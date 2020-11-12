Koronavirüs: Türkiye'de tüm illerde halka açık yerlerde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Türkiye'de tüm illerde halka açık yerlerde sigara içmek yasaklandı

12.11.2020 20:22
Koronavirüs: Türkiye'de tüm illerde halka açık yerlerde sigara içmek yasaklandı, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde insanların yoğun olarak bulunduğu ya da bulanabileceği cadde ve sokaklarda, meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde insanların yoğun olarak bulunduğu ya da bulanabileceği cadde ve sokaklarda, meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Bilim insanları da bir süredir sigara dumanının virüs parçacıklarının daha uzak mesafeye yayılımına neden olduğu yönünde uyarılarda bulunuyordu.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sigara içilmeyen bir ortamda güvenli fiziki mesafenin 2 metre olduğunu ancak ortamda sigara içilmesi durumunda ise mesafenin en az 4 metre olması gerektiğini söyledi.

Kayıpmaz, ortamda sigara kokusu alınması durumunda sahip olduğunuz mesafeyi daha fazla açmak gerektiğini tavsiye etti.

İstanbul Valiliği, yasağa uyulmaması durumunda 900 TL para cezası uygulanacağını duyurdu.

Ankara, İzmir, Manisa, Kayseri ve Malatya gibi pek çok ilde ise tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 250 TL'den idari para cezası verileceği duyuruldu.

Öte yandan daha önce Gaziantep, Giresun, Muş, Yozgat, Erzincan, Ordu ve Çankara gibi illerde kalabalık yerlerde, açık alanlarda, parklarda ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştı.

Daha önce İspanya'nın çeşitli bölgelerinde, Güney Afrika'da, Ürdün'de de açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştı.

Bangladeş'te ise Aile ve Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için ilgili yetkilileri ülkede her türlü tütün ürünlerinin üretimini, tedarikini, pazarlamasını ve satışını askıya almaya çağırmıştı.

Her yıl 8 milyondan fazla insan sigara sebebiyle ölüyor

Sigara içen kişilerin koronavirüse yakalanmaları durumunda virüsün sigara içmeyen insanlarda ölüm oranının daha fazla olduğuna dair araştırmalar var.

Bazı araştırmalar, sigara içenlerin Covid-19'a karşı daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Çünkü sigara içen kimselerin parmakları sık sık dudaklarıyla temas ediyor. Virüsün ellerinden bulaşma olasılığın da böylelikle artmış oluyor.

Öte yandan İngiltere'de yapılan başka bir araştırmaya göre ise ülkede 300 binden fazla insan koronavirüs salgınındaki sağlık endişeleri sebebiyle sigarayı bırakmış olabilir.

1980'lerden bu yana sigara satışları yüzde 3 ile yüzde 4 aralığında düşüyor. Büyük bir tütün şirketi olan Altria Group, Covid-19 salgını öncesinde ABD'de 2020'de sigara satışlarının yüzde 4 ila 6 oranında düşeceğini tahmin etmişti.

Evde geçirilen vaktin artması, sosyal hayatta başka kalemlere yapılan harcama kalemlerinin azalması, stres altında olmak gibi sebeplerle sigarayı bırakmış bazı kişilerin sigaraya yeniden başladığı düşünülüyor.

Haziran ayında yapılan araştırmaya göre, yapılan ankete katılanların yüzde 40'ının pandeminin bir sonucu olarak en az bir "olumsuz zihinsel veya davranışsal sağlık durumu" bildirdi.

Katılımcıların yüzde 13,3'ü, Covid-19 ile ilgili stres ve duygularla başa çıkmak için madde kullandığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de halka açık her yerde sigara yasağını öneriyor. DSÖ, üye devletlerin nargile ve e-sigara kullanımı da dahil olmak üzere getirilecek yasağın sağlık tesislerini, hükümet ve kamu binalarını, restoranlar ve kafeleri, okulları ve eğitim tesislerini, üniversiteleri, spor tesislerini, ulaşım ve özel ve kamu işyerlerini kapsaması gerektiğini ifade ediyor.

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Türkiye'de tüm illerde halka açık yerlerde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

BBC

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