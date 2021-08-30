İZMİR'DE 30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

İZMİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü Cumhuriyet Meydan'ında törenle kutlandı.

Türk tarihinin dönüm noktası olarak 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'ncu yıl dönümü, İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer Atatürk, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törende kutlamalara, Türk bayrağı ile süslenen akülü arabayla katılan 16 aylık Güney Binyay ve 'Barney' adındaki köpeği ise ilgi odağı oldu.