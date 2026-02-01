Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım - Son Dakika
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım

01.02.2026 15:45
Antalya'da şarampole devrilen ve 9 kişiye mezar olan otobüsten sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı. Ahmet Kodaz, "Şoför çok hızlı geliyordu. Virajı alamadı, yana doğru yattı. İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım" dedi. Fatma İnce ise, "Bu yol ölüm makinesi . Sürekli kaza oluyor" diyerek çözüm çağrısında bulundu. Öte yandan; kazada yaralanan 21 yaşındaki genç kopan kolunun, 27 yaşındaki genç ise kopan bacağının dikilmesi için ameliyata alındı.

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaza yaptı. Yoğun sisli hava ve kayganlaşan yolda şoförün virajı alamaması sonucu otobüs, Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken kazadan sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı.

KOPAN KOL VE BACAK AMELİYATLA YERİNE DİKİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen hastaların Neziha Kutlu (49), Abdou Nazıro Gnınkouguı (24), Firdevs Sarı (4), Sedef Sarı (27) ile Yavuz Selim Yiğit (21) olduğu kaydedildi. Yavuz Selim Yiğit kopan kolunun, Sedef Sarı ise kopan bacağının dikilmesi için Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyata alındı.

"İNSANLAR DÜŞMEYE BAŞLADI, TUTAMADIM"

Diğer yandan, otobüsteki yolculardan Ahmet Kodaz, "Yol sisliydi, şoför çok hızlı geliyordu. Viraja yaklaşınca, virajın sert olduğunu biliyorum, tutundum ama şoför virajı alamadı. Yana doğru yattı, sürüklendi, bariyerlere çarptı. İnsanlar düşmeye başladı, tutmaya çalıştım ama tutamadım" dedi.

"BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ"

Bölgede oturan ve işletmesi olan Fatma İnce ise "Bu yol ölüm makinesi. Sürekli kaza oluyor. Acil bir çözüm bulunmalı. Ben de şoförüm ve bu virajda ilerlerken çok tedirgin oluyorum. Ne annelerin canı yanıyor. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir çalışma yapılsın bu yolda" dedi.

"İNSANLARIN YARISI YOLDA, YARISI OTOBÜSÜN ALTINDAYDI"

Yunus Yıldız, "Ben olaydan 5 dakika önce aracımla geldim. Kazayı gördükten sonra durdum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ortamda baya çığlıklar vardı. Yaşayanları yola doğru çıkardık. Ufak kız çocuğu vardı onu çıkardık. Elimizden geleni yaptık. İlk geldiğimde beyin şoku gibi bir şey yaşadım. Çığlıklar vardı. Ailemi ara, benim kolum koptu, bacağım koptu gibi kelimeler söylüyorlardı. Elimizden geleni yaptık. İnsanların yarısı yoldaydı, yarısı otobüsün altında, yarısı otobüsün yan tarafındaydı. Elimizden geldiğince yaralı olanları arkadaşımla beraber çekmeye çalıştık. Benden önce bir arkadaşım geldi ondan sonra ben geldim. O duygu gerçekten tarif edilemez, ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Otobüsün bulunduğu yerden kaldırılma çalışması ise sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Emin Köroğlu Emin Köroğlu:
    kurallara uyulsa böyle kazalar olmaz. hemen yola bahane bulmayalım. o araç oraya kaç km süratle girdiki araç devrildi bunun hesabını sormak lazım 121 5 Yanıtla
    trgyky1978 trgyky1978:
    aynen araç hızlı olmasa idi devrilmezdi velev ki devrildi can pazarı olmazdı 27 2
    Hasan YILDIRIM Hasan YILDIRIM:
    Aynı kanaattayım.KGM bilgilendirme levhaları ile aracınızı ,hava ve yol şartlarına göre kullanmaları hususunda sürücüleri sürekli ikaz ediyor..Kavşak noktaları ise asgari süratle manevra yapılan kritik bölgelerdir..Bu kesimde YOL KUSURU yoktur..Bazı sürücülerde bilinçsizlik, dikkatsizlik ve sorumsuzluk vardır.. 22 4
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Yolun altı dolgu toprak görünüyor, havanın yağışlı olması nedeni ile yolun altındaki toprak kayması olduğunu ve asfaltın kayan toprak ile eğimin artmadığı ne malûm. Yolu yapan şirket niye kamulaştırmada gitmemiş te yola viraj vermiş. Göründüğü kadarıyla etrafı kamulaştırıla bilirdi. Bence doğru bilir kişi ile kusurun şoför de olduğu kadar yolda da olma ihtimali var. 2 2
  • selman çakır selman çakır:
    orası daha yeni yapıldı zaten ama çok keskin viraj yapmışlar 26 16 Yanıtla
    As81855655 As81855655:
    uzun yol şoförü her şartlarda dikkatli olması lazım.yoldan olsa, her aracın yuvarlanması lazım. 24 1
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yüksek hiz 23 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    otobüs şoförleri sürekli o yolu kullaniyorlar.hız limiti, yapmurlu havalarda nasıl gideceğini bilemiyorlarmı.yolları suçlamak yerine, soförün acemiliği veya dikkatsizliği yorgunluğunun sebebi olduğunu düşüniyorum. 13 0 Yanıtla
  • Sami Göksu Sami Göksu:
    tabelaların gösterdigi hız limiti sadece ceza gelecek diye okuyarak konmamış yolun kaldırabilecek ve aracın hareketinide belirlemiş durumdadır 50 km saat te 70 km ile girersen savrulmak duramamak kaçınılmaz dır yolun suçu değil tabelaya uyulmamaktadır 32 yıllık ehliyetli B1 B C1 C D1 BE C1E CE D1E DE src 2.3.4 li tagograf lı psikoteknik li şöforum 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
