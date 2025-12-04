Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa\'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Milattan önce 4'üncü yüzyılda, Bithynia Dönemi'nde inşa edilmeye başlanan, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini alan İznik Surları, internetten yayınlanan bir satış ilanıyla gündeme geldi.

5 MİLYON 500 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Bursa'da yaşayan inşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, İznik Surları'nın 4 kapısından İstanbul Kapı ile tamamen yıkılan Göl Kapı'nın arasındaki sit alanında yer alan, ailesine ait özel parseli, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun ilçeye ziyaretinden bir gün sonra internetten, 5 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı.

13 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞLAR

Arsayı, 13 yıl önce ailece ilçeye ziyarete geldiklerinde aldıklarını söyleyen Aslıvar, "Ailemle beraber İstanbul'dan İznik'e 13 yıl önce ziyarete gelirdik. Gerek tarihi dokusu gerek güzelliğinden çok etkilenip, gezerdik. Bu sur içinde kalmış yerin özel bir parsel olduğunu, satılık olduğunu gördük. Önce çok şaşırdık, sonra da satın aldık" dedi.

114 BURÇTAN BİRİ DE ARSANIN İÇİNDE

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu belirten Kadircan Aslıvar, "Etrafı surlarla çevrili. İlk başta şehrin içerisinde gezdiğinizde çok farklı tarihi yerlerde görüyorsunuz, buradan bağımsız. Buraya sahip olduğumuzda kendimizi çok daha özel hissettik. Çünkü etrafı surlarla, burçlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil'i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa'nın 12 havarisini temsil eder. Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var. Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var" diye konuştu.

"PAPA'NIN ZİYARETİNDEN SONRA İLGİ ARTTI"

Arsanın da içinde yer aldığı alan, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenip, bilimsel kazılar dışında hiçbir kazıya müsaade edilmezken, Anıtlar Kurulu'nun izniyle, arsaya, ilçeye değer katacak bir yapı inşa edilebileceğini söyleyen Aslıvar, özellikle Papa'nın ziyaretinden sonra bölgeye ilginin artığını belirterek, "Zaman içerisinde, özellikle geçtiğimiz günlerde Papa'nın ziyaretinden sonra, bölgeye ilgi yoğun bir şekilde arttı. Biz de buraya doğru bir yatırımcı ile beraber, doğru bir proje yapılacağına inanıyoruz. Şu anda sit alanı olduğu için yapılaşma olmuyor. Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinler alındığında, buraya güzel bir proje yapılabilir. İznik'e çok değer katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.