İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı etkisini gösteren kar; Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de yağdı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle İstanbul'un bazı kesimleri beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

52 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Aralarında Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Adana, Hatay, Konya, Şanlıurfa, Artvin, Giresun, Malatya, Ordu, Elazığ, Gaziantep, Kütahya, Bolu, Bingöl'ün de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.