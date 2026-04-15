Pluspay'den tahsilatta uçtan uca tek hesap, tek ekran, tek nokta geçidi stratejisi; İşletmeler, ihtiyaçlarını karşılayan fintech çözümlere yöneliyor
Pluspay’den tahsilatta uçtan uca tek hesap, tek ekran, tek nokta geçidi stratejisi; İşletmeler, ihtiyaçlarını karşılayan fintech çözümlere yöneliyor

15.04.2026 10:31
HORECA başta olmak üzere pek çok işletme, artık finansal teknolojiler sayesinde iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye’nin uçtan uca tahsilatta, inovatif fintech çözümleriyle hızla büyüyen şirketlerinden Pluspay, sahadan aldığı geri bildirimlerle ödeme sistemlerine tailored (terzi usulü) esnek yaklaşımlar geliştiriyor.

Pluspay CEO’su Girayhan Koç, ”Beklentileri iyi analiz ederek ekonomik faaliyetin en canlı olduğu kesimleri fintech çözümlerimizle buluşturuyoruz. Ödeme dünyasında sınırları kaldırarak standartları ileriye taşıyoruz” dedi.

Son yıllarda hızla gelişen fintech çözümleri, işletmelere finansal süreçlerini daha hızlı ve verimli yönetme fırsatı sunuyor. Geleneksel finansal sistemlerde krediye erişim, ödeme süreçleri ve muhasebe yönetimi zaman alıcı ve maliyetli olabilirken, dijital çözümler bu süreçleri kolaylaştırıyor. Sahadan aldığı geri bildirimlerle ödeme sistemlerine terzi usulü esnek yaklaşımlar geliştiren Pluspay’in CEO’su Girayhan Koç, “En iyi çözümü, en kolay kullanım şekliyle sunmayı hedefleyen felsefemiz sayesinde, her geçen gün üye işyeri ve partner firma sayımızı artırarak ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Fintech çözümleri, işletmeler için en büyük avantaj

Ödeme dünyasında sınırları kaldıran ve standardı ileriye taşıyan öncü rol üstlendiklerini belirten Koç,

“Mobil, sanal ya da fiziki POS alternatifleri, QR kod ile ödeme, mobil cüzdan entegrasyonu ya da online krediye erişim gibi fintech araçları, işletmelerin pazardaki rekabet gücünü artırıyor. Özellikle ödeme süreçlerinin güvenli ve hızlı olması son derece hayati. İşletmeler, en büyük avantajı teknolojiyle gelen verimlilikten sağlayabildiklerini anladılar. O nedenle ihtiyaçlarına uygun çözüm neredeyse onu arayıp buluyorlar. Bu bir bakıma fintech ekosisteminin gelişimi için de dinamo rolü oynuyor” şeklinde konuştu.

Yasal uyumluluk, güvenlik ve hız bir arada

Pluspay’in tahsilatta uçtan uca tek hesap, tek ekran, tek nokta geçidi stratejisini anlatan Koç, “HORECA (Otel, Restoran, Kafe) sektöründeki işletmelerden, lojistik ve saha operasyonlarındaki ekiplere, tüm Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’e kadar geniş bir kesime hitap ediyoruz. Beklentileri yılların deneyimi ve sahadan aldığımız geri bildirimlerle iyi analiz ediyoruz.

BKM TechPOS ile tüm banka kartları geçerli

Bankaların ve ödeme cihazı (POS/ÖKC) üreticilerinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üzerinden tek bir altyapı ile karşılıklı çalışmasını sağlayan bir entegrasyon sistemi olan BKM TechPOS kapsamında olmamız sayesinde tüm banka kartlarından ödeme alabiliyoruz. BKM TechPOS entegrasyonu ile tüm bankalardan tahsilat, taksit, kampanya tanımları, dijital slip, tek bir uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Bu, hem işletmeler hem de tüketiciler için ödeme deneyimini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Tek oran ve aidatsız cihazlar

Üye işyerlerimize tek oran sunuyor ve yıllık teminat bedeli almıyoruz. Cihaz kullanımını aylık fiyatlandırıyor, ayrılık durumunda herhangi bir bedel almıyoruz. Fiyatlama politikamız proje isteklerine göre daha avantajlı seviyelere de gelebiliyor.

Tüm yemek kartlarıyla entegrasyon imkanı

Sipariş yöneten yazılımlara entegrasyonumuz sayesinde geniş bir kapsam alanına sahibiz. Bir restoran Pluspay’le çalışmak istediğinde neredeyse sipariş yöneten yazılımların yarısıyla işbirliğimiz olduğu için hemen çalışmaya başlayabiliyoruz. Pazara hakim, POS cihazlarına entegre tüm yemek kartlarıyla entegrasyon sağlıyoruz.

Farklı donanım ve POS seçenekleri

E-Fatura POS, Sanal POS, Cepte POS ya da EFT POS gibi çoklu POS seçeneklerinin yanı sıra ihtiyaca uygun donanım alternatifleri de sunuyoruz. Kiosk, mini, tablet ya da Pos Lite gibi farklı donanımlarla da tüm bu hizmetlerimizi ihtiyaca uygun şekilde esnek hale getiriyoruz.

Üye işyeri yönetim paneli

Üye işyerlerine sunduğumuz yönetim paneli ile hizmet verdiğimiz noktalar şube yönetimi, personel yönetimi, cihaz yönetimi gibi yeteneklere kavuşmaktadır. Bununla birlikte sipariş, tahsilat, iptal, iade gibi ödemeye konu tüm aksiyonlar tek bir ekranda kayıt altına alınmakta. Ayrıca sistem, valörlü çalışmak isteyen üye işyerlerinin bekleyen valörlerini gördüğü ve finansal akışını yönettiği ekranlara da sahip. Her işlem için oluşan faturaların görüntülendiği ve KDV raporu gibi muhasebesel raporları da üreten yönetim paneli rutin muhasebe operasyonlarında da üye işyerlerimize büyük kolaylık sağlamaktadır.”

