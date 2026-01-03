Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Haberin Videosunu İzleyin
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
03.01.2026 12:08  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Haber Videosu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Yusuf Ü'nün boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürmesiyle ilgili olayda kahreden detay ortaya çıktı. Halil Alkaç, damadının sürekli tehdit ettiği gerekçesiyle evine güvenlik kamerası taktırdığı ve kameraların eşinin ve kızının katledildiği anları kaydettiğini söyledi. Alkaç, "Sözün bittiği yerdeyiz. Evim söndü, hayatım söndü" diyerek mezarlar başında gözyaşı döktü.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de geçen aralık ayında iddiaya göre; Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide Alkaç (64) hasta ziyareti için akrabalarına gitti. Dönüş yolunda anne-kız köprü üzerinde ilerledikleri sırada yaklaşık Zai'de Ü'nün 2 yıldır boşanma aşamasındaki olduğu eşi Yusuf Ü. araçla yanlarına yaklaştı. Araçtan av tüfeğini alan emekli maden işçisi Yusuf Ü., "Şimdi konuş" diyerek eşi ve kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Evlerinin yolunda silahı görünce kaçmaya çalışan anne ve kızı öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

EVİNE TAKTIRDIĞI KAMERA ÇİFTE CİNAYETLERİ KAYDETTİ

Damadı Yusuf Ü.'nün silahlı saldırısında eşini ve kızını kaybeden acılı baba Halil Alkaç, cinayet anını kaydeden güvenlik kamerasının hikayesini gözyaşları içinde anlattı. Alkaç, damadının sürekli tehditler savurması nedeniyle evinin her köşesine kamera sistemi kurdurduğunu, ancak o kameraların eşinin ve kızının son anlarını kaydettiğini belirtti.

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

"KIZIM 31 SENEDİR ŞİDDET GÖRÜYORDU"

Eşi ve kızının mezarı başında dualar eden ve ayakta durmakta güçlük çeken Halil Alkaç, damadı Yusuf Ü.'nün kızı Tülay'a yıllardır şiddet uyguladığını belirtti. Kızının kendisine sığındığını anlatan Alkaç, süreci şu sözlerle aktardı:

"Zahide Alkaç'ın eşiyim. Tülay Alkaç'ın da babasıyım. 31 senedir evliler. Sürekli tehdit görüyor kızım, 31 senedir şiddete maruz kalıyor. Geldi, 'Dayanamayacağım artık baba' dedi. Ben de 'Kesin kararlıysan ben sana bakarım. Ama kararlı değilsen 3 tane çocuğu var. Karar senin' dedim. O da 'Yok baba öleceğim yine gitmeyeceğim' dedi. Kocası geldi bizi tehdit etti. Sürekli bizi tehdit etti."

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Öldürülen Zaide Alkaç

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Hukuki süreci takip ettiklerini ancak tehditlerin hiç bitmediğini vurgulayan acılı baba, "Biz karakola başladık başvurmaya. Karakola defalarca gittim. Çaycuma'da zaten mahkeme süreci devam ediyordu. Oradan da bir cevap yok. Uzaklaştırması vardı. 6. ayda bitmiş uzaklaştırması. Ondan sonra uzaklaştığında bir daha istedik, ret verdiler" ifadelerini kullandı.

Damadı Yusuf Ü.'nün kendi akrabalarına da zarar verdiğini anlatan Halil Alkaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada amcasının evini kurşunladı, babasının evini yaktı. Halasının evini taşladı, kız kardeşini bıçakladı. İlla benim canım mı yanması gerekiyordu? Ben bunu görevlilere olay günü de söyledim. 'Yani illa dedim benim canım mı yanması gerekiyordu?' Benim iki tane canım yandı. Evim söndü, hayatım söndü. Bundan sonra hayatım da yani ne bileyim ben bunlara ne kadar dayanabileceğim? Orada iki tane canım yatıyor. Birinden 49 yıllık evliyim, biri de 45 yaşında kızım. Yani söyleyecek çok şey var. Ama sözün bittiği yerdeyiz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Öldürülen Tülay Ü.

