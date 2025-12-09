İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
09.12.2025 10:26  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Haber Videosu

Megakent İstanbul'a su sağlayan Sazlıdere Barajı'ndaki su seviyesi düşünce kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı. Barajda toprağın kuraklık nedeniyle parçalara ayrıldığı görülürken, su seviyesi yüzde 17,32'ye düşen Sazlıdere Barajı'nde ortaya çıkan eski köy evlerinin kalıntıları havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Megakent kurak bir sonbahar geçirirken, İstanbul barajlarında ise sular çekiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,81 seviyesine inerek, bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki doluluk oranı 2024'te yüzde 35,2 , 2023'te yüzde 51,89 , 2022'de yüzde 33,58 ve 2021'de ise yüzde 47,44 olmuştu.

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ ESKİ KÖY EVLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sazlıdere Barajı'nda havadan çekilen görüntüler, baraj gölünün büyük bölümünde suyun çekildiğini ortaya koydu. Su seviyesinin gerilemesiyle birlikte baraj sahasında daha önce su altında kalan eski köy evlerinin belirgin şekilde ortaya çıktığı görüldü. Güncel İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 17,32 seviyesine kadar düşmüş durumda. Kuraklık nedeniyle barajın ortasında adacıklar ortaya çıkarken, kirletilen baraj çevresi de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli Barajı: Yüzde 13,2
  • Darlık Barajı: Yüzde 27,81
  • Elmalı Barajı: Yüzde 53,91
  • Terkos Barajı: Yüzde 20,47
  • Alibey Barajı: Yüzde 12,69
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18,77
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,02
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 31,83
  • Kazandere Barajı: Yazde 2,4
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,5
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Kaynak: İHA

Sazlıdere Barajı, İstanbul, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yavuz Mehmet Yavuz:
    Rahat olun İMAMOĞLU çözecek bu işi, gerekirse İNGİLTERE den getirir suyu 6 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    16 Milyon nüfus az kanal istanbulun etrafına 4milyonluk yeni yerleşim yeri yapılsın 20 milyon olsun istanbulun nüfusu Suyumuz belki o zaman yeterde artar bile!!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanlara müjde İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde 6. perde açılıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde 6. perde açılıyor
Yargıtay, eski kocanın ’ucuz’ ve ’zavallı’ sözlerini hakaret saymadı Yargıtay, eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı
Monaco maçına saatler kala Galatasaray’da deprem Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
Batuhan Kurt cinayetinde karar Annesi tabutuna sardığı Türk bayrağını açtı Batuhan Kurt cinayetinde karar! Annesi tabutuna sardığı Türk bayrağını açtı
Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak
İmralı gerginliği sonrası TBMM’de dikkat çeken görüntü İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu’nun son hali Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu
Liverpool’da büyük kriz Mohamed Salah kadroya alınmadı Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı
Bütçe görüşmelerine damga vuran an: Bahçeli ve Dervişoğlu böyle tokalaştı Bütçe görüşmelerine damga vuran an: Bahçeli ve Dervişoğlu böyle tokalaştı
Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı
Kartalkaya’daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi
İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Hürriyet Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hürriyet Günü mesajı

11:38
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
10:48
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Rakam büyük oranda netleşti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti
10:41
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor Ölü sayısı yükseldi
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi
10:27
Öğretmen, polis, doktor, vaiz Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı
10:13
Mert Hakan ve Metehan’ın aylık geliri ortaya çıktı
Mert Hakan ve Metehan'ın aylık geliri ortaya çıktı
10:02
Türkiye bu olayı konuşuyor İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
10:01
Bahis skandalında şok detaylar Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış
Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış
09:42
AVM’lerin aranan markası Türkiye’den çekildi, geriye alacaklılar kaldı
AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı
09:39
Ülkeyi 7.5’lik deprem vurdu Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina
09:19
Beşiktaş’ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti
Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti
09:00
İstanbul’a yeni bir ilçe mi geliyor Gündem olan iddiaya resmi yanıt
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt
08:41
Otellerde yeni dönem Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti
08:33
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
07:31
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
06:52
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu
Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
06:16
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
06:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 11:44:14. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.