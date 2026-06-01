“Moskova’da Yaz” Projesi Başladı: Başkent’i Ziyaret İçin En Doğru Zaman

Moskova Belediyesi’nin bir projesi olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Moskova’da Yaz” festivali, 30 Mayıs’ta açıldı. Şehrin tüm bölgelerinde 500’den fazla mekânı bir araya getirecek olan festival, bu sezon boyunca kültürel, sportif, eğitici ve lifestyle etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sezon 64 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve 122 binden fazla etkinliğe sahne olan festival, bu yıl kapılarını yine tüm dünyayla birlikte Türk ziyaretçilere de açıyor.
“Moskova’da Yaz Festivali”nin programında; açık hava konserleri, tiyatro ve film gösterimleri, atölyeler, geziler ile “Uluslararası Caz Festivali”, “Uluslararası Sanat Festivali”, “Tiyatro Bulvarı”, “Zamanlar ve Dönemler”, “Moskova Malikaneleri” gibi büyük şehir festivalleri bulunuyor. Bu yaz, sadece belirli mekanlar değil, tüm şehir merkezi devasa bir açık hava sahnesine dönüşüyor. Moskova genelindeki bulvarlar, meydanlar, parklar ve yaya caddeleri; performanslar, atölye çalışmaları, spor aktiviteleri, sanat enstalasyonları ve yaz sezonuna özgü eğlencelerle gün boyu yaşayan halka açık canlı mekanlar haline geliyor.
Moskova’nın ikonik noktalarını bu yaz devasa birer açık hava sahnesine dönüştüren festival kapsamında; Sovyet mimarisi ve kültürel pavyonlarıyla bilinen dev park VDNH, etkileyici film setleri ve interaktif alanlarıyla Moskino Sinema Parkı, Devrim ve Manejnaya Meydanları, Gorki Parkı, Kolomenskoye Müze-Milli Parkı ve Luzhniki Olimpiyat Kompleksi projenin ana üsleri olarak belirlendi.
Yaz mevsimi, Rusya’nın başkentini keşfetmek için en konforlu sezonlardan biri olarak kabul ediliyor. Moskova’nın genellikle ılık geçen yaz havası; gün boyu uzun yürüyüşler, açık havada yemek yeme ve şehri keşfetme için son derece konforlu koşullar yaratıyor. Uzun gün ışığı saatleri ve geniş yeşil alanlar, ziyaretçilerin ruhunu dinlendiren rahat bir şehir atmosferine katkıda bulunuyor. Günümüzde Moskova; tarih, gastronomi, alışveriş, festivaller ve modern deneyimleri bir arada sunan küresel bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler Kızıl Meydan, Kremlin ve VDNH gibi ikonik simge mekanları keşfederken, modern Moskova’nın çağdaş kültürel alanlarını da deneyimliyor.
Moskova, yaz akşamlarında gecenin geç saatlerine kadar hizmet veren çok sayıda restoranı, çatı katı mekanları ve teraslarıyla canlı gece hayatını da gözler önüne seriyor. Şehrin 7/24 hizmet kültürü, hareketli rıhtımları, açık hava kafeleri ve özel veranda konseptleri; yaz seyahati deneyiminin önemli bir parçası haline gelen dinamik bir atmosfer yaratıyor.
Kültür, gastronomi ve konforlu şehir keşfi arayan Türk turistlerin Moskova’ya olan ilgisi istikrarlı büyümesini sürdürürken, başkent 2025 yılında Türkiye’den 75 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türkiye’den giden birçok ziyaretçi, seyahat ederken çok yoğun tur programları yerine gastronomiye, alışverişe, kafelere ve şehrin rahatça keşfedilmesine zaman ayırarak daha yavaş ve esnek bir tempoyu tercih ediyor. Türk gezginlerin ilgisini çeken lokasyonlar arasında Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunan usta şair Nazım Hikmet’in mezarının yanı sıra Puşkin Müzesi’ndeki “Heinrich Schliemann Kazılarında Truva” ve Moskova Kremlini’nin Cephanelik Odası (Armoury Chamber) gibi sergiler yer alıyor.
Türkiye’deki büyük şehirler ile Moskova arasında birçok havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen haftalık 200’ün üzerinde düzenli direkt uçuş, bu kadim kenti Türk turistler için son derece erişilebilir kılıyor. Şehir ayrıca, uluslararası ziyaretçilerin başkentte konforlu bir şekilde yollarını bulmalarına yardımcı olan “Discover Moscow” gibi platformlar aracılığıyla çok dilli dijital hizmetler, rahat ulaşım sistemleri ve hazır seyahat rotaları sağlıyor.
“Moskova’da Yaz”, Rus başkentinin kültür, gastronomi, festival ve modern yaşamı bir araya getiren canlı, uluslararası bir merkeze dönüştüğünü gösteriyor. Gelişmiş şehir altyapısı, yeşil alanları, zengin etkinlik takvimi ve yabancı turistler için sağlanan ulaşım kolaylıkları sayesinde Moskova; Türk ziyaretçilere hem tarihi mirasını hem de modern yüzünü keyifli ve rahat bir tempoda keşfetme fırsatı sunuyor.
