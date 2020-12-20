Son dakika: TDV ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 15 bin atkı, bere ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Son dakika: TDV ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 15 bin atkı, bere ve eldiven dağıttı

20.12.2020 11:57
Son dakika: TDV ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 15 bin atkı, bere ve eldiven dağıttı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, "İlmek İlmek İyilik Projesi" kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 15 bin takım atkı, bere ve eldivenin hediye edildiğini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, "İlmek İlmek İyilik Projesi" kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 15 bin takım atkı, bere ve eldivenin hediye edildiğini bildirdi.

TDV'den yapılan açıklamada, TDV Kadın Kollarının bulunduğu 14 ilde gönüllüler tarafından örülen atkı, bere ve eldivenlerin kardeş şehir olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, hayata dokunan her alanda projeler geliştiren ve bunu en güzel şekilde uygulamaya gayret eden sivil toplum kuruluşu olduklarını vurguladı.

TDV gönüllülerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen hemen her projede aktif rol aldığını ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması konusunda fedakarca davrandıklarını aktaran Açık, "Daha önce 'Gülümseten Maske' projesi kapsamında evlerinde ve atölyelerde maske diken kadın gönüllülerimiz şimdide atkı, bere ve eldiven projemize çok önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kışın gelmesiyle atkı, bere ve eldivenin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan birçok çocuğun önemli ihtiyacı haline geldiğine işaret eden Açık, şunları kaydetti:

"Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz eldiven, bere ve atkı gibi kış kıyafetlerine erişmekte imkansızlıklar yaşayan çocuklarımızın çetin kış şartlarında üşüyüp hasta olmamaları için 'İlmek İlmek İyilik Projesi'ni hayata geçirdi. Kadın kollarımızın bulunduğu Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Malatya, Mersin ve Trabzon'daki kadın gönüllülerimiz tarafından örülen veya satın alınan yaklaşık 15 bin takım atkı, bere ve eldiveni kardeş şehir olarak belirlenen Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Siirt, Mardin, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Bitlis'teki ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırdık. Bu projemizle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerimizle kardeşlik köprüsü kurduk. İnşallah gönüllülerimizin ve hayırseverlerimizin desteği ile daha çok hayata dokunmaya devam edeceğiz."

Türkiye Diyanet Vakfı, Güneydoğu Anadolu, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: TDV ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 15 bin atkı, bere ve eldiven dağıttı - Son Dakika


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