"KIZIM KORKUDAN İNTİHARA KALKIŞTI"

Daha önce yaşanan bir olayı da anlatan Halil Alkaç, damadının kızını ve torunlarını korkuttuğunu belirterek şunları söyledi:

"Kızım intihara kalkıştı. 4 gün Bolu'da yoğun bakımda kaldı. 35 gün de Zonguldak'ta psikiyatri tedavisi gördü üniversitede. Belgelerde hepsi de mevcut. 60 sayfa tehdit mesajıyla gittim karakola en son gittiğimde. Kızımın intihar olayı akşamı gece Yusuf Ü. geldi. Biz uykudan uyandık 'Tülay intihara kalkıştı' diyor. 'Sen Tülay'ın intihara kalkıştığını nereden biliyorsun' diye sorduğumuzda, meğerse kızımı sıkıştırmış. Zorlamış 'geleceğim babanı vuracağım, anneni vuracağım' diye. Çocuk da korkudan intihara kalkışmış. Torunumun kızım tarafından kışkırtılıp Yusuf Ü.'yü tehdit ettiği gibi iddialar var. Böyle bir olay yok. Oğlunu evden kovmuş. Ayağını da ayakkabılarını dahi vermemiş. 15 yaşında oğlu okula ben kendi imkanlarımla gönderiyorum. 3 tane oğlu var. Üçüne de ayrı ayrı sorabilirsiniz. Hepsini de ben büyüttüm. 31 senelik evliliklerde çocuklarda hiçbir zaman babalık yapmadı. Bu köylüye sorsunlar, bu millete sorsunlar. Yani Allah için konuşsun, herkes söylesin."

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Halil Alkaç

"TEHDİTLERİNDEN DOLAYI EVİN HER TARAFINA KAMERA BAĞLATMIŞTIM"

Olay günü yaşananları gözyaşları içinde anlatan Alkaç, tehditler nedeniyle evinin her köşesine taktırdığı kameraların eşi ve kızının son anlarını kaydettiğini söyledi. Alkaç, "Kahvaltı hazırladım onlara, kahvaltı yaptık. Az ileride amcamın evi var. Dediler ki 'amcam da hasta. Biz bir amcama gidip gelelim.' Ben de dedim bir Kilimli'ye kadar gideceğim. Arabanın bir bakım işleri vardı. Buradan Kilimli'ye vardım. Daha arabayı falan göstermedim. Telefon geldi peşimden. İşte 'Zahide yengemle Tülay'ı vurdu Yusuf' dediler. Acil geldim. Geldim burada ikisi yani oraya atıvermişler sanki köpek ölüsü gibi insan değil. Biri bir tarafta yatıyor, biri bir tarafta. Millet de seyre bakar gibi bakıyor. İki dava boşanma mahkemesine gittik. Hep tehdit, hep tehdit. Öldüreceğim, edeceğim. O tehdit ettikçe biz bildirdik. Ama maalesef. İki tane can gitti, iki tane canımız gitti. Kameralarım gösteriyor oradan. Evin kamerası gösteriyor. Hem evimin kamerası var hem köyün kamerası var. Net gösteren de benim evimin kamerası. Bunun bu tehditlerinden dolayı evini her tarafına kamera bağlattım" diye konuştu.

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Ayşe Demir

"DAHA KAÇ KADIN ÖLECEK!"

Annesini ve ablasını kaybeden Ayşe Demir (38) ise yaşananlara tepki gösterdi. Demir, "Biri benim annem, diğeri ablam olur. Hiçbir kadının sonu böyle olmamalı. Hiçbir kadın bu şekilde ölmemeli. Altıncı ayda korktuğunu belirten bir dilekçesi var. Bu dilekçeyi verdi fakat sana zarar vermiyor diye dilekçesi ret gördü. Hepsi de mesajlar, tehdit mesajları. Biz kesinlikle sesimizi duyuramadık. Ben yetim kaldım, yeğenlerim yetim kaldı, babam yalnız kaldı. Hiçbir kadının sonu böyle olmamalı. Artık birileri sesimizi duysun. Daha kaç kadın ölecek?" dedi.

