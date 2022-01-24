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Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı

24.01.2022 07:51
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı

Son dakika! Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Atay, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını aktararak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı

ANADOLU OTOYOLU'NUN ANKARA İSTİKAMETİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan İstanbul yönüne kısmen ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara istikametinin de trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

HANGİ YOLLAR AÇIK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

  • Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.
  • Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.
  • Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
  • Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.
  • Konya SeydişehirAntalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
  • Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.
  • Kayseri- Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Pınarbaşı- Gürün, Pınarbaşı- Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.
  • Sivas- Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Kangal-Divriği- Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Zara- Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Kahramanmaraş-Göksun Yolu tır trafiğine kapatılmıştır.
  • Taşkent- Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Akşehir- Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Kağızman- Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.
  • Antalya- Mersin Yolu Gazipaşa- Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.
  • Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Diyarbakır- Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
  • Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
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Son Dakika Güncel Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı - Son Dakika
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