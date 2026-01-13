Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu - Son Dakika
13.01.2026 10:39  Güncelleme: 11:23
Antalya'da komşusu Tezcan K.'yi elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serhan Kaynar, karar duruşmasında, "Avcı gibi gösterilmeye çalışıldım. Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler" dedi. Kaynar, 13 yıl hapse çarptırıldı.

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanık 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖNCEKAPISINI TİNERLE YAKTI

Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre, daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını, 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SONRA ELEKTRİK DÜZENEĞİYLE YARALADI

Olaydan 2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te bu kez 2 metre uzunluğunda tahtaya çiviler ve kablolarla elektrikli düzenek kurup komşusu Tezcan K.'yi evinde bekledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K., kapıyı açan Kaynar'ın saldırısına uğradı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı. Çığlıkları duyan komşular yardım ederken, Serhan Kaynar polis tarafından gözaltına alındı.

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDI

İlk ifadesinde suçunu kabul eden Kaynar, komşusunun kapısını tinerle yaktıktan sonra onu öldürmeye karar verdiğini söylediği belirtildi. Parası olmadığı için topladığı kablolarla düzenek hazırladığını, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüğünü ve binaya girince tahtayı göğsüne vurduğunu ifade etti. Serhan Kaynar, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kaynar hakkında hem apartmanda yangın çıkardığı hem de komşusunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 2 ayrı dava açıldı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı olaya ilişkin Serhan Kaynar'a bipolar bozukluğu raporu bulunduğu için ceza verilmedi.

DÜZENEĞİN ÖLÜMCÜL OLDUĞU ANLAŞILDI

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Kaynar'ın hazırladığı elektrikli düzeneği inceleyen bir elektrik mühendisi, ölümcül etkisinin olmadığını kaydetti. Ancak mahkeme heyeti düzeneğin yeniden incelemesini ve rapor hazırlanmasını talep etti. Son incelemede düzeneğin tehlikeli ve ölüme yol açabilecek şekilde hazırlandığı belirtildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Kaynar'ın yargılamasına devam edildi. Can güvenliği olmadığını kaydeden müşteki Tezcan K., "Suçun işlendiği delillerle sabittir. 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Kaynar ise savunmasında amacının korkutmak olduğunu belirterek, "Avcı gibi gösterilmeye çalışıldım. Ben darpçı değilim. İlk duruşmada da söylemiştim. Çiviler paslıydı o nedenle öldürücü değildi. Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

13 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını gerektiren bir eylemi gerçekleştirdiği, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve mağdurun vücudunda basit müdahale ile giderilebilecek iz olması nedeniyle 13 yıl hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: DHA

