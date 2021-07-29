Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Son Dakika

Başta Antalya'nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları yaşanırken bir kötü haber de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi.

YANGIN, YERLEŞİM BÖLGELERİNİ TEHDİT EDİYOR

Edinilen son bilgilere göre Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

2 OTEL 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

"DUALARIMIZ ORMAN KAHRAMANLARIYLA"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla" sözlerine yer verdi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da yangınla ilgili açıklamada bulunarak"Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" sözlerine yer verdi.

VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA: GEREKLİ GÖRÜLEN YERLER TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: SORUMLULAR TESPİT EDİLECEKTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangınla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin" sözlerine yer verdi.

İşte bölgeden ilk görüntüler: