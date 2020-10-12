PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı - Son Dakika

PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı

12.10.2020 08:42
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı, System.String[]

PKK/YPG'nin, Türkiye'nin bilinçli olarak Haseke'de su kesintinin iftirasına, rejim mühendislerinden yalanlama geldi. Türkiye'den kaynaklanmadığı belirten mühendisler, "Çözüm için bölgeye yeterli elektrik gönderilmesi gerekiyor. Bunun çözümünü de Rusya ve rejimin yapması gerekiyor" itirafında bulunuldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 1 yıl önce düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG işgalinin sonlandırıldığı Resulayn'da bulunan Allouk Su Terfi İstasyonu, Türkiye tarafından onarıldı. İstasyondan terör örgütü PKK/YPG ve Suriye rejiminin kontrolündeki Haseke'ye sivillerin susuz kalmaması için su pompalanırken, bölgeye rejim tarafından yeterli derecede elektrik verilmemesi nedeniyle zaman zaman kesinti oldu. PKK/YPG'nin, Türkiye'nin bilinçli olarak su kestiği iftirası, Esad rejiminin mühendisleri tarafından yalanlandı. Kesintinin Türkiye'den kaynaklanmadığı belirtilerek, "Çözüm için bölgeye yeterli elektrik gönderilmesi gerekiyor. Bunun çözümünü de Rusya ve rejimin yapması gerekiyor" itirafında bulunuldu.

'Barış Pınarı Harekatı' ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü işgali sonlandırıldı. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden inşasına başlanırken, bir yandan da Resulayn'dan rejim ve PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke bölgesine içme suyu aktarımı yapılan ancak teröristlerce tahrip edilen Allouk Su Terfi İstasyonu'nun onarımı yapıldı. Türkiye'nin onarımını yaptığı ve olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı güvenliğini sağladığı merkezin sağlıklı çalışarak, Haseke'deki sivillerin susuz kalmaması için özen gösterildi. Ancak merkezin su transferini yapan pompaların ihtiyaç duyduğu elektriğin, Haseke'nin Derbesiye bölgesinden yeterli derecede ulaştırılmaması nedeniyle çalışma aksadı ve su kesintisi oldu. Su kesintisi, dönem dönem PKK/YPG terör örgütü tarafından kamuoyuna Türkiye'nin bilinçli olarak yaptığı kara propagandasıyla aktarıldı.

ELEKTRİK KESİLİNCE SU TRANSFERİ YAPILAMIYOR

Merkezin çalışması için gerekli olan elektriğin ulaştırılmaması nedeniyle pompaların durması, Allouk Su Terfi İstasyonu'ndan Haseke'ye su aktarımını da durduruyor. Türkiye'nin bu durumu defalarca anlatmasına rağmen bölgeye yeterli derecede elektrik verilmeyerek, sorunun aralıklarla gündeme getirilmesine ve terör örgütü tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasına zemin oluşturuluyor.

TÜRKİYE, KARA PROPAGANDAYA İZİN VERMEDİ

Türkiye ise oluşturulmak istenen kara propagandaya izin vermedi. Türkiye'nin bölgede ortak devriye yaptığı Rusya Federasyonu askeri yetkilileri ile görüşmesinin ardından sorunun, rejimin yeterli elektrik vermemesinden kaynaklandığı aktarıldı. Türkiye, terör örgütünün iftirasının önüne geçmek ve Haseke'deki sivillerin susuz kalmaması için Rusya Federasyonu aracılığı ile rejim görevlilerinin Allouk Su Terfi İstasyonu'na gelerek, inceleme yapmasını talep etti.

REJİMİN MÜHENDİSLERİ İNCELEME YAPTI

Türkiye'nin bu talebinin ardından rejimin mühendis ve teknik elemanlarından oluşan bir ekip, Rus askerleri tarafından Resulayn sınırına getirildi. Burada alınan ekip, Türk askerleri tarafından terfi istasyonuna getirildi. Esad rejiminin teknik ekibi de yaptığı incelemede sorunun Türkiye kaynaklı olmadığını tespit etti.

SU, SADECE REJİM TARAFINA GİDİYOR

Haseke'nin yanı sıra Tel Tamir hattını bekleyen tesisten 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesindekilerin yararlanmadığını vurgulayan Türkiye, hattan sadece rejim kontrolündeki bölgede bulunanlara su sağlandığı vurgulandı. Terfi istasyonunda bulunan dalgıç pompalar ve su motorlarının elektrikle çalıştığı ve bunları besleyen elektriğin rejim kontrolündeki Derbesiye bölgesinden verildiği belirtilerek, sorunun çözümü için kilidin Esad rejimince çözüleceğine dikkat çekildi. Resulayn'ın ihtiyaç duyduğu elektriğin rejim ve terör örgütünün kontrolündeki Tişrin Barajı'ndan sağlandığı ancak 'Barış Pınarı Bölgesi'ne de keyfi olarak elektrik verilmediği öğrenildi.

REJİM MÜHENDİSLERİ: ÇÖZÜM ESAD VE RUSYA'DA

Allouk Su Terfi İstasyonu'na gelerek incelemelerde bulunan mühendislerden oluşan teknik ekip, Haseke'ye yönelik zaman zaman yaşanan su kesintisinin Türkiye kaynaklı olmadığını, merkeze yeterli elektrik verilmemesinden dolayı yaşandığını tespit etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Suriye rejiminin teknik ekibinden bir görevli, "Şu an bu merkezdeki bazı dalgıç ve pompalar arızalı olduğu için çalışmıyor. Su kesintisinin nedeni ise buraya gelen yetersiz elektrik. Derbesiye bölgesinden buraya az elektrik geliyor. Burada yaşanan sorunun çözümü için Haseke ve Derbesiye'den daha fazla enerji sağlanması gerekiyor. Bunu da çözecek olan Esad rejimi ve Rusya'dır" dedi.

GÜVENLİĞİ TSK SAĞLIYOR

Öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde kimsenin yararlanmadığı ve sadece Haseke bölgesindeki sivillerin kullandığı suyun transferinin yapıldığı Allouk Su Terfi İstasyonu'nun güvenliği ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanıyor. Türk askeri, merkeze yönelik olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı 24 saat bölgede, eli tetikte görev yapıyor.

PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı
PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı

Türkiye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı - Son Dakika

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