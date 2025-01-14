Kedi Sahiplenmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Advertorial Sondakika

Uzun vadeli sorumluluk ve sevgi ihtiyacı olan kedi sahiplenme konusu, özellikle maddi ve manevi olarak ihtiyaçları karşılama kapasitesi olan kişilere önerilir. Kedi sahiplenmek sadece maddi bir konu olmadığı gibi sadece manevi bir konu da değildir.

Kedinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına mutlaka onun isteklerini anlamak ve ihtiyaçlarını giderebilecek kapasiteye sahip olmak gerekir. Özellikle yavru kediler oyun alanına ihtiyaç duyarlar ve bu sebeple de uygun bir ortama büyümeleri istenir. Kedi sahiplenme isteyenler çok yönlü düşünerek hareket etmelidir. Birçok insan için kedi sahiplenmek anlamlı bir adım olmasına karşın mutlaka sahiplenilen kedinin ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. Kedinin cinsi yaşı nerede olduğu ve sağlık durumu gibi faktörler kedi sahiplenme sürecini olumlu ve olumsuz şekilde etkileyebilmektedir.

Cins Kedi Sahiplenme İstanbul

Cins kedi sahiplenme süreci çoğu zaman zor olabilmektedir. Ücretsiz sahiplendirme yapan yerler olduğu gibi ücret talep edenler de bulunmaktadır. Cins kedi sahiplenme isteyenler, mutlaka sağlık koşullarına özen göstermelidir. Cins kedi sahiplenirken kedinin sağlık durumu göz önünde bulundurulmalı ve ona temiz, güvenli, stressiz ve sağlıklı bir ortam sunulabileceğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde genetik hastalıklara karşı olan yatkınlıkları artabilmekte ve hastalanma eğilimi ile karşılaşılabilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı cins kedi sahiplenir iken dikkat edilmesi gereken en önemli konu sağlık meselesidir. Kedinin bakımına beslenmesine, veteriner ihtiyaçlarına ve genel olarak nasıl yaşadığına dikkat edilmesi gerekir. Cins kedi sahiplenmek isteyenler özellikle İstanbul'da birçok farklılığı yer ile iletişime geçerek hedeflerine ulaşabilmektedir. Özellikle büyük şehirler cins kedi talebinin yoğun miktarda arttığı şehirlerarasında bulunur. İstanbul da bu şehirlerden biri olarak bilinmektedir.

Kedi Sahiplendirme

Kedi sahiplenmek ya da kedi sahiplendirmek isteyen kişiler için belirlenmiş bazı adımlar vardır. Sahiplendirme sürecinde genel olarak bazı konulara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle kedinin sağlık durumu ve kendisini güvende hissetmesi en önemli konular arasında bulunur. Bu yüzden de kedi sahiplendirirken, potansiyel adaylar dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Kediyi sahiplendi erirken ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve yeni ortama uyum sağlaması için ideal koşulların olup olmadığı hakkında bilgi alınmalıdır. Kedi sahiplendirme süreci hem sahipsiz ve ihtiyacı olan bir hayvanın hayatını etkileyen bir süreç olduğu gibi hem de sahiplenen kişinin hayatını etkilemektedir.

Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda kedi sahiplendirmek isteyen kişilerin adayları iyi değerlendirmesi ve ihtiyaçları karşılayabilecekleri konusunda güvenmesi gerekir. Evcil hayvan sahiplenmek her ne kadar sevgi, huzur, güven gibi daha manevi kelimeler ile birleştirilirse de aynı zamanda maddi ihtiyaçlar da vardır. Kedi sahiplenmek isteyen kişiler için kedi sahiplenme ilanları açılmaktadır. Bu ilanlar ücretli ve ücretsiz olarak farklı seçeneklere sahiptir. Hayvan severler tarafından ihtiyacı olan kediler için açılmış ilanlar olabileceği gibi cins kedi üretimi yapan yerler tarafından da kedi sahiplendirme için ilan açılabilmektedir.

Kedi Fiyatları

Kedi sahiplenmek isteyen kişiler özellikle veteriner masraflarını karşılayabilecek kapasitede olmalıdır. Bazı veteriner klinikleri ihtiyaç sahipleri için özel destekler sunar. Ancak bu destekler son derece kısıtlıdır. Özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde kedi sahiplenmek isteyen kişilerin belirli fiyatlar ile karşılaşabileceklerini ve maddi ihtiyaçlara gereksinim duyabileceklerini unutmamaları gerekir. Kedilerin fiyat özellikleri çeşitli etkenlere göre değişmektedir. Kedi fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında kedinin cinsi ve fiziksel özellikleri bulunur.

