İzmir'de fashion prime 3'üncü kez kapılarını açtı

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Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi

Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun