişehir, yüzde 38,60 ile Çorum ve yüzde 35,71 ile Denizli geldi.

Metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken illerde ilk sırayı 6 bin 51 TL ile Muğla aldı. Muğla'yı, 5 bin 133 TL ile İstanbul, 3 bin 920 TL ile İzmir ve 3 bin 782 TL ile Antalya izledi.

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı

Hürriyet Emlak Endeksi verileri, 5 büyük ilde devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 43,19 ile Antalya oldu. Antalya'yı, yüzde 33,36 ile Ankara, yüzde 25,37 ile İstanbul, yüzde 23,65 ile İzmir ve yüzde 16,14 ile Bursa izledi.

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında İstanbul Avcılar (yüzde 99,66), İstanbul Sarıyer (yüzde 98,12), Ankara Gölbaşı (yüzde 87,53), İstanbul Başakşehir (yüzde 69,14) ve Antalya Alanya (yüzde 69,05) geldi.

İstanbul'da Avcılar ve Sarıyer revaçta

Hürriyet Emlak Endeksi verilerine göre, İstanbul satılık konut piyasası son bir yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 99,66'lık yükselişle dikkati çeken Avcılar'ı, yüzde 98,12 ile Sarıyer, yüzde 69,14 ile Başakşehir, yüzde 58,60 ile Beşiktaş ve yüzde 57,49 ile Üsküdar izledi.

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken, Ankara'nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı yüzde ile 87,53 ile liste başında yer alırken, Gölbaşı'nı, yüzde 59,94 ile Çankaya, yüzde 40,45 ile Pursaklar, yüzde 38,83 ile Etimesgut ve yüzde 32,78 ile Sincan takip etti.

İzmir Balçova'da yer alan konutların bir yıllık süreçte yüzde 42,97 artış göstermesi, emlak yatırımımın hala en önemli yatırım araçlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Balçova'yı, Buca (yüzde 37,77), Karabağlar (yüzde 36,90), Çiğli (yüzde 35,58) ve Çeşme (yüzde 34,59) izledi.

Bursa Nilüfer'de satış fiyatları bir yılda yüzde 50'nin üzerine çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde son bir yılda satılık konutlarda yüzde 50,18 büyüme gerçekleşirken, Nilüfer'i, yüzde 33,35 ile Mudanya, yüzde 23,02 ile Yıldırım ve yüzde 22,46 ile Osmangazi takip etti.

Türkiye'nin son bir yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu ikinci il olan Antalya'da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Antalya satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 69,05'lik yükselişle dikkati çeken Alanya'yı, yüzde 60,42 ile Konyaaltı, yüzde 58,44 ile Kepez ve yüzde 51,97 ile Muratpaşa izledi.

"Sektördeki hareketliliğin süreceğini öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, şunları kaydetti:

"Eylül 2020 Endeksi, geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren son bir yıl içerisinde emlak piyasasında konut satışlarında büyük bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bu yükselişte Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Çorum ve Denizli'nin ilk 5 il arasında yer alması, Anadolu'daki yükselişi gözler önüne seriyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde başlayan konut satışlarına olan ilgi, faizler yükselişe geçmesine rağmen devam ediyor. Bu ay içerisinde de sektördeki hareketliliğin süreceğini öngörüyoruz."

Hürriyet, konut, Eylül, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hürriyet Emlak, 'Eylül 2020 Emlak Endeksi'ni açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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