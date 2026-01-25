Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor - Son Dakika
Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor

25.01.2026 12:48
İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla giriş yapacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken megakentte yarından itibaren perşembe gününe kadar sağanak yağış öngörülüyor.

İstanbul'da yeni hafta sağanak yağışla başlayacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kentte, pazartesiden perşembeye kadar aralıklarla yağış bekleniyor.

MEGAKENTTE YENİ HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

Megakentte bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla giriş yapacak. Önceki haftalarda etkili olan dondurucu soğuklar yerini ılık hava koşullarına bırakırken, pazartesi günü başlayacak yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

AKOM: CİDDİ BİR SOĞUK HAVA BEKLENMİYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, ocak ayı sonuna kadar İstanbul'da ciddi bir soğuk hava beklentisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, yağışların bu dönemde yağmur şeklinde görüleceği, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu olacağı ve yer yer sağanak geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artışını sürdürecek. Kuzey, batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

ANTALYA İÇİN "SARI" KODLU UYARI

Antalya çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Antalya için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, kentte yaşayanları sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ:

Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor

24 saat son dakika haber yayını
