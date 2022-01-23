Son Dakika! Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım - Son Dakika

Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı, birçok ilde yolları kapattı; kazalara neden oldu. Hayatı felç eden kar yağışı, önceki gün İstanbul'a giriş yaptı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle bu sabaha uyanan vatandaşlar, İstanbul'u bembeyaz gördü.

"TEDBİRİ BIRAKMAYALIM"

Vali Yerlikaya kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir uyarı yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Günaydın İstanbul! Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

Şehirlerarası ulaşımda karla mücadele çalışmalarında İstanbul'umuzdaki karayolları ekiplerimizden 195 kamyon, 32 yükleyici, 9 greyder, 22 kurtarıcı toplam 258 araç ile çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Pazar günü tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Son dakika geçilen rapora göre kar yağışının yurt genelinde etkisini artırması beklenirken vatandaşlara buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Öte yandan dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sabaha beyaz örtüyle uyanan İstanbullular için Meteoroloji'den uyarılar geldi.

GECE BOYUNCA YAĞDI

İstanbul da İzlanda kışı etkisine girdi. Gece saatlerinde İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Güngören, Arnavutköy, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe, Beylikdüzü ve kentin kuzeyi ile yüksek kesimlerde aralıklarla etkili oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bir hafta sürecek kar yağışı için yeni uyarılar geldi.

ÜLKEMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.