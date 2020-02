Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir" denildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısı ile gündemdeki gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer konuşmasının başında Van'da meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dilediklerini aktardı.



Denizer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde Türkiye'nin menfaatlerinin büyük bir azim ve kararlılıkla korunmaya devam ettiğini bildirdi.



"Pençe operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton Amonyum Nitrat, 350'den fazla mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara/ sığınak tespit edilerek imha edilmiştir"



Terör örgütleriyle mücadelenin bütüncül bir yaklaşım içerisinde kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Albay Denizer, "Irak kuzeyinde kazanılan alan hakimiyetini sürdürmek, hudut emniyetini ileriden sağlamak ve azami teröristi etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen 'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton Amonyum Nitrat, 350'den fazla mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara/ sığınak tespit edilerek imha edilmiştir. Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi maksadıyla 2019 yılında açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacaktır, 27 Aralık 2019 tarihinde icra ettiğimiz basın toplantısından bu yana, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında icra edilen operasyonlarda 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda 900 kilogram Amonyum Nitrat, 35 kilogram C-4 patlayıcı madde, 244 adet fünye ile 45 adet El Yapımı Patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 77 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini aktardı.



"Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasadışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir"



Teröristle mücadele harekatının yanı sıra hudutların güvenliğinin alınan tedbirler artırılarak 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını vurgulayan Denizer, "Bu kapsamda; hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasadışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir. Bu olaylarda yaklaşık 16 bin düzensiz göçmen yakalanmış, 41 bin düzensiz göçmeninin geçişi engellenmiştir" dedi.



Doğu Akdeniz konusu



'Mavi Vatan' olarak adlandırılan denizler ve hava sahasındaki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin büyük bir titizlikle devam ettiğinin altını çizen Denizer, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerimize uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde kararlılıkla devam edilmekte, kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin Kıbrıs Adası etrafındaki hakları korunmaktadır. Doğu Akdeniz'de; Oruçreis, Barbaros Hayreddin Paşa ve Bilim-2 Araştırma Gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz Sondaj Gemilerimize faaliyetleri süresince; fırkateyn, korvet, hücumbot ve denizaltılarımız ile deniz karakol uçaklarımız ve insansız hava araçlarımızla destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliği sağlamaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.



Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki gelişmeler



Barış Pınarı Harekat Bölgesinde bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin teröristlerden arındırıldığını, 4 bin 219 kilometrelik alanda kontrol sağlandığını belirten Albay Olcay Denizer, şunları aktardı:



"22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir. Şu ana kadar unsurlarımıza yapılan 500'den fazla taciz ve saldırıya meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir. Aynı zamanda, yapılan taciz ve saldırılar gerçekleştiği anda her seviyedeki muhataplarımıza iletilerek, gerekli ikazlar yapılmıştır. Pınar Bölgesinde, halkın bölgeye dönüşünü engellemek ve tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör örgütü şehir merkezlerinde bombalı saldırı arayışlarına devam etmektedir. Terör örgütü tarafından bugüne kadar 24 bomba yüklü araç saldırısı yapılmıştır. Terör örgütünün bombalı araç saldırılarına karşı tesis edilen 64 yol kontrol noktasında araçların denetimleri yapılmakta, araçlara tanıtıcı işaretler yapıştırılmaktadır. Bölgede hayatın normale dönmesi, emniyet ve güvenliğin tesisi maksadıyla mayın ve EYP temizliği de sürdürülmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar toplam 2 bin 606 mayın/EYP etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede tespit edilen bin 339 adet tünelin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir. Tespit edilen tünellerin yaklaşık uzunluğu 149 kilometredir. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerine ait 2 tondan fazla Amonyum Nitrat, bir tondan fazla plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgedeki okulların bir an önce eğitime başlaması maksadıyla her türlü çaba desteklenmektedir. Tel Abyad'da 185, Resulayn'da ise 79 okul hizmete açılmıştır. Bölgedeki diğer okullarda da eğitim öğretimin başlaması için çalışmalar devam etmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, gıda ve yaşam malzemesi desteği sağlanmaktadır. Sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile koordineli şekilde yürütülmekte, halk sağlık ve göz taramasından geçirilmektedir. Bugüne kadar 65 binden fazla Suriyeliye sağlık hizmeti verilmiştir."



"Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir"



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde birlikler tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla; temas hattı boyunca operasyonlara ve mayın/EYP temizliğine, yol kontrol noktalarında kontrollere, saldırılara yönelik meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmeye, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine devam edildiğini bildiren Albay Denizer, "Rejimin Kasım ayından itibaren yoğunlaşan ve masum sivilleri hedef alan saldırıları yeni bir göç dalgasını tetiklemiş, sahada radikalleşmeyi arttırmıştır. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Eşgüdüm Ofisinin raporlarında da belirtildiği üzere Mayıs 2019'dan günümüze yaklaşık 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, konumları önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yoğun topçu saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir. Bundan sonra da yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir" şeklinde konuştu.



Dünya barışı



Dünya barışına katkı sağlamak amacıyla, Türkiye'ye bağlı yaklaşık 2 bin 500 personelin yurt dışında; Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ile Uluslararası ve Milli Harekat görevleri kapsamında görev yaptığını aktaran Denizer, yurt dışında birlik halinde 7 farklı ülkede milli, müşterek ve NATO yapısı altında görev icra edildiğini kaydetti.



Askeri eğitim ve iş birliği faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 36 ülkeden 3 bin 742 personele, genel toplamda ise 58 ülkeden 37 bin 618 personele eğitim verildiğini bildiren Albay Olcay Denizer, 2020 yılında da 33 ülkeden 3 bin 502 yabancı personele eğitim verilmesinin planlandığını belirtti.



NATO ve ortaklık ülkeleri personelinin müşterek çalışabilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak ve askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet merkezi, Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi tarafından eğitimler verildiğini söyleyen Albay Olcak Denizer, 2020 yılında da yaklaşık 2 bin 100 yabancı personele eğitim verilmesinin planlandığını aktararak, 2020 yılı içerisinde 23'ü milli, 99'u uluslararası olmak üzere toplam 122 tatbikat icra edilmesi planlandığını bildirdi.



Yardım faaliyetleri



Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine değinen Albay Olcay Denizer, "Kahraman Mehmetçik Elazığ'da ve Manisa'da meydana gelen depremler sonrasında da zarar gören vatandaşlarımıza yardım elini uzatmıştır. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak derhal bir İHA (ANKA) ve insanlı keşif uçağı (İKU) ile havadan keşif faaliyeti icra edilmiş, 12 uçakla 17 sortide, yardım personeli ve teçhizatı nakledilmiş, helikopterlerimiz ve kurtarma ekiplerimiz kurtarma faaliyetlerine destek vermiştir. Ayrıca, AFAD'la koordineli olarak Malatya'da ve Akhisar'da 900 çadır kurulmuş, Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda 200 kişilik barınma alanı tesis edilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlarımız ile dost ve kardeş ülke vatandaşı toplam 42 kişi 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yaklaşık 16 bin kilometre ve 32 saat süren 'Koca Yusuf Operasyonu' ile tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.



FETÖ ile mücadele



FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda; 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren toplam 18 bin 841 personelin ihraç edildiğini belirten Albay Olcay Denizer, FETÖ ile mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli olarak, elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.



2019 yılında 13 bin 207 Yedek Subay, 10 bin 154 Yedek Astsubay 366 bin 713 Erbaş/ Er silahaltına alındığını, 2020 yılında ise 18 bin 403 Yedek Subay, 36 bin 846 Yedek Astsubay ve 305 bin Erbaş/ Er'in silahaltına alınmasının planlandığını bildiren Albay Denizer, 31 Aralık 2019 tarihine kadar işlemlerini tamamlayan 49 bin 52 yükümlünün 2020 yılı içerisinde bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacağını söyledi.



Milli Savunma Üniversitesi 2020-2021 eğitim dönemi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvurularının 10 Şubat 2020'de sona ereceğini söyleyen Albay Denizer, "Yazılı Sınav tarihi 29 Mart 2020'dir. İkinci seçim aşaması aday tercihleri 13 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruya ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Şerefli ordumuzun bir mensubu olmak isteyen tüm gençlerimize bu vesileyle çağrıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.



Güvenlik Kaynakları



"Rand Corporation'ın raporu"



ABD'de CIA'nin yan kolu olarak tanınan Rand Corporation adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin Milliyetçi İstikameti ve bunun ABD-Türk Stratejik Ortaklığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri" başlıklı 276 sayfalık bir raporunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve Milli Savunma Üniversitesi müfredatı ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve bu konuya bağlı olarak Türk basınında çıkan köşe yazılarına yönelik görüşlerinin sorulması üzerine Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, "Kamuoyuna açık olan bu raporu gördük. İçeriğinde anlamlandıramadığımız muğlaklıklar var. Kendi içinde çelişkiler barındıran bu raporda bizlere isnat edilen yorumlar gerçeklikten uzaktır ve tarafımızca ciddiye alınmamaktadır. Rapordaki kimi ifadelerin ise, bilerek veya bilmeyerek, çarpıtılarak ve içeriğinden farklı anlamlar yüklenerek ülkemize kullanılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. 15 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerin yeni görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bakanlığımız, TSK ve bağlı birimler, Anayasa, yasalar, Cumhurbaşkanlığı kararları ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla çalışmaktadır. ABD, Rusya, NATO ve diğer ülkelerle askeri, savunma ve güvenlik konularında ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Gözlem noktaları kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yeteneğe sahip"



İdlib'te Serakib bölgesinin rejim askerleri tarafından çevrelendiğine yönelik haberler hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna yönelik soru üzerine güvenlik kaynakları, "Önceliğimiz bu saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek. Bölgedeki birliklerimizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Birliklerimiz gözlem noktalarımıza karşı yapılabilecek her hangi bir saldırıya karşı meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık vermek hazır. Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerece sahiptir" ifadelerini kullandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarından kaçının rejim kontrolündeki bölgelerde olduğunun sorulması üzerine kaynaklar, 9, 8 ve 7 numaralı gözlem noktalarının bu bölgelerde olduğunu aktararak, ikmal ve personel değişimi faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.



İdlib'de diplomatik görüşmelerin sonuç vermemesine bağlı olarak TSK'nın İdlib'e girerek rejim unsurlarını eski sınırlara itip itmeyeceğinin sorulması üzerine kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar" dedi.



"Devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok"



Bölgede Rusya Federasyonu ile koordinasyon konusunda sorunun olup olmadığının sorulması üzerine güvenlik kaynakları, "Bir sorun yok. Sahada TSK unsurlarımızın karargah ve komutanı ile Rus unsurların karargah ve komutanı arasında iletişim, koordinasyon var. Hiçbir sıkıntı yok" yanıtını verdi.



Rusya ile ortak devriyelere ara verilmediğini kaydeden kaynaklar, "Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor. Hava şartlarından dolayı erteleniyor. Şu anda devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok" aktarımında bulundu.



Barış Pınarı Harekat bölgesinin dışında kalan ve mutabakat içerisinde olan bölgelerden teröristlerin çekilip çekilmediğine ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Barış Pınarı Harekat bölgesinin dışından azalmakla birlikte taciz atışları devam ediyor. Bu durum da teröristlerin varlığının göstergesidir. Rus muhataplarla yaptığımız devriyeler ve koordinasyon kapsamında teröristlerin oradaki varlıklarını sonlandırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini aktardı. - ANKARA