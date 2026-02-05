N'Golo Kante: Fenerbahçe'nin transfer ettiği 'iki kişilik oynayan küçük motor' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor
BBC

N'Golo Kante: Fenerbahçe'nin transfer ettiği 'iki kişilik oynayan küçük motor'

N\'Golo Kante: Fenerbahçe\'nin transfer ettiği \'iki kişilik oynayan küçük motor\'
05.02.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer etti.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer etti.

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer edilen Kante, Fenerbahçe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kante'yi İstanbul'a getiren uçağın TSİ 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi ve bir taraftar grubu tarafından karşılandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kante'nin transfer sürecine katkısı için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kulüp 3 Şubat'ta Al-Ittihad'ın Kante'ye ait evrakları sisteme geç iletmesi sebebiyle transferin tamamlanamadığını ve FIFA'ya yapılan itirazın da kabul edilmediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Kante'nin transferini tamamladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında devreye girerek transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynadığı bildiriliyor.

Kante Fenerbahçe'ye, Sarı-Lacivertlilerin Faslı santraforu Youssef En-Nesyri ise Al Ittihad'a transfer oldu.

Peki Avrupa'da ara dönemin en sansasyonel transferinden biri olarak görülen 35 yaşındaki N'Golo Kante kim, transferi neden büyük heyecan yarattı?

Paris'in banliyölerinden dünya futbolunun zirvesine

N'Golo Kante'nin hikayesi Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden dünya futbolunun zirvesine uzanıyor.

"Sessiz, alçakgönüllü ve eşsiz bir çalışma ahlakına sahip" olarak tanımlanan Kante, futbol dünyasında sadeliği ile dikkat çekiyor.

Kante, 29 Mart 1991'de eski Fransız sömürgesi Mali kökenli bir ailenin çocuğu olarak Suresnes'de doğdu.

Çocukluğu mütevazı koşullarda geçti, babasını küçük yaşta kaybetti, annesine destek için geri dönüşüm amacıyla çöp topladı.

Boyunun kısa olması nedeniyle birçok futbol akademisinden geri çevrildi.

Futbola sekiz yaşında JS Suresnes takımında başladı.

Küçük, sessiz ve fiziksel olarak zayıftı ancak antrenörler onun iki özelliğini hemen fark etti: Olağanüstü dayanıklılığı ve oyunu okuma becerisi.

Daha çocukken bile her yerde beliren, pas aralarını kapatan ve top kazanan bir oyuncuydu.

On dokuz yaşında Fransa'da alt liglerden Boulogne'un rezerv takımına katıldı. Yükselişi hızlı değil ama istikrarlıydı, özellikle çalışkanlığıyla vazgeçilmez bir futbolcu oldu.

2013'te Caen'e transfer oldu. Takımının Fransa Birinci Ligi'ne (Ligue 1) yükselmesinde büyük rol oynadı.

Hızla Avrupa kulüplerinin radarına gidi. Top kapma becerisi, pozisyon bilgisi, sade ama etkili tekniğiyle fark yaratıyordu.

Yine de 2015'te İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicester City'e transfer olduğunda, kimse o sezon elde edeceği başarıyı öngörememişti.

Leicester City'le 'mucize' şampiyonluk

İngiltere Premier Ligi'nde 2015–16 sezonu, futbol tarihinin en şaşırtıcı başarılarından biri olarak kayda geçti.

Sezon başında bahis şirketleri, Leicester City'nin şampiyonluğuna bire 5.000 veriyordu.

Leicester City sezonu İtalyan menajer Claudio Ranieri yönetiminde 81 puanla, en yakın rakibi Arsenal'in 10 puan önünde şampiyon tamamladı.

O sezon İngiltere'de neredeyse herkes Kante'nin ligin en iyi orta saha oyuncusu olduğu görüşünde birleşti.

Leicester City onunla adeta 11 değil 12 kişiyle sahadaydı, Kante top kazanma istatistiğinde zirvedeydi.

Hem top rakipteyken her boşluğu kapatıyor hem de hücuma çıkarken takımı ileri taşıyordu.

Leicester City sadece 5,6 milyon sterlin ödeyerek dört yıllık sözleşme imzaladığı Kante'yi sezon sonunda 32 milyon sterline Chelsea'ye sattı.

Chelsea'yle bir şampiyonluk daha ve arka arkaya kupalar

Kante, Leicester City'den sonra ilk sezonunda Chelsea'nin de çehresini değiştirdi.

Bir diğer İtalyan menajer Antonio Conte'nin 3-4-3 sisteminde orta sahayı tek başına domine etti.

Chelsea 2016-2017 sezonunda 93 puanla en yakın rakibi Tottenham'ın yedi puan önünde şampiyon oldu.

Kante de İngiltere'de tüm ödülleri topladı, Yılın Futbolcusu seçildi.

Bitmeyen enerjisi ve sahada durmadan koşması nedeniyle Kante'ye "küçük motor" lakabı takıldı.

"Bu adam her yerde", "Kante iki kişilik oynuyor"; hem Leicester City hem de Chelsea döneminde onun için sıkça kullanılan cümleler oldu.

Kante'nin sahada her yere yetişmesini anlatan bir mizahi ifade de sosyal medyada yayılmıştı:

"Dünya'nın yüzde 70'i su, yüzde 30'u Kante."

Kante; 2018'de İngiltere Federasyon Kupası'nı, 2019'da Avrupa Ligi'ni; 2021'de Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Chelsea'nin hep vazgeçilmez oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'den önce son olarak 2023-2024 sezonundan bu yana Al Ittihad forması giyiyordu.

Fransa Milli Takımı'yla kazanılan Dünya Kupası

Gelelim N'Golo Kante'nin Fransa Milli Takımı'yla başarılarına...

İlki 2016'da olmak üzere 66 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Kante, kısa sürede teknik direktör Didier Deschamps için vazgeçilmez bir oyuncu oldu.

Aynı yıl ilk kez Hollanda maçında Fransa formasını giydi, mili takımda ilk golünü doğum gününde Rusya'ya attı.

Fransa, ev sahibi olduğu EURO 2016'nın finalinde Portekiz'e uzatmada 1-0 yenilerek kupayı kaybetse de Kante turnuvanın en iyi orta saha oyuncularından biriydi.

Kante, 2018 Dünya Kupası'nda ise orta sahada Paul Pogba ile mükemmel bir uyum yakaladı.

Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupayı kazanan Fransa'nın orta sahadaki denge unsuruydu. Özellikle top kapma becerisiyle turnuvanın yine en istikrarlı oyuncularından biriydi.

Takım arkadaşlarının onu kutlamalarda şarkı söylemeye ikna etmeye çalıştığı ve Fenerbahçe'ye transferi sonrası da sosyal medyada sıkça paylaşılan o sevimli an, Kante'nin mütevazı kişiliğinin de özetiydi.

Kante, 2022 Dünya Kupası'nda ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Fransa normal süresi 2-2, uzatmada 3-3 biten maçta Arjantin'e penaltılarla 4-2 yenilerek bu kez dünya ikincisi olurken "Kante olsaydı Fransa yine şampiyon olurdu" diyenlerin sayısı hiç de az değildi.

Kaynak: BBC

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor N'Golo Kante: Fenerbahçe'nin transfer ettiği 'iki kişilik oynayan küçük motor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
“Sapık Sinan“ olarak tanınıyordu Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu "Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş
Askere giderken bile eşine yazdırdı 25 yılda ne olduysa bu defterde Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey... 337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...
Kahramana adam, buzlu göle düşen çocuğu kurtardı Kahramana adam, buzlu göle düşen çocuğu kurtardı
30 gündür beklenen transfer gerçekleşti Karşılamaya 1 kişi gitti 30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Ziraat Türkiye Kupası’nda müthiş maç 21 dakikada fişi çektiler Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:40
Havalimanında Kante izdihamı Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
09:04
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan’ın 2 cümlesi yetmiş
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
08:40
7 il için sarı alarm Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor
08:39
Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye transfer göndermesi
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi
08:33
Yürekler ağza geldi Barış Alper Yılmaz’dan Ahmed Kutucu’ya hayati müdahale
Yürekler ağza geldi! Barış Alper Yılmaz'dan Ahmed Kutucu'ya hayati müdahale
08:29
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin’in hangi koğuşa alındığı belli oldu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu
08:21
Süper Lig ekibi satıldı Yeni başkanla ilgili bomba “Fenerbahçe“ detayı
Süper Lig ekibi satıldı! Yeni başkanla ilgili bomba "Fenerbahçe" detayı
07:59
Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı
Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı
07:57
Veliaht Prens’i zora sokacak fotoğraf Pedofili sapığın masasında bulundu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
07:23
Piyasalarda deprem Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı
07:15
Büyük rezalet Öz kızının arkadaşlarını Epstein’e pazarlamış
Büyük rezalet! Öz kızının arkadaşlarını Epstein'e pazarlamış
06:46
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
06:37
Neler oluyor Netanyahu’dan kurmaylarını şaşkına çeviren karar
Neler oluyor? Netanyahu'dan kurmaylarını şaşkına çeviren karar
06:27
Meclis’te kabul edildi Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:19:20. #7.11#
SON DAKİKA: N'Golo Kante: Fenerbahçe'nin transfer ettiği 'iki kişilik oynayan küçük motor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.