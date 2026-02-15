İstanbul'u kuvvetli fırtına vurdu! Ayakta durmak dahi güç - Son Dakika
Yaşam

İstanbul'u kuvvetli fırtına vurdu! Ayakta durmak dahi güç

İstanbul\'u kuvvetli fırtına vurdu! Ayakta durmak dahi güç
15.02.2026 23:52
İstanbul\'u kuvvetli fırtına vurdu! Ayakta durmak dahi güç
Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle nazı vatandaşlar yürümekte, motokuryeler ise iki teker üzerinde durmak zorlandı. Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de binaların çatıları ve dış kaplamaları uçarken, Arnavutköy'de de inşattan tuğlalar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından megakente akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

YÜRÜMEK DAHİ GÜÇ

Fırtınada vatandaşlar yürümekte, motokuryelerin ise iki teker üzerinde durmak zorlandığı görüldü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu

ÇATILAR UÇTU

Esenyurt ilçesinde Gazi Caddesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatının parçaları sokağın ortasına düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatı enkazını kaldırmak için çalışma başlattı. Yine Küçükçekmece ilçesinde de İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın uçan çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu

ARNAVUTKÖY'DE BİR İNŞAATTAN TUĞLALAR DÜŞTÜ

Yine akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir inşaattan tuğla parçaları sokağa düştü. O esnada çevrede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Arnavutköy'de bir eczanenin tabelasının şiddetli fırtına nedeniyle yerinden sökülerek sallandığı anlar da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR EVİN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ

Fırtınada Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephe kaplaması yerinden söküldü. Binadan kopan kaplama sokağa düşerken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu

Son Dakika Yaşam İstanbul'u kuvvetli fırtına vurdu! Ayakta durmak dahi güç - Son Dakika