Aynı zamanda kedinin yaşı, cinsiyeti, karakter özellikleri ve daha birçok konu da kedi fiyatlarını etkileyebilmektedir. Kedi sahiplenme fiyatlarının yanı sıra göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler vardır. Bu faktörler arasında kedinin temel ihtiyaçlarını giderebilmek için gerekli maddi kaynağa sahip olunup olunmadığı bulunur. Örneğin kedinin veteriner masraflarının uzun vadede karşılanması gerekmektedir. Aynı zamanda beslenme ve bakım ihtiyaçlarının da. Hem manevi hem de maddi tarafı bulunmaktadır. Bu sebeple kedilerin daha sağlıklı koşullar içerisinde yaşamasını sağlayabilmek için fiyatlara ve bütçeye özen göstermek gerekir.

British Shorthair Sahiplenme

Kedi sahiplenmek isteyenler günümüzde cins kedileri sahiplenen, bildikleri gibi sokak kedilerine sahiplenilebilir. Özellikle ebeveynler arasında çocukları ile iyi anlaşma ihtimali yüksek olduğu için daha çok tercih edilen kedi cinsleri vardır. Dost canlısı olan ve hem insanlar hem de çocuklar ile iyi anlaşma kapasitesi yüksek olan bu kedi cinsi özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihleri arasında bulunur.

Büyük şehirlerde daha popüler olan ve sürekli sahiplenme ilanları ile karşılaşılan British Shorthair fiziksel özellikleri ile öne çıkar. British Shorthair'in dikkat çeken fiziksel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

-Tüyleri kısa ancak sıktır.

-Tüyleri son derece yumuşaktır.

-Vücut yapıları güçlüdür.

-Kulakları diğer kedilere göre daha kısa bir görünüm çizer.

-Orta büyük boyutlu kediler arasındadır.

-Yuvarlak bir surata sahiptir.

-Çoğu zaman mavi gri renkleri ile ön plana çıkar.

-Kısa ve kalın bir kuyruğa sahiptir.

-Güçlü yapıları kilolu görünmelerine neden olur.

-En dikkat çekici yeri gözleridir.

British Shorthair Fiyatları

Kedi sahiplenirken farklı ücretler ile karşılaşılabilir. Özellikle cins kedi sahiplenmek genellikle yüksek maliyete sebep olan unsurlar arasındadır. Çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak fiyatlar belirlenmektedir. Özellikle büyük şehirlerde cins kedilere karşı ilgi daha yüksektir. Bu yüzden de bu şehirlerde kedi sahiplenir iken daha yüksek fiyatlar ile karşılaşılabilir. Etik sahiplenme koşullarına dikkat edilmesi de önem taşımaktadır. Yasadışı hayvan yetiştiren yerlerden uzak durulmalı ve kedinin sağlığını önemseyen yerlerden sahiplenme yapılmalıdır.

British Shorthair özellikle Britanya kökenli olması ve tarihi çok eskilere dayanması ile bilinir. Fars kedisi ile çiftleştirme yapılarak üretilen British Shorthair önemli özelliklere sahiptir. Sevimli yapısı ile bilinmesine karşın özel üretim kediler arasında olduğu için özel fiyatlara da sahiptir. Maliyet olarak tekir gibi Türkiye'de en sık karşılaşılan kedi cinslerine göre farklı kriterler ile öne çıkar. Yuvarlak yüz hatları, tüy yapısı, kürkünün rengi ve yumuşaklığı gibi özelliklerin yanı sıra karakter özellikleri de fiyatları etkilemektedir.

British Shorthair İstanbul

Birçok kedi cinsine göre İstanbul'da daha popüler olan British Shorthair, özellikle ekonomik olarak aha iyi şartlarda olan kişiler tarafından tercih edilir. British Longhair ve Scottish Fold gibi kedi cinslerinin atası olarak bilinen British Shorthair, genetik hastalıklara yatkın olan bir kedi cinsidir. Bu sebep ile de kedi sahiplenmek isteyenlerin veteriner masrafları, kaliteli sağlıklı mama ve bakım giderlerini karşılayabiliyor olması beklenir. Geç olgunlaşmaları, uzun yaşama sahip olmaları ve hassas yapıları ile bilinen British Shorthair, popüler kedi ırklarından biridir.

Genellikle sakin karakter özelliklerine sahip olsa da yavru olduğu dönemde heyecanlı ve meraklı özellikler sergileyebilir. Bu durum davranışlarının yetişkinlikte nasıl olacağını belirleyen önemli etkiler arasındadır. Özellikle yavru olarak sahiplenilen kedilere hassas yaklaşılmalıdır. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde cins kediler ile ilgilenen özel veteriner klinikleri vardır. Veteriner klinikleri bilgili ve deneyimli olduğu için İstanbul gibi şehirlerde cins kedi sahiplenmek daha mantıklı bir karar olmaktadır. Kedi sahiplenme çok yönlü düşünülmesi gereken konular arasında bulunur.

