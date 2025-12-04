Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa\'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
04.12.2025 10:21  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa\'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
Haber Videosu

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi surların içinde yer alan birinci derece sit alanındaki 720 metrekarelik arsa, internetten satışa çıkarıldı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun ilçeye ziyaretinden bir gün sonra 5 milyon 500 bin liralık satış ilanını yayınlayan Kadircan Aslıvar, yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu belirtti.

Milattan önce 4'üncü yüzyılda, Bithynia Dönemi'nde inşa edilmeye başlanan, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini alan İznik Surları, internetten yayınlanan bir satış ilanıyla gündeme geldi.

5 MİLYON 500 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Bursa'da yaşayan inşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, İznik Surları'nın 4 kapısından İstanbul Kapı ile tamamen yıkılan Göl Kapı'nın arasındaki sit alanında yer alan, ailesine ait özel parseli, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun ilçeye ziyaretinden bir gün sonra internetten, 5 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı.

İnternette gündem olan ilan! Papa'nın ziyaretinin ertesi günü satışa çıkarıldı

13 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞLAR

Arsayı, 13 yıl önce ailece ilçeye ziyarete geldiklerinde aldıklarını söyleyen Aslıvar, "Ailemle beraber İstanbul'dan İznik'e 13 yıl önce ziyarete gelirdik. Gerek tarihi dokusu gerek güzelliğinden çok etkilenip, gezerdik. Bu sur içinde kalmış yerin özel bir parsel olduğunu, satılık olduğunu gördük. Önce çok şaşırdık, sonra da satın aldık" dedi.

İnternette gündem olan ilan! Papa'nın ziyaretinin ertesi günü satışa çıkarıldı

114 BURÇTAN BİRİ DE ARSANIN İÇİNDE

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu belirten Kadircan Aslıvar, "Etrafı surlarla çevrili. İlk başta şehrin içerisinde gezdiğinizde çok farklı tarihi yerlerde görüyorsunuz, buradan bağımsız. Buraya sahip olduğumuzda kendimizi çok daha özel hissettik. Çünkü etrafı surlarla, burçlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil'i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa'nın 12 havarisini temsil eder. Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var. Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var" diye konuştu.

İnternette gündem olan ilan! Papa'nın ziyaretinin ertesi günü satışa çıkarıldı

"PAPA'NIN ZİYARETİNDEN SONRA İLGİ ARTTI"

Arsanın da içinde yer aldığı alan, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenip, bilimsel kazılar dışında hiçbir kazıya müsaade edilmezken, Anıtlar Kurulu'nun izniyle, arsaya, ilçeye değer katacak bir yapı inşa edilebileceğini söyleyen Aslıvar, özellikle Papa'nın ziyaretinden sonra bölgeye ilginin artığını belirterek, "Zaman içerisinde, özellikle geçtiğimiz günlerde Papa'nın ziyaretinden sonra, bölgeye ilgi yoğun bir şekilde arttı. Biz de buraya doğru bir yatırımcı ile beraber, doğru bir proje yapılacağına inanıyoruz. Şu anda sit alanı olduğu için yapılaşma olmuyor. Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinler alındığında, buraya güzel bir proje yapılabilir. İznik'e çok değer katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Vatikan, Kültür, Güncel, Bursa, İznik, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Bir daha söylüyorum yabancı satışı kesinlikle önlenmeli. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı
Yusufeli’nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu Yusufeli'nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu
Ölümlü kavgaya karışmışlardı Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı Ölümlü kavgaya karışmışlardı! Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı
AK Parti Milletvekili Kaynak’tan Papa ziyareti açıklaması: ’’Güç istemeye’’ geldi AK Parti Milletvekili Kaynak'tan Papa ziyareti açıklaması: ''Güç istemeye'' geldi
Bakan Ersoy: ’’Türkiye, Turizmde Lig Atladı Artık Model Ülkeyiz’’ Bakan Ersoy: ''Türkiye, Turizmde Lig Atladı; Artık Model Ülkeyiz''
Rakamı duyanlar inanamıyor İşte derbideki dev koreografinin maliyeti Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Kazımcan Karataş’a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı
Tabela yine değişiyor Akaryakıta dev bir zam daha yolda Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda
Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm
İslam Memiş’ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa... İslam Memiş'ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde “seyyanen zam“ hareketliliği var Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde "seyyanen zam" hareketliliği var
Nereden nereye Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Görüntü İzmir’den Sesleri duyup önce kayda aldı, sonra polisi aradı Görüntü İzmir'den! Sesleri duyup önce kayda aldı, sonra polisi aradı
Araç alım-satımında masraf kavgası kanlı bitti Araç alım-satımında masraf kavgası kanlı bitti

10:50
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler’den Suriye ile ilgili skandal talep
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep
10:49
Türkiye bu olayı konuşuyor İşte Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
10:49
Galatasaray’dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok
Galatasaray'dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok
10:36
Taraftarlar şokta Osimhen’in gideceği tarih belli oldu
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
09:58
Dün akşam herkesi kendine hayran bıraktı Trabzonspor yeni Uğurcan’ını buldu
Dün akşam herkesi kendine hayran bıraktı! Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu
09:57
Sadece günler kaldı Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak
Sadece günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak
09:20
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
09:12
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler
09:00
Ne olduysa derbiden sonra oldu Galatasaray’da şok ayrılık
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
08:46
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
08:44
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
08:02
Bahçeli’den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik’ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
07:16
Katliam gibi kaza Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
06:57
11. Yargı Paketi’nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
06:40
Terör örgütünden Türkiye’ye küstah suçlama Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
21:31
Şehir ihya olacak Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 11:16:41. #7.13#
SON DAKİKA: Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.