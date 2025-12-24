Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Enkaza jandarma ekipleri ulaştı, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ESENBOĞA'DAN HAVALANDI, KISA SÜRE SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, beraberindeki heyetle birlikte Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi. Saat 20.10'da havalanan ve içinde 8 kişinin bulunduğu uçakla 20.52'de irtibatın kesildiği bildirildi.

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad

ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE ACİL İNİŞ BİLDİRİMİ YAPTI

Edinilen bilgilere göre uçak, kalkışın ardından elektrik arızası yaşadığı gerekçesiyle acil iniş talebinde bulundu. Etimesgut'a iniş planlandığı sırada uçakla bağlantının koptuğu öğrenildi.

HAYMANA'DA DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çamurlu arazi nedeniyle ekiplerin arama çalışmalarını yaya olarak sürdürdüğü, bir süre sonra da enkaza ulaşıldığı belirtildi. Enkaz bölgesindeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nda aralarında olduğu 3'ü mürettebat 8 kişi hayatını kaybetti. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçağın düştüğünü ve Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub'un kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında düşmesi sonrası köylüler gördüklerini anlattı.

2 KERE PATLAMA OLMUŞ

Evinde istirahat ettiği sırada bir patlama sesi geldiğini ifade eden vatandaş, "İkinci patlama sesi gelince herkes sokağa döküldü. Biri trafo patlamış dedi. Sonradan uçağın düştüğünü durduk. Zaten parçaları hep görünüyordu. Sonra Jandarma ekipleri gelince bizleri oradan çıkarttılar. Oradan sağ çıkma ihtimalleri yok, kötü bir patlama oldu. Herkese geçmiş olsun" dedi.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Gazi Özgür'se saat 20.00-21.00 sıralarında yüksek bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Bir de yoğun bir sis ve hafif bir yağmur vardı. Patlamanın neticesini bilemediğimizden dolayı anlık haberler yayılmaya başladı. Haberler yayılmaya başlayınca arabaya bindim. Bölgede Jandarma ekipleri dronlarla arama yapıyorlardı. Deprem oluyor ve depremden önce gelen patlama sesi gibi bir ses geldi. Kalıntıları ilk gençler görünce Jandarmaya haber vermişler. Jandarma da olay yerine geldi ve herkesi uzaklaştırdı. Uçağın enkazı bulundu" diye konuştu.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Olayı anlatan Gökhan Tekin ise, "Otelde teknik servis olarak çalışıyorum. Bir patlama sesi duydum. Otelde doğalgaz patlaması oldu diye bizim otelin ismini verdiler. Bizim otelde öyle bir patlama olmadı. Sonra uçak düştüğünü söylediler. Uçak parçaları vardı, ceset vardı jandarma sokmadı bizi oraya. Ses büyüktü, deprem oldu ya da bomba patladı sandık ama sonradan uçağın düştüğünü öğrendik" şeklinde konuştu.