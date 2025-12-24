Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Haberin Videosunu İzleyin
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
24.12.2025 01:40  Güncelleme: 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Haber Videosu

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü. 5'i asker 8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anında köylüler patlama sesleri duyduklarını anlattılar.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Enkaza jandarma ekipleri ulaştı, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ESENBOĞA'DAN HAVALANDI, KISA SÜRE SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, beraberindeki heyetle birlikte Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi. Saat 20.10'da havalanan ve içinde 8 kişinin bulunduğu uçakla 20.52'de irtibatın kesildiği bildirildi.

Uçağın düştüğü gören vatandaşlar, o anları anlattı
Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad

ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE ACİL İNİŞ BİLDİRİMİ YAPTI

Edinilen bilgilere göre uçak, kalkışın ardından elektrik arızası yaşadığı gerekçesiyle acil iniş talebinde bulundu. Etimesgut'a iniş planlandığı sırada uçakla bağlantının koptuğu öğrenildi.

HAYMANA'DA DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çamurlu arazi nedeniyle ekiplerin arama çalışmalarını yaya olarak sürdürdüğü, bir süre sonra da enkaza ulaşıldığı belirtildi. Enkaz bölgesindeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Uçağın düştüğü gören vatandaşlar, o anları anlattı

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nda aralarında olduğu 3'ü mürettebat 8 kişi hayatını kaybetti. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçağın düştüğünü ve Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub'un kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi.

Uçağın düştüğü gören vatandaşlar, o anları anlattı

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında düşmesi sonrası köylüler gördüklerini anlattı.

Uçağın düştüğü gören vatandaşlar, o anları anlattı

2 KERE PATLAMA OLMUŞ

Evinde istirahat ettiği sırada bir patlama sesi geldiğini ifade eden vatandaş, "İkinci patlama sesi gelince herkes sokağa döküldü. Biri trafo patlamış dedi. Sonradan uçağın düştüğünü durduk. Zaten parçaları hep görünüyordu. Sonra Jandarma ekipleri gelince bizleri oradan çıkarttılar. Oradan sağ çıkma ihtimalleri yok, kötü bir patlama oldu. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Uçağın düştüğü gören vatandaşlar, o anları anlattı

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Gazi Özgür'se saat 20.00-21.00 sıralarında yüksek bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Bir de yoğun bir sis ve hafif bir yağmur vardı. Patlamanın neticesini bilemediğimizden dolayı anlık haberler yayılmaya başladı. Haberler yayılmaya başlayınca arabaya bindim. Bölgede Jandarma ekipleri dronlarla arama yapıyorlardı. Deprem oluyor ve depremden önce gelen patlama sesi gibi bir ses geldi. Kalıntıları ilk gençler görünce Jandarmaya haber vermişler. Jandarma da olay yerine geldi ve herkesi uzaklaştırdı. Uçağın enkazı bulundu" diye konuştu.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Olayı anlatan Gökhan Tekin ise, "Otelde teknik servis olarak çalışıyorum. Bir patlama sesi duydum. Otelde doğalgaz patlaması oldu diye bizim otelin ismini verdiler. Bizim otelde öyle bir patlama olmadı. Sonra uçak düştüğünü söylediler. Uçak parçaları vardı, ceset vardı jandarma sokmadı bizi oraya. Ses büyüktü, deprem oldu ya da bomba patladı sandık ama sonradan uçağın düştüğünü öğrendik" şeklinde konuştu.

Uçağın düştüğü gören vatandaşlar, o anları anlattı
Uçağın düştüğü gören vatandaşlar, o anları anlattı
Kaynak: İHA

Ankara Esenboğa Havalimanı, Yerel Haberler, Muhammed Ali, Orgeneral, Jandarma, Haymana, 3-sayfa, Türkiye, Libya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilal İnci Bilal İnci:
    E tamam işte,Putin diyor ki 'Sevgili Recep,çelik kubbem var diye benden S400 almıyorsun,bak 3 gündür İha gönderiyorum,senin kubbenin haberi bile olmuyor,ben de haberin olsun diye düşürdüm uçağı'. Hadi hayırlı traşlar 21 20 Yanıtla
    61trabzon 61trabzon:
    kim öğretti sana bunları 13 4
    Narkoz null Narkoz null:
    kanını ziktiğim Türk düsmanı 9 3
  • fatih kara fatih kara:
    libya ve türkiye başı sagolsun allah tekrar göstermesin 19 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    götünüzün dibinde ihalar dropar uçuruluyor haberiniz yok. 6 6 Yanıtla
  • Kemal Eryüz Kemal Eryüz:
    KÖTÜ OLMUŞ BU GELDE AÇIKLA 5 0 Yanıtla
  • Musti5201 Musti5201:
    CHP nin 75 yıldır yönettiği ülke ancak 25 senede bu kadar düzeltilir Yahudi Türklerdir Atatürk’den sonraki Türkler 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a 55 milyon euroluk yıldız Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
Kutupları aratmayan köy 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar Kutupları aratmayan köy! 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar
İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı
Kayseri’de oyun salonunda cinayet Kayseri'de oyun salonunda cinayet
Günlerdir aranan kayıp öğretmenden acı haber Günlerdir aranan kayıp öğretmenden acı haber
Araçtaki yangın önünde park ettiği kafeyi küle çevirdi: Yarın açılışını yapacaktık Araçtaki yangın önünde park ettiği kafeyi küle çevirdi: Yarın açılışını yapacaktık
Liverpool’un yıldızı Alexander Isak’tan çok kötü haber Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber
Cagliari Semih Kılıçsoy için harekete geçiyor Cagliari Semih Kılıçsoy için harekete geçiyor
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti 7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
Aşiret lideri, Ankara’nın göbeğinde oğlunu vurdu Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu
İzmirli dönerci, Sadettin Saran’a verdiği sözü tuttu İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü
İmralı Heyeti’nden Bakan Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş’a ziyaret Rapor ocak ayı ortasında İmralı Heyeti'nden Bakan Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret! Rapor ocak ayı ortasında
Doktor, ’’bana saygı göster’’ diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
Sadettin Saran’ın bekçisi serbest bırakıldı İşte son günlerin en çok konuşulan villası Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası
“Yenidoğan Çetesi“ davasında sanık sayısı 61’e çıktı "Yenidoğan Çetesi" davasında sanık sayısı 61'e çıktı
Nereden nereye İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’den ayrılıyor Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor
Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Bakan Yerlikaya: Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna 03.20’de ulaşıldı Bakan Yerlikaya: Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna 03.20'de ulaşıldı

09:54
Bakan Yerlikaya: Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna 03.20’de ulaşıldı
Bakan Yerlikaya: Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna 03.20'de ulaşıldı
09:17
Müge Anlı’dan Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci tepkisi
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi
09:17
Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
09:04
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
08:44
Türkiye’nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
08:31
Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam İşte yeni ücretler
Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam! İşte yeni ücretler
07:59
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda
07:35
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı
07:23
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
07:04
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
06:39
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
03:24
Libya’dan Ankara’da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım
Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım
00:57
İşte Ankara’da düşen uçakta can veren Libya Genelkurmay Başkanı’nın son görüntüleri
İşte Ankara'da düşen uçakta can veren Libya Genelkurmay Başkanı'nın son görüntüleri
22:33
İşte Esenboğa’dan kalkan uçağın düşüş anı
İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
22:28
Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 901’de yıktı
Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı
22:14
Yerlikaya’dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama
21:49
Esenboğa’dan kalkan özel jet düştü Uçaktakiler hayatını kaybetti
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti
20:48
Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır
Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır
20:40
İbrahim Tatlıses’in acı günü Aldığı haberle sarsıldı
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı
19:40
CHP Genel Başkanı Özel’den yeni asgari ücrete tepki
CHP Genel Başkanı Özel'den yeni asgari ücrete tepki
19:31
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
18:58
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan ilk tepki
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 10:13:00. #7.11#
SON DAKİKA: Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.