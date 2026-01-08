Kar ve fırtına eğitime engel oldu: Birçok kentte okullar tatil edildi - Son Dakika
Kar ve fırtına eğitime engel oldu: Birçok kentte okullar tatil edildi

Kar ve fırtına eğitime engel oldu: Birçok kentte okullar tatil edildi
08.01.2026 23:50
Ülkenin batısında etkili olan şiddetli fırtına ve doğu illerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fırtına hasarı, Tunceli, Malatya, Muş ve Hakkari'de ise kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Olumsuz hava şartları ülkenin batısında fırtına ve yağış olarak kendisini gösterirken doğuda da kar yağışı olarak ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hasar gören 5 okulda eğitime 1 gün ara verilirken pek çok kentten kar ve buzlanma nedeniyle tatil haberleri peş peşe geldi.

Ülkenin batısında etkili olan şiddetli fırtına ve doğu illerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.

DARICA'DA FIRTINADA HASARGÖREN 5 OKUL KAPALI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, fırtına sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı:

"Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu."

Eğitim-öğretimin, yapılacak çalışmaların ardından güvenli hale gelmesiyle yeniden başlayacağı bildirildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen şehirler ise şöyle:

Hakkari

Hakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 9 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, önceki günlerde etkili olan kar yağışının oluşturabileceği çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür: Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ İZİN

Açıklamanın devamında, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Muş

Muş genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Muş'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun ve kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riskinin oluşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, gelişmelerin meteorolojik veriler doğrultusunda yakından takip edildiğini ifade edildi.

Malatya

Malatya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya Valiliği, Meteoroloji verilerine göre 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riski beklendiğini belirterek, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli

Tunceli'de de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitimle ilgili düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.'