Scottish Fold Sahiplenme

En çok sahiplenilen kedi cinsleri arasında bulunan Scottish Fold, fiziksel özellikleri ile öne çıkar. Fiziksel özellikleri, karakteri ve sağlık durumu ile ön plana çıkan bu kedi cinsi popüler bir kedi cinsidir. Kedi sahiplenmek isteyen kişiler öncelikli olarak yaşam tarzının kedi sahiplenmek için uygun olup olmadığını düşünmesi gerekir. Bu kedi cinsi genellikle sakin özelliklere sahiptir ancak yavru olduğu dönemde sahiplenir ise ilgi ihtiyacı fazla olacaktır. Doğru bilgiyi edildiğinde ve gerekli hazırlıklar yapıldığında kedi sahiplenme süreci daha kolay ilerler. Bu sebep ile de kedi sahiplenmek isteyen kişilerin mutlaka gerekli koşulları sağlaması gerekir.

Hem bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi hem de sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi son derece önemlidir. Bu tarz kediler genetik faktörlerden dolayı hastalanma eğilimi sergileyebilir. Bu yüzden yaşadıkları bölgenin stres içermemesi ve güvenli olması gerekir. Bu koşullar sağlandığı takdirde veteriner ihtiyaçları da giderildiği zaman kedi uzun ömürlü olur. Uzun ömürlü olmasının yanı sıra daha sakin ve huzurlu bir yaşama sahip olacaktır. İhtiyaçlarının kaliteli bir şekilde giderilmesi ve sağlık faktörlerine dikkat edilmesi, kedinin kendisini mutlu hissetmesine yardımcı olur.

Scottish Fold Fiyatları

Kendilerine özgü hareketleri ile bilinen Scottish Fold fiyatları farklı unsurlardan etkilenir. Bu kedi cinsinin fiyatları yaşına, cinsiyetine, kısır olup olmadığına ve farklı faktörlere göre belirlenmektedir. Scottish Fold fiyatları özellikle yetişkin, genç ve yavru olmak üzere ana gruplara ayrılır. Kedinin safkan olup olmaması da fiyat üzerinde önemli rol oynamaktadır. Çoğunlukla 15 yıla kadar yaşama eğilimi olan Scottish Fold'un ortalama yaşam süresi 12 yıldır. Sahiplendirme ilanları birçok şehirde bulunan Scottish Fold'un atası olarak British Shorthair kabul edilir.

Genetik özellikleri ile dikkat çeken bu kedi cinsi özellikle kulak yapısı ile bilinir. Kıvrık kulak yapısı onun ayırıcı özellikleri arasında bulunur. Kedi fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında çoğunlukla yaş genetik faktörler, renk, cinsiyet gibi unsurlar bulunur. Bu kriterlerin yanı sıra özel kriterler de belirlenebilir. Özellikle sağlık kontrolleri yapılmış ve hastalığı bulunmayan kediler genellikle daha yüksek fiyatlara sahiptir.

Scottish Fold İstanbul

Büyük şehirler evcil hayvan sahiplendirme konusunda birbirinden farklı alternatifler sunabilir. Bu sebeple de büyük şehirlerde hayvan sahiplenmek genellikle daha kolay olur. Evcil hayvan isteyen kişiler özellikle kedi sahiplenmek istediği takdirde İstanbul çevresinde popüler birçok kedi cinsine ulaşabilir. Aşısı yapılmış sağlık kontrollerinden geçmiş ve genetik olarak rahatsızlığı bulunmayan kedilere ulaşmak isteyenler İstanbul'da rahatlıkla hedefine ulaşabilir.

Bu kedi cinsiyet için konforlu bir alan sunabilecek kişilerin sahiplenmesi tavsiye edilir. Kedinin yaşam koşulları son derece önemlidir. Uygun yaşam koşullarını sağlayacak kişilerin İstanbul gibi büyükşehirlerin gürültüsünden ve stresinden uzak bir alan yaratması gerekir. Şehir yaşamı özellikle hayvanlar için zorlayıcı olabilmektedir. Zaman içerisinde insanlar yoğunluğa ve gürültüye alışmış olsa da hayvanların bu sürece alışması için özel ve konforlu alanların hazırlanması gerekebilir. İstanbul çevresinde Scottish Fold sahiplenileceği zaman yaşam şartları önemsenmeli ve uygun koşullar oluşturulmalıdır.

İran Kedisi Sahiplenme

İran kedisi sahiplenmek isteyenler için özel birçok platform hazırlanmıştır. İran kedisi, özel tüyleri ve karakteri ile dikkat çeken özelliklere sahiptir. Gözleri ve burun yapısı nedeni ile hastalıklara karşı hassas olan İran kedisi, genellikle uysal özelliklere sahiptir. Farklı kediler ile anlaşma eğilimi yüksek olmasına karşın ilginin kendisinde olmasını bekler ve kıskanma eğilimi gösterebilir.