GÖRGÜ TANIĞI VAHŞET ANLARINI ANLATTI

Dehşet anlarına tanıklık eden Melahat Ündeş ise "Balkonda temizlik yapıyordum. Arabadan indi, 'Şimdi konuşsana' dedi. Üzerlerine ateş etti. Ben içeri kaçtım. Beni de vururdu. Ondan sonra üstlerine gelmiş, yine ateş etmiş. Köyün güvenliği yok, hiç sahibi yok. Vuran vurana ne bu? Amcasını da öldürecekti. Onu da vuracaktı, yakalayabilseydi. Bizi gelse öldürür artık o bizim yaşamımız geçti o gelirse. Canımızı tehlikede. Bizi şahitlik yaptı bizi de öldürür" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Zonguldak, Güvenlik, Kilimli, Cinayet, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti - Son Dakika

Geçen yıl evlenmişlerdi Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı
New York’un Belediye Başkanı Mamdani’den ilk gün hamlesi: İsrail’e destek kararları iptal New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı
Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil
Karabük’te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu
AFAD, 28 şehir için çığ uyarısında bulundu AFAD, 28 şehir için çığ uyarısında bulundu
Fenerbahçe’ye yılın ilk müjdesi Talisca’dan: Anında kabul etti Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti
Batman’da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Batman'da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat’a 3 sürpriz talip Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip
Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones’un kızı otel odasında ölü bulundu Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı otel odasında ölü bulundu
Afla çıktığı cezaevine geri döndü Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Meksika’da devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı Meksika'da devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı
Sofyan Amrabat’tan Fenerbahçe’nin transferine engel Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye geçiyor Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor
Şeyma Subaşı’ndan yeni Kur’an paylaşımı Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama
44 yaşındaki efsane Santa Cruz’dan sürpriz imza 44 yaşındaki efsane Santa Cruz'dan sürpriz imza
Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı
4 kardeşten 2’sinin babası başkası çıktı Bütün köy tek bir ismi işaret etti 4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti
Venezuela’yı bombalayan Trump’ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük
’’Rekor kırdık’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı ''Rekor kırdık'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı
ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD’de yargılanacak ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD'de yargılanacak

15:42
ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD’de yargılanacak
ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD'de yargılanacak
15:28
İrfan Can Kahveci’den Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı
15:20
’’Rekor kırdık’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı
''Rekor kırdık'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı
14:53
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
14:45
ABD tarafından kaçırılan Maduro’nun koltuğuna talip biri var
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var
14:37
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik
14:20
Venezuela’yı bombalayan Trump’ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük
13:59
Osimhen’den 750 bin dolarlık hamle Görenler gözlerine inanamadı
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı
13:55
İşte Maduro’yu kaçıran birlik Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
13:32
Trump yine 3 Ocak tarihini seçti Maduro’dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı
Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı
13:30
Venezuela’daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek
13:27
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz
13:09
4 kardeşten 2’sinin babası başkası çıktı Bütün köy tek bir ismi işaret etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti
12:51
Belediye ekiplerinin ’’Yardım’’ videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı
Belediye ekiplerinin ''Yardım'' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı
12:25
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık
12:05
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı
11:30
İbo Show’da Yıldız Tilbe’nin Asena için yaptığı hareketi şoke etti
İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin Asena için yaptığı hareketi şoke etti
11:27
OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
11:16
Türkiye’nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece
Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece
11:02
ABD, Venezuela’ya karadan da müdahaleye başladı halk başkenti terk ediyor
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor
10:16
İran’da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
10:11
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 16:31:57. #7.11#
SON DAKİKA: Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.