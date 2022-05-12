Son dakika haberleri... OTOMOBİL ÇARPAN ÜNİVERSİTELİ NEZAHAT ÖLDÜ, ZEYNEP YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR - Son Dakika
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Son dakika haberleri... OTOMOBİL ÇARPAN ÜNİVERSİTELİ NEZAHAT ÖLDÜ, ZEYNEP YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

12.05.2022 14:30

Son dakika habere göre ERZURUM'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan üniversite öğrencileri Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas (24) yaralandı.

ERZURUM'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan üniversite öğrencileri Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas (24) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tanas yaşamını yitirirken, Bağrıyanık'ın hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a, yolun karşısına geçerken Osman K., yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Erzurumlu Figen- Ahmet Oğuz Tanas çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Nezahat Tanas, Şehir Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Tanas, Yakutiye ilçesinde Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Bağrıyanık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'ın, okullarının mezuniyet yemeği ile ilgili görüşmek üzere olay yerine yakın bir lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Otomobil sürücüsü Osman K'. da gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... OTOMOBİL ÇARPAN ÜNİVERSİTELİ NEZAHAT ÖLDÜ, ZEYNEP YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Son dakika haberleri... OTOMOBİL ÇARPAN ÜNİVERSİTELİ NEZAHAT ÖLDÜ, ZEYNEP YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Son dakika haberleri... OTOMOBİL ÇARPAN ÜNİVERSİTELİ NEZAHAT ÖLDÜ, ZEYNEP YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Son dakika haberleri... OTOMOBİL ÇARPAN ÜNİVERSİTELİ NEZAHAT ÖLDÜ, ZEYNEP YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... OTOMOBİL ÇARPAN ÜNİVERSİTELİ NEZAHAT ÖLDÜ, ZEYNEP YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR - Son Dakika


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