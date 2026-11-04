Konya'dan İş Dünyasına Güçlü Mesaj: Yapay Zekâ Artık Konuşmuyor, İş Yapıyor! - Son Dakika
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Konya'dan İş Dünyasına Güçlü Mesaj: Yapay Zekâ Artık Konuşmuyor, İş Yapıyor!

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Konya\'dan İş Dünyasına Güçlü Mesaj: Yapay Zekâ Artık Konuşmuyor, İş Yapıyor!
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99. Türkiye Teknoloji Buluşmaları, Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda, WSI iş ortaklığında ve CARF stratejik partnerliğinde düzenlenen etkinlik, Dedeman Konya Hotel & Convention Center'da gerçekleştirildi. Yapay zekâ, dijital finans ve blockchain teknolojilerinin masaya yatırıldığı buluşmada, iş dünyasının geleceğini belirleyecek dönüşümün artık başladığı vurgulandı.

KONYA, 2 KASIM 2026 – Türkiye'nin teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki köklü etkinlik serilerinden Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 99. organizasyonuyla Konya'da iş dünyasını ve teknoloji ekosistemini bir araya getirdi.

Sanayiciler, girişimciler, akademisyenler, teknoloji şirketlerinin temsilcileri ve iş dünyasının profesyonellerini buluşturan organizasyonda, yapay zekânın iş süreçlerine etkilerinden dijital finansın geleceğine, blockchain teknolojilerinden yeni nesil ticaret modellerine kadar pek çok konu ele alındı.

Etkinliğin en dikkat çekici mesajı ise yapay zekânın yalnızca bilgi üreten bir teknoloji olmaktan çıkarak, işletmeler adına görev üstlenen ve süreçleri yöneten sistemlere dönüşmesi oldu.

12 YILLIK YOLCULUKTA 99. BULUŞMA

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 12 yıldır düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları, Konya organizasyonuyla 99. etkinliğine ulaştı.

Bugüne kadar 31 ilde 169 binden fazla katılımcıyla buluşan etkinlik serisi, teknolojinin yalnızca büyük merkezlerde değil, Anadolu'nun üretim ve ticaret gücünü oluşturan şehirlerde de yaygınlaşmasını hedefliyor.

Programda Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın vizyonunu paylaşan Eticaret A.Ş CEO'su Merter Özdemir, dijital dönüşümün yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, her ölçekte işletmenin gündeminde olması gerektiğine dikkat çekti.

Etkinliğin temel yaklaşımı olan “Amaçlar değişmiyor, araçlar değişiyor” mesajı, gün boyunca ele alınan teknolojik gelişmelerin ortak çerçevesini oluşturdu.

KONYA'NIN ÜRETİM GÜCÜ TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen buluşma, Konya'nın güçlü üretim, sanayi ve ticaret altyapısının yeni teknolojilerle buluşmasına zemin hazırladı.

Programda sanayinin dijitalleşmesi, işletmelerin yapay zekâya uyumu, verimlilik, rekabetçilik ve teknoloji yatırımlarının geleceği ön plana çıktı.

Konya'nın köklü ticaret kültürü ile yeni nesil dijital ekonomi arasında kurulabilecek iş birlikleri, etkinliğin önemli gündemlerinden biri oldu.

Konya'dan İş Dünyasına Güçlü Mesaj: Yapay Zekâ Artık Konuşmuyor, İş Yapıyor!

DİJİTAL FİNANS, TİCARETİN KURALLARINI YENİDEN YAZIYOR

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Paranın Dijitalleşmesinden Finansın Dönüşümüne” başlıklı konuşmasıyla finans dünyasında yaşanan değişimi ele aldı.

Dijital varlıklar, blockchain altyapıları ve yeni nesil finansal teknolojilerin ticaret üzerindeki etkileri, programın öne çıkan konuları arasında yer aldı.

Etkinlikte, finansal teknolojilerin yalnızca ödeme alışkanlıklarını değil, işletmelerin finansal süreçlerini ve uluslararası ticaret modellerini de dönüştürme potansiyeli değerlendirildi.

SANAYİDE YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ: REKABETİN YENİ KURALLARI

“Yapan Zekâ Çağında Ticaretin Yeni Kuralları: Yapay Zekâ ile Sanayi ve İş Dünyasında Dönüşümü Yakalamak” başlıklı panel, etkinliğin önemli oturumlarından biri oldu.

Av. Muhammet Emre Akkaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Koyuncu Grup İcra Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, Teknopalas CEO'su Fahrettin Oylum ve TUSAŞ'tan Yavuz Emir Beyribey bir araya geldi.

Panelde sanayi kuruluşlarının yapay zekâya uyumu, otomasyonun üretim süreçlerine etkisi, veri odaklı yönetim ve işletmelerin dijital dönüşüm stratejileri değerlendirildi.

Yapay zekânın işletmeler açısından yalnızca teknolojik bir yenilik değil, rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir dönüşüm alanı olduğu konusu öne çıktı.

BİR SONRAKİ MÜŞTERİNİZ YAPAY ZEKÂ OLABİLİR

Etkinliğin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zekânın tüketici davranışlarını ve satın alma süreçlerini değiştirmesi oldu.

NAR AI CEO'su Şebnem Tanyaş, “Bir Sonraki Müşteriniz Yapay Zekâ Olabilir” başlıklı konuşmasında, yapay zekâ destekli sistemlerin ürün araştırma, karşılaştırma ve satın alma süreçlerinde üstlenebileceği yeni rolleri ele aldı.

"Verinizi yapay zekaya götürmeyin, yapay zekayı verinize getirin"

Konvotech Kurucu Ortağı Furkan Demir ise “Modelden Mimariye – Güvenli Yapay Zekâ” başlıklı sunumu ile kurumsal yapay zeka platformu ARF'ı ilk kez kamuoyuna tanıttı. Yapay zekayı yasaklamanın da kontrolsüz açmanın da çözüm olmadığını, doğru yolun onu kurumun kendi sınırları içinde çalıştırmak olduğunu vurgulayan Demir, "Verinizi yapay zekaya götürmeyin, yapay zekayı verinize getirin" dedi. Kurumun kendi veri merkezinde ya da internete tamamen kapalı (air-gap) ortamlarda çalışabilen ARF'ın 762 milyar parametreli dil modeli ARF Matrix 1, açık kaynak bir mimari üzerine Sakarya Teknokent'te Türk mühendisler tarafından geliştirildi; Konvo'nun kuantizasyon Ar-Ge'si sayesinde normalde 224 GPU ve yaklaşık 3,6 milyon dolar gerektiren model, 28 kat daha az yatırımla, 8 GPU'luk tek bir sunucuda 3 bin kullanıcıya hizmet verebiliyor. ChatGPT benzeri bu büyüklükte bir modelin kurum altyapısında sunulmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Demir, GPU'yu geleceğin nükleer gücü gibi stratejik bir değer olarak tanımladı ve "GPU'lar burada toplandıkça, modeller burada çalıştıkça tüketen taraftan kabiliyet yaratan tarafa geçeceğiz" diyerek konuyu milli bir mesele olarak nitelendirdi.

LEVELUP CEO'su Onur Yılmaz da “Otomatik Pilotta Reklam” sunumuyla yapay zekâ destekli reklam yönetimi ve dijital pazarlama süreçlerindeki dönüşümü değerlendirdi.

Konya'dan İş Dünyasına Güçlü Mesaj: Yapay Zekâ Artık Konuşmuyor, İş Yapıyor!

DİJİTAL EKONOMİNİN YENİ İŞ MODELLERİ MASAYA YATIRILDI

WhiteBIT TR Genel Müdür Yardımcısı Ebru Karayel Çınar moderatörlüğünde düzenlenen “Dijital Ekonomide Yeni İş Modelleri” panelinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Haberler.com'dan Av. Bedia Teymur ve WSI AI Governance Partner Ali Taylan Bilik yer aldı.

Panelde dijital platformların yükselişi, yeni nesil iş modelleri, yapay zekânın ticari faaliyetlerdeki rolü ve dijital ekonominin yönetişim boyutları ele alındı.

Ali Taylan Bilik, ayrıca “Dizginler Kimin Elinde Olacak: Yapay Zekâ Çağında Yönetişim” başlıklı özel sunumuyla yapay zekâ sistemlerinde karar alma, sorumluluk ve kurumsal yönetim konularını değerlendirdi.

TesterYou Kurucusu Dr. Barış Sarıalioğlu ise “İnsan + Makine: Karar, Otomasyon ve Dönüşüm” konuşmasıyla insan ve teknoloji iş birliğinin geleceğine odaklandı.

DİJİTAL TİCARETİN GELECEĞİ ÜÇ FARKLI BAKIŞ AÇISIYLA ELE ALINDI

Etkinliğin son bölümünde HGO Teknoloji Finans ve Strateji Direktörü Büşra Özden, The Blue Red Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Ekrem Tekin ve Exenify CEO'su Esat Çetin, ayrı ayrı gerçekleştirdikleri sunumlarla dijital ticaretin geleceğini değerlendirdi.

Finansal stratejiler, kurumsal dijital dönüşüm, yapay zekânın iş süreçlerine entegrasyonu ve yeni nesil teknoloji girişimleri bu bölümün öne çıkan konuları arasında yer aldı.

Gün boyunca programın sunuculuğunu Deniz Dikkaya üstlendi.

ŞİMDİ SIRADA 100. TÜRKİYE TEKNOLOJİ BULUŞMALARI VAR

Konya'daki 99. organizasyonun tamamlanmasıyla Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 12 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Anadolu'nun farklı şehirlerinde iş dünyasını teknolojiyle buluşturan etkinlik serisi, 100. organizasyonuna hazırlanıyor.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları, yapay zekâ, dijital finans ve blockchain teknolojilerinin oluşturduğu yeni ekonomik düzeni Türkiye'nin üreticileri, girişimcileri ve işletmeleriyle buluşturmaya devam etmeyi hedefliyor.

Konya'dan yükselen ortak mesaj ise açık: Geleceğin ticaretinde farkı, teknolojiyi yalnızca takip edenler değil, onu iş yapma biçimlerine dönüştürenler yaratacak.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları Hakkında

Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 12 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen; iş dünyası, teknoloji şirketleri, girişimciler, akademisyenler ve sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinlik serisidir. 99 etkinlikte 31 ilde 170 binden fazla katılımcıya ulaşan organizasyon, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin iş dünyasında yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Web: www.teknolojibulusmalari.com

TeknolojiTürkiyeFinansKonyaSon Dakika

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