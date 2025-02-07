Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Gündem

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

Geniş Video İzle

Kandilli Rasathanesi tarafında Ege'de ardı ardına gerçekleşen depremlere ilişkin yayınlanan raporda, Türkiye'de Kaş yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1-3 metre seviyesinde tsunami tehlikesinin mümkün olduğu kaydedildi.

07.02.2025 16:49  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınalarına ilişkin 4. raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

1 HAFTADA BİN 513 DEPREM OLDU

Rasathaneden yapılan açıklamaya göre, son bir haftalık süre içerisinde bölgede bin 513'e yakın deprem oldu. Sarsıntılar arasında en büyüğünün 5.3 büyüklüğünde olduğuna işaret edilirken, 4'ün üzerinde 108 adet deprem kaydedildiğine vurgu yapıldı.

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

"TSUNAMİYE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Değerlendirmede, "Bölgede gözlemlenen sismik hareketlilik ve magma dinamikleri, geçmişte yaşanan büyük patlamalar ve depremlerle doğrudan ilişkilidir. Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir. Bölgede meydana gelebilecek deprem, heyelan vb. kaynaklarla tetiklenebilecek tsunamiye karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

TSUNAMİ RİSKİ OLAN BÖLGE BELLİ OLDU

Ayrıca, Antalya Körfezi'nde ve Kaş yarımadasında 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:"Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek (Hw > 3 m) olduğu, Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs'ın batı ve güney kıyıları, Türkiye'de Kaş yarımadası ve Antalya körfezi ile Mısır arasındaki bölgede dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır."

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Kandilli, Antalya, Türkiye, Gündem, Güncel, Deprem, Mısır, Ege, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • murat2069:
    3 metre deniz yukselecek deniliyor haber fotografı okyanus tusunamisi resmi biraz gerçekçi objektif olun anartılacak kadar degil be namuslar 5 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    dalgakıran kurulmalı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:53:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.