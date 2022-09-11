MHP'nin Bursa mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet son 4 yıllık sürede parlamenter sistem hakim olsaydı, yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilmiş olurdu." dedi.

Bahçeli, Gökdere Meydanı'nda partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, parlamenter sistemin, sorun çözme kabiliyetini yitirdiğini söyledi.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün parlamenter sistemin iflasını belgelediğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti ve Türk devleti yeni bir yönetim reformuna acilen ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç da geniş katılımlı, demokratik ve adil bir çerçevede milli iradenin takdir ve teveccühüyle karşılanmıştır. 9 Temmuz 2018'den bugüne kadar Türkiye, devamlı ve artan ölçekte operasyonlara, siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalmıştır. Şayet son 4 yıllık sürede parlamenter sistem hakim olsaydı, yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilmiş olurdu. Dahası terörle mücadele bu kadar yüksek bir kararlılıkla yapılamaz, Kovid-19 salgınıyla tesirli mücadele edilemez, dış baskılara, dış dayatmalara, kanlı provokasyonlara ve pek çok sıkıntıya bu derecede direnç gösterilemezdi."

Parlamenter sistemde devlet hayatında yetki ve sorumluluk karmaşasının egemen olduğunu, hükümetin bunalımlarından millete hizmete bir türlü sıranın gelmediğini dile getiren Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak milletten aldıkları güçle bu olumsuz tabloya neşter vurduklarını kaydetti.

Bahçeli, yönetim sisteminde kalıcı ve köklü bir reform yaptıklarını anlatarak, "Siyasi istikrarı kurumsallaştırdık, devlet ve millet dayanışmasını üst bir seviyede güncelledik, daha da kuvvetlendirdik. Bu milli kazanımın, bu demokrasi başarısının neresi ucubedir? Neresinde tek adamlığın lekesi bulunmaktadır? Parlamenter sistemin krizlerinden beslenenler, kargaşaya ve karanlığa umut bağlayanlar hiç mi utanmıyor? Hiç mi sıkılmıyor? Hiç mi vicdan sızısı çekmiyor?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlanan kazanımlar

Devlet Bahçeli, millete ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacının, yıkmak, yakmak, kırmak, tahrip etmek ve temellere dinamit koymak olduğunun ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler. Mühürlü kalpler şimdi kulaklarını kabartıp bizi dinlesinler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ve son 4 yıllık zaman diliminde özetle şunlar gerçekleşmiştir. Öncelikle, Türkiye kategorik ve kesintisiz diriliş ve yükseliş azmi gösterdi. Egemenlik haklarımıza, milli bekamıza ve milli çıkarlarımıza korkusuzca sahip çıkıldı. Bölücü terörün başı ezildi, yurt içinde ve sınır ötesinde müstesna sonuçlar alındı. Rahmetle ve saygıyla andığımız şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş bir masum bulunuyorsa, nerede barış ve huzura susamış mağdur görülmüşse Türkiye orada yerini aldı. Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli bir çözüm iklimi yeşerdi. 46 yıldır kapalı kalan Maraş açıldı, doğal olarak dünya ayağa kalktı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı; husumet cephesi adeta kudurdu."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yollar, köprüler, camiler yapıldığını, "zillet"in keyfinin kaçtığını, dengesi bozulduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"28 yıl sonra Karabağ esaret ve işgalden kurtarıldı, Türklük bahtiyarlık yaşadı. Libya'yla imzalanan anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tecrit etmek isteyenlerin komploları yerle yeksan edildi. Abdülhamid Han sondaj gemimizle birlikte 4 sondaj, 2 de sismik araştırma gemimiz sayesinde Türkiye'nin Mavi Vatan'daki varlığı ve kararlılığı sergilendi, enerji alanında yeni bir vizyon haritası çizildi. Türk Konseyi 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nde hayalini kurduğumuz Türk birliğine tarihi bir adım atıldı, Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Türkiye komşularıyla dostluk çemberini genişletmeye başladı. Ermenistan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile diyalog kanalları açıldı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden yıkıcı savaşın kalıcı çözüm ve barışla sonlanması maksadıyla samimi, çok boyutlu, dengeli ve herkesi imrendiren atılımlar yapıldı. Antalya ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcilerine kucak açılıp müzakere ve mütareke arayışlarına muazzam katkılar sağlandı. 'Tahıl koridoru' anlaşmasıyla merhamet ve vicdan diplomasisi kuvveden fiile geçti. Açlık çeken milyonların sesine kulak verildi."

"Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar"

Bahçeli, son günlerde tahıl koridoruyla ilgili gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerinde uyarısı gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ifadelerinin mazlumlara kimlerin kol kanat gerdiğini, kimlerin de sadece kendi kursağını düşündüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin tahıl yüklü gemilerin rotasını kendilerine çevirmelerinin aç gözlülük olduğunu belirten Bahçeli, "Bu gemilerin takip edilip hedef ülkelere ulaşmaları dünyanın bir numaralı gündemi olmalıdır. Türkiye açlıktan bir deri bir kemik kalmış gariplerin yanındadır. Türk milleti 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyruğunun izindedir. Dileğimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sona ermesidir. İnsanlığın barışa ve huzura ihtiyacı vardır. Ayrıca yerinden ve yurdundan edilmiş göçmenlerin çığlığı duyulmalıdır. Ülkemizde misafir bulunan Suriyeli sığınmacıların da güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri kesinlikle sağlanmalı, Türkiye bu yükten artık kurtulmalıdır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan hükümetine yönelik şunları kaydetti:

"Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Dünyadan Türkiye'yi derhal kınamasını isteyen Yunanistan hükümetinin, aksi halde Avrupa'nın 'Ukrayna'nın ardından yeni bir savaş' riskiyle karşı karşıya kalacağını öne sürmesi ateşle oynamaktır. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır, ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar, denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler. Ege'nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdır."

Vaktin, hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vakti olduğunu anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bizim düşünce ve inanışımıza göre, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımız Cenabı Allah'ın kutsal bir emanetidir. Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane rejimdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir."

Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri andı.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Bahçeli'ye "Bursa kılıcı" hediye edildi.

Açık hava toplantısına, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı.

(Bitti)