İran kedisi kendine has özelikleri ile bilinir ve sahiplenmek isteyenler mutlaka gerekli koşulları sağlamalıdır. İran kedisinin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

-Yuvarlak yüz hatlarına sahiptir.

-Kısa burna sahip olurlar.

-Gözleri yuvarlak ve çoğunlukla ela renge sahiptir.

-Tüyleri yumuşak ve yoğun bir aralığa sahiptir.

-Çoğu zaman beyaz renkli olmaları ile bilinmesine karşın siyah, gri ve krem gibi birçok farklı renge sahip olabilmektedir.

- Enerji seviyesi düşük olan bir kedidir. Oyun isteği kısa sürer ve kendisine zaman ayırmak ister.

-Zeki kediler arasında bulunur.

-Kulak temizliği önemlidir.

-Veteriner kontrolleri düzenli tutulmalıdır.

Exotic Shorthair Sahiplenme

Yüz hatları ile bilinen bu kedi cinsi, mutsuzmuş gibi görünmesi ile popüler olmuştur. Sakin, uyumlu ve sessiz olmaları ile bilinen kediler arasındadır. Rahat ve miskin yapılı olan bu kedi cinsi, sahibine bağlanır ve onun yanından ayrılmak istemez. Bu sebep ile de uzun süre yalnız bırakılmaması gerekir. Ortalama 10 yıl yaşayabilen bu kediler genellikle kilo alma eğilimi sergiler, Amerika kökenli olmasıyla ön plana çıkarken, küçük orta boyutlu kedi cinsleri arasında bulunur. Farklı özellikleriyle dikkat çekmesine karşın en çok mizacı ile bilinir. Sakin yapısı bazı zamanlarda meraklı olmasına neden olur.

Çoğu zaman tek başına vakit geçirmekten hoşlanır ancak sahibinin de onunla aynı ortamda olmasını ister. Zeki kediler arasında bulunur ve zaman içerisinde yeni bilgiler edinmesi kolaydır. Bu kediyi sahiplenmek isteyenler özellikle büyük şehirlerde istedikleri sonuca kısa sürede ulaşabilir. Sahibine sevgisi ve bağlılığı son derece yüksek olan Exotic Shorthair'in bakımı ve gereksinimleri önemsenmelidir.

Chinchilla Sahiplenme

Bu kedi cinsi İran kedisinin alt türleri arasında bulunur. Özellikle sevimli bakışlarıyla dikkat çeken bu kedi tüyleri ve fiziksel özellikleriyle bilinmektedir. Bu kediyi sahiplenmek isteyen kişiler, özellikle bakım ihtiyaçlarına özen göstermelidir. Bakım ihtiyaçları karşılandığı takdirde hem sağlıklı bir şekilde büyür hem de herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşma ihtimali azalır. Bu sebeple kedi sahiplenmek isteyen kişilerin özellikle sahiplenmek istedikleri ırkı yakından tanınması tavsiye edilmektedir.

Çoğunlukla 6 kilo civarında olan Chinchilla cinsi kediler kilo alma eğilimi olan kedi ırklarından biridir. Tüy yapısı, bakım ihtiyaçları ve sağlık faktörleriyle ön plana çıkan bu kedi çocuklar arasında da popülerdir. Çocuklar ile anlaşma ihtimali yüksek olduğu için genellikle kalabalık aileler tarafından tercih edilir. Küçük orta ırk kedi sınıfında bulunur. Karakteri sakin özelliklerine sahip olmasına karşın bazı zamanlarda heyecanlı ve meraklı olabilir. Özellikle yavru olduğu dönemde daha meraklıdır.

Tekir Sahiplenme

Tekir sahiplenmek özellikle türkiye'de ve büyük şehirlerde en çok karşılaşılan sahiplenme türleri arasındadır. Evcil hayvan isteyen kişiler genellikle yardıma ihtiyacı olan ve bir evde yaşaması gereken kedilere alan açmayı tercih eder. Bu durumda türkiye'de en çok karşılaşılan kedi cinsi tekirdir. Her tekir benzer özeliklere sahip olmasına karşın karakter özellikleri çok farklı olabilmektedir.

Tekir cinsi kedilerin bazıları çok heyecanlı olurken, bazıları daha sakin olur. Özellikle erkek kediler daha hareketlidir. Dişi kediler ise daha sakin bir yapıya sahiptir. Yaş, cinsiyet, kısırlık gibi faktörler de kedilerin karakter özelliklerini belirleyen unsurlardır. Kedi sahiplenme isteği olan kişiler cins kedi istemedikleri takdirde tekir gibi kedi cinslerini tercih edebilir. Hastalanma oranı daha düşüktür ve genellikle 15 – 20 yıl yaşama eğilimi gösterirler.