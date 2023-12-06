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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı: İstanbul depremi geliyor - Son Dakika
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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı: İstanbul depremi geliyor

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Marmara'da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Marmara'nın tamamının büyük tehlike altında olduğunu belirten Moriwaki, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin yorumunu da paylaştı.

06.12.2023 - 12:01,
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Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Moriwaki, Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde deprem risklerini anlattı.

"MARMARA TAMAMEN TEHLİKELİ"

2 gün önce merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Sarsıntı Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Haberler.com stüdyosuna konuk olan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Gemlik Körfezi'ndeki 5.1'lik depremin zemine yakın olduğu için İstanbul'da net bir şekilde hissedildiğini belirtti. Moriwaki, "Marmara'daki Kuzey Anadolu Fay Hattı 1939'da Erzincan, 1941'de Tokat depremleri ile domino taşı gibi geldi ve 99 depremi oldu. 1912'de de Çanakkale tarafında kırılma oldu. Arada boşluk var. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Düzce'den sonra kuzey kolu var, Adalar'ın güneyinde. Güney kol ise Gemlik ve Bursa çizgisinde ilerliyor. Bu fay hattı uzun zamandır kırılmadı. O nedenle Marmara Bölgesi tamamen riskli durumda, tehlikeli. Kuzey kol İstanbul'a daha yakın olduğu için burada etkisi daha fazla olur." dedi.

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı: İstanbul depremi geliyor
Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki

"BÜYÜK DEPREMLER ANİDEN GELMEZ, HABERCİ SARSINTILAR OLUR"

Bu depremin beklenen büyük İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Deprem Uzmanı Moriwaki şu yanıtı verdi: "Mesela Kahramanmaraş'ta 7.7'lik büyük deprem olmadan önce 4 ve 5 büyüklüklerinde depremler oluyordu, büyük depremin habercisiydi. Ama tek tek geliyorsa orada büyük deprem bekleniyor diyemiyoruz. Daha sık olmaya başlarsa büyük deprem yaklaştı diyebiliriz. Genel olarak aniden gelmiyor çok büyük depremler. İstanbul'da da sarsıntılar sıklaşırsa; 5, 4, 3 şeklinde depremler olursa büyük depremi konuşabiliriz. Ancak kaçınılmaz olan büyük deprem yaklaşırken, asıl önemli olan nokta kentsel dönüşümü iyi bir şekilde yapmak olacaktır."

KIBRIS, HATAY, MERSİN VE ANTALYA'YI UYARDI

Moriwaki hangi illerde deprem beklendiğine de değinerek, " Kıbrıs, Hatay, Mersin ve Antalya ile deniz kenarı bölgelere dikkat. Tsunami için de dikkatli olmak gerekiyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de tsunami olabilir. O nedenle depremin ardından yükseğe gitmeli, denizden uzak durmalı insanlar." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı: İstanbul depremi geliyor - Son Dakika
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