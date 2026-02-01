Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaza yaptı. Yoğun sisli hava ve kayganlaşan yolda şoförün virajı alamaması sonucu otobüs, Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken kazadan sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı.

KOPAN KOL VE BACAK AMELİYATLA YERİNE DİKİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen hastaların Neziha Kutlu (49), Abdou Nazıro Gnınkouguı (24), Firdevs Sarı (4), Sedef Sarı (27) ile Yavuz Selim Yiğit (21) olduğu kaydedildi. Yavuz Selim Yiğit kopan kolunun, Sedef Sarı ise kopan bacağının dikilmesi için Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyata alındı.

"İNSANLAR DÜŞMEYE BAŞLADI, TUTAMADIM"

Diğer yandan, otobüsteki yolculardan Ahmet Kodaz, "Yol sisliydi, şoför çok hızlı geliyordu. Viraja yaklaşınca, virajın sert olduğunu biliyorum, tutundum ama şoför virajı alamadı. Yana doğru yattı, sürüklendi, bariyerlere çarptı. İnsanlar düşmeye başladı, tutmaya çalıştım ama tutamadım" dedi.

"BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ"

Bölgede oturan ve işletmesi olan Fatma İnce ise "Bu yol ölüm makinesi. Sürekli kaza oluyor. Acil bir çözüm bulunmalı. Ben de şoförüm ve bu virajda ilerlerken çok tedirgin oluyorum. Ne annelerin canı yanıyor. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir çalışma yapılsın bu yolda" dedi.

"İNSANLARIN YARISI YOLDA, YARISI OTOBÜSÜN ALTINDAYDI"

Yunus Yıldız, "Ben olaydan 5 dakika önce aracımla geldim. Kazayı gördükten sonra durdum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ortamda baya çığlıklar vardı. Yaşayanları yola doğru çıkardık. Ufak kız çocuğu vardı onu çıkardık. Elimizden geleni yaptık. İlk geldiğimde beyin şoku gibi bir şey yaşadım. Çığlıklar vardı. Ailemi ara, benim kolum koptu, bacağım koptu gibi kelimeler söylüyorlardı. Elimizden geleni yaptık. İnsanların yarısı yoldaydı, yarısı otobüsün altında, yarısı otobüsün yan tarafındaydı. Elimizden geldiğince yaralı olanları arkadaşımla beraber çekmeye çalıştık. Benden önce bir arkadaşım geldi ondan sonra ben geldim. O duygu gerçekten tarif edilemez, ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Otobüsün bulunduğu yerden kaldırılma çalışması ise sürüyor.