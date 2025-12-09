İstanbul\'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

Megakent kurak bir sonbahar geçirirken, İstanbul barajlarında ise sular çekiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,81 seviyesine inerek, bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki doluluk oranı 2024'te yüzde 35,2 , 2023'te yüzde 51,89 , 2022'de yüzde 33,58 ve 2021'de ise yüzde 47,44 olmuştu.

SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ ESKİ KÖY EVLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sazlıdere Barajı'nda havadan çekilen görüntüler, baraj gölünün büyük bölümünde suyun çekildiğini ortaya koydu. Su seviyesinin gerilemesiyle birlikte baraj sahasında daha önce su altında kalan eski köy evlerinin belirgin şekilde ortaya çıktığı görüldü. Güncel İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 17,32 seviyesine kadar düşmüş durumda. Kuraklık nedeniyle barajın ortasında adacıklar ortaya çıkarken, kirletilen baraj çevresi de